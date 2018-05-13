«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover 001 — гадить наше призвание

Дорогостоящий Range Rover топчет грязь, а жители многоэтажки захватили себе кусок двора для стоянки

В новом, 72-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как жильцы многоквартирных домов отгораживают себе стоянку на газоне и как ведёт себя водитель из управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. 

«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover 001 — гадить наше призвание


Начинает выпуск Range Rover с номером 001, который не мог не залезть хотя бы одним колесом на газон. Потом всю эту грязь автомобиль будет растаскивать по асфальту.


«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover 001 — гадить наше призвание


«Данный родитель, видимо, считает, что главное — забрать своего ребёнка, и не важно, каким способом его ведро дети обходят по газону», — переживает за детей читатель Илья.


«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover 001 — гадить наше призвание


«Интересно. Котовского, 29. Сделали себе постоянную стоянку на газоне. Плевать на то, что вся грязь на дорогу», — жалуется читатель Константин.


«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover 001 — гадить наше призвание


«Часто вижу этого царя дороги припаркованным на этом газоне на Мичурина. Но сегодня он меня особенно поразил, встав не просто на газон, а ещё и на пешеходную дорожку. Не пожалел 20 минут времени, ждал, что чудик появится, но нет. Разъяснительной беседы не вышло, может, хоть так задумается», — читатель Сергей готов был ринуться в бой.


«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover 001 — гадить наше призвание


«Отечественное ведро загородило пешеходам проход на Маркса, 47/1, людям приходится перепрыгивать», — сообщает Максим.


«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover 001 — гадить наше призвание


«Новосибирская, 26 — возле дома есть глубокий парковочный карман, но это не для владельца данного авто — он круглый год ставит машину именно так», — рассказывают местные жители.


«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover 001 — гадить наше призвание


«Автомобиль УАЗ паркуется ежедневно на газоне между домами 15 и 17 по Курчатова, перекрывая проход пешеходам. Хотя в округе есть несколько платных парковок и за домом можно найти бесплатные места для стоянки автомобиля. На двери водителя написано "Мэрия, ГУБО". На устные замечания водитель реагирует неадекватно — грубит и хамит», — обижается читатель Анатолий.


«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover 001 — гадить наше призвание


Грубый пикап грубо встал на газон. Гармония по-новосибирски.


«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover 001 — гадить наше призвание


«Заезжает прямо на детскую площадку и даже отсыпал себе гравием въезд. Фадеева, 91», — телеграфирует читатель Олег.


«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover 001 — гадить наше призвание


«Во дворе на улице Советская чудак вежливо оставил пешеходам половину пешеходной дорожки, но зато половину газона замял», — заметила непорядок Ирина.


«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover 001 — гадить наше призвание


Новая Заря, 19. Массовое истребление травы. 


«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover 001 — гадить наше призвание


Ну а это стоянка для инвалидов. На ней разумеется должны стоять не инвалиды, а внедорожники с красивыми номерами 999 и 444. 


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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