Дорогостоящий Range Rover топчет грязь, а жители многоэтажки захватили себе кусок двора для стоянки

В новом, 72-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как жильцы многоквартирных домов отгораживают себе стоянку на газоне и как ведёт себя водитель из управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска.





Начинает выпуск Range Rover с номером 001, который не мог не залезть хотя бы одним колесом на газон. Потом всю эту грязь автомобиль будет растаскивать по асфальту.









«Данный родитель, видимо, считает, что главное — забрать своего ребёнка, и не важно, каким способом его ведро дети обходят по газону», — переживает за детей читатель Илья.









«Интересно. Котовского, 29. Сделали себе постоянную стоянку на газоне. Плевать на то, что вся грязь на дорогу», — жалуется читатель Константин.











«Часто вижу этого царя дороги припаркованным на этом газоне на Мичурина. Но сегодня он меня особенно поразил, встав не просто на газон, а ещё и на пешеходную дорожку. Не пожалел 20 минут времени, ждал, что чудик появится, но нет. Разъяснительной беседы не вышло, может, хоть так задумается», — читатель Сергей готов был ринуться в бой.









«Отечественное ведро загородило пешеходам проход на Маркса, 47/1, людям приходится перепрыгивать», — сообщает Максим.











«Новосибирская, 26 — возле дома есть глубокий парковочный карман, но это не для владельца данного авто — он круглый год ставит машину именно так», — рассказывают местные жители.











«Автомобиль УАЗ паркуется ежедневно на газоне между домами 15 и 17 по Курчатова, перекрывая проход пешеходам. Хотя в округе есть несколько платных парковок и за домом можно найти бесплатные места для стоянки автомобиля. На двери водителя написано "Мэрия, ГУБО". На устные замечания водитель реагирует неадекватно — грубит и хамит», — обижается читатель Анатолий.











Грубый пикап грубо встал на газон. Гармония по-новосибирски.









«Заезжает прямо на детскую площадку и даже отсыпал себе гравием въезд. Фадеева, 91», — телеграфирует читатель Олег.











«Во дворе на улице Советская чудак вежливо оставил пешеходам половину пешеходной дорожки, но зато половину газона замял», — заметила непорядок Ирина.









Новая Заря, 19. Массовое истребление травы.











Ну а это стоянка для инвалидов. На ней разумеется должны стоять не инвалиды, а внедорожники с красивыми номерами 999 и 444.





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