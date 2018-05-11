Красная зараза

Тест-драйв: этот корейский паркетник заражает и веселит своим видом — может ли он заменить «Кашкай»

Компактный паркетник KIA Soul стоит особняком в модельной линейке корейской компании. Он необычный, забавный, весёлый, с квадратными мотивами в дизайне, он хоть и маленький, но практически кроссовер — есть и задатки проходимости, и высокая посадка. Подробнее о рестайлинговом Soul в красочной версии GT — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Этот KIA Soul (предоставлен официальным дилером компанией «Мегапарк»), кажется, только и создан для того, чтобы делать жизнь веселей, а настроение — лучше. Особенно в этой ярко-красной версии GT.















Спереди он забавный, мультяшный — огромные кругляши противотуманок, маленький носик фальшрадиаторной решётки — всё это вызывает улыбку.















Силуэт автомобиля наполнен квадратными решениями, главный акцент — рубленый стык крыши и передней стойки, оконный проём безо всяких закруглений. Верхняя линия окон немного ниспадает к хвосту автомобиля, придавая стремительности профилю.















Видно, что заднюю часть долго придумывали и рисовали, а не просто сделали «по стандарту». Огромные фонари-ушки, чёрное обрамление стекла. Посреди всей этой черноты красная планка с названием модели — она как бы висит в воздухе. Картину довершают круглые красные фонари в бампере.















Soul вроде бы и небольшой автомобиль, но почти как настоящий кроссовер — посадка высокая, и залазить сравнительно удобно. Компания KIA продаёт его в категории «Кроссоверы и внедорожники». Клиренс небольшой — 15,3 сантиметра, но короткая база (2,57 м) и умеренные свесы действительно делают машину относительно проходимой.













Есть неожиданный простор и в салоне. Высокая крыша, много воздуха, передняя панель не скрадывает пространство. Пластик спереди мягкий, но уже сзади — жёсткий.















Главная GT-деталь интерьера — эти вот динамики с красными ободками, похожие то ли на бочонки, то ли на барабаны. Это высокочастотники аудиосистемы.















Красных GT-штрихов тут много: и прострочка, и различные вставки — на рычаге АКП, на центральном тоннеле.















Ну и конечно, руль с прострочкой и срезанной нижней частью — баранка так и призывает к драйверской езде.















Кресла должны были бы поддержать этот запал, но у них средненькая боковая поддержка, они не особо держат в крутых поворотах. Хотя сами по себе сиденья неплохие, с комбинированной отделкой кожа/ткань.















Приборка простая и чёткая, с крупным дисплеем посередине. Кажется, что она расположена низковато, смотришь на неё как будто себе в ноги.















Мультимедийная система — стандартный вариант без подвисаний, торможений, но и без особых изысков. Звучание акустики — в целом пойдёт, если прибрать средние частоты.















На задних сиденьях места двоим хватит вполне, диван удобный, но нет подлокотника. Имеется подогрев кресел.















Багажник, конечно, мал, всего 354 литра, но зато есть грамотная полочка, состоящая из двух сегментов, — её можно сложить и откинуть. В подполе объёмный органайзер.















Под стать названию GT — под капотом здесь турбированный 1,6-литровый мотор, выдающий 204 «лошади».















Разгон до сотни 7,8 секунды, но ощущения таковы, что динамика более скромная, а мотор и вовсе поначалу показался атмосферным.















На автомобиле стоит роботизированная коробка DCT с двумя сцеплениями, работает она корректно, без подрагиваний. Иногда, при вдавливании педали газа, происходят толчки ускорения, но логика формирования этих толчков непонятна.















Звуко- и виброзащищеность мотора могли быть лучше — на высоких оборотах в салон приходят и рёв двигателя, и зудящие вибрации. В спокойном же режиме до 3000 оборотов мотор не досаждает.















Руль в околонулевом положении кажется немного ватным, при незначительных отклонениях баранки машина не меняет свой курс. Дальше уже руль становится более информативным, в поворотах он потяжелее, а курс автомобиля — понятней.















Soul — довольно жёсткий автомобиль, здесь постоянно трясёшься или подпрыгиваешь. Но вместе с тем подвеска обладает хорошей энергоёмкостью, не грозит пробоями, можно на приличной скорости «дубасить» по ямам.















Да и на бездорожье можно заглянуть — паркетник проворно проезжает по неровностям, ничего не задевает, неплохо держит сцепление с дорогой своим передним приводом.















Soul в этой «красной» версии хорошо оснащён: есть система контроля мёртвых зон, камера заднего вида, система помощи при выезде с парковки задним ходом, электропривод сидений, бесключевой доступ, круиз-контроль, навигация. Но и стоит он 1 441 900 рублей.















Хотя в младших версиях со спокойными моторами можно обойтись миллионом «с копейками». И это будет меньше, чем стоят более крупные кроссоверы, такие как «Кашкай» или «Крета».







Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.





Читайте также:



Димитровский разбомбило



С Димитровского моста сняли весь асфальт — полностью его починят к осени.







Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.