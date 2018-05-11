Красная зараза

Тест-драйв: этот корейский паркетник заражает и веселит своим видом — может ли он заменить «Кашкай»

Компактный паркетник KIA Soul стоит особняком в модельной линейке корейской компании. Он необычный, забавный, весёлый, с квадратными мотивами в дизайне, он хоть и маленький, но практически кроссовер — есть и задатки проходимости, и высокая посадка. Подробнее о рестайлинговом Soul в красочной версии GT — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.

Красная зараза


Этот KIA Soul (предоставлен официальным дилером компанией «Мегапарк»), кажется, только и создан для того, чтобы делать жизнь веселей, а настроение — лучше. Особенно в этой ярко-красной версии GT.



Красная зараза


Спереди он забавный, мультяшный — огромные кругляши противотуманок, маленький носик фальшрадиаторной решётки — всё это вызывает улыбку.



Красная зараза


Силуэт автомобиля наполнен квадратными решениями, главный акцент — рубленый стык крыши и передней стойки, оконный проём безо всяких закруглений. Верхняя линия окон немного ниспадает к хвосту автомобиля, придавая стремительности профилю.



Красная зараза


Видно, что заднюю часть долго придумывали и рисовали, а не просто сделали «по стандарту». Огромные фонари-ушки, чёрное обрамление стекла. Посреди всей этой черноты красная планка с названием модели — она как бы висит в воздухе. Картину довершают круглые красные фонари в бампере.



Красная зараза


Soul вроде бы и небольшой автомобиль, но почти как настоящий кроссовер — посадка высокая, и залазить сравнительно удобно. Компания KIA продаёт его в категории «Кроссоверы и внедорожники». Клиренс небольшой — 15,3 сантиметра, но короткая база (2,57 м) и умеренные свесы действительно делают машину относительно проходимой.



Красная зараза


Есть неожиданный простор и в салоне. Высокая крыша, много воздуха, передняя панель не скрадывает пространство. Пластик спереди мягкий, но уже сзади — жёсткий.



Красная зараза


Главная GT-деталь интерьера — эти вот динамики с красными ободками, похожие то ли на бочонки, то ли на барабаны. Это высокочастотники аудиосистемы.



Красная зараза


Красных GT-штрихов тут много: и прострочка, и различные вставки — на рычаге АКП, на центральном тоннеле.



Красная зараза


Ну и конечно, руль с прострочкой и срезанной нижней частью — баранка так и призывает к драйверской езде.



Красная зараза


Кресла должны были бы поддержать этот запал, но у них средненькая боковая поддержка, они не особо держат в крутых поворотах. Хотя сами по себе сиденья неплохие, с комбинированной отделкой кожа/ткань.



Красная зараза


Приборка простая и чёткая, с крупным дисплеем посередине. Кажется, что она расположена низковато, смотришь на неё как будто себе в ноги.



Красная зараза


Мультимедийная система — стандартный вариант без подвисаний, торможений, но и без особых изысков. Звучание акустики — в целом пойдёт, если прибрать средние частоты.



Красная зараза


На задних сиденьях места двоим хватит вполне, диван удобный, но нет подлокотника. Имеется подогрев кресел.



Красная зараза


Багажник, конечно, мал, всего 354 литра, но зато есть грамотная полочка, состоящая из двух сегментов, — её можно сложить и откинуть. В подполе объёмный органайзер.



Красная зараза


Под стать названию GT — под капотом здесь турбированный 1,6-литровый мотор, выдающий 204 «лошади».



Красная зараза


Разгон до сотни 7,8 секунды, но ощущения таковы, что динамика более скромная, а мотор и вовсе поначалу показался атмосферным.



Красная зараза


На автомобиле стоит роботизированная коробка DCT с двумя сцеплениями, работает она корректно, без подрагиваний. Иногда, при вдавливании педали газа, происходят толчки ускорения, но логика формирования этих толчков непонятна.



Красная зараза


Звуко- и виброзащищеность мотора могли быть лучше — на высоких оборотах в салон приходят и рёв двигателя, и зудящие вибрации. В спокойном же режиме до 3000 оборотов мотор не досаждает.



Красная зараза


Руль в околонулевом положении кажется немного ватным, при незначительных отклонениях баранки машина не меняет свой курс. Дальше уже руль становится более информативным, в поворотах он потяжелее, а курс автомобиля — понятней.



Красная зараза


Soul — довольно жёсткий автомобиль, здесь постоянно трясёшься или подпрыгиваешь. Но вместе с тем подвеска обладает хорошей энергоёмкостью, не грозит пробоями, можно на приличной скорости «дубасить» по ямам.



Красная зараза


Да и на бездорожье можно заглянуть — паркетник проворно проезжает по неровностям, ничего не задевает, неплохо держит сцепление с дорогой своим передним приводом.



Красная зараза


Soul в этой «красной» версии хорошо оснащён: есть система контроля мёртвых зон, камера заднего вида, система помощи при выезде с парковки задним ходом, электропривод сидений, бесключевой доступ, круиз-контроль, навигация. Но и стоит он 1 441 900 рублей.



Красная зараза


Хотя в младших версиях со спокойными моторами можно обойтись миллионом «с копейками». И это будет меньше, чем стоят более крупные кроссоверы, такие как «Кашкай» или «Крета».


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

Димитровский разбомбило

С Димитровского моста сняли весь асфальт — полностью его починят к осени.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 99
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено