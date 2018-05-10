Димитровский разбомбило

С Димитровского моста сняли весь асфальт — полностью его починят к осени

В пятницу, 11 мая, городские власти, наконец, начинают укладку нового асфальта на Димитровском мосту и подходах к нему. Уже больше недели главная переправа Новосибирска находится в аварийно-опасном состоянии — здесь сняли верхний слой асфальта, оставив автомобилистов один на один с огромными ямами и колодцами с острыми краями. Когда доделают мост и в каких местах он сейчас наиболее опасен — далее в материале НГС.АВТО.

Жители Новосибирска уже более недели передвигаются по Димитровскому мосту и проезду Энергетиков, с которых сняли верхний слой асфальта. Сейчас, как сообщили НГС в городской администрации, фрезерование дорожного покрытия закончено и с 11 мая начинаются первые работы по укладке нового асфальта. Начать работы раньше не позволяла дождливая погода. Сколько уйдет времени на полное восстановление моста, в мэрии точно не знают: формальный срок окончания работ — 1 октября. Поэтому передвигаться по Димитровскому придётся пока с осторожностью — в некоторых местах есть особо коварные дефекты.


Димитровский разбомбило


Если ехать из центра на левый берег, проблемы начинаются сразу на перекрестке проспекта Димитрова и улицы Ленина. Здесь несколько разбитых ям, рассыпавшийся по асфальту крупный щебень. Далее в тоннеле в левой полосе притаилась небольшая, но глубокая выбоина, в которой можно повредить колесо.


Димитровский разбомбило


После тоннеля, при заезде на сам мост, сквозь остатки нижних слоёв покрытия проступает металлическая арматура, ещё немного, и она, освободившись, начнёт протыкать покрышки автомобилей. Повсюду можно увидеть приподнятые над общим уровнем колодцы — дорожники обходят их, оставляя асфальт вокруг неотфрезерованным: получаются такие острые края, на которых машина может здорово подпрыгнуть. Плюс металлические поперечные сопряжения моста, на которых автомобиль тоже подпрыгивает.


Димитровский разбомбило


Более-менее приличное покрытие осталось только в районе «Гиганта» — здесь даже не стали фрезеровать. Имеется небольшая колея, но серьёзных выбоин нет. 


Димитровский разбомбило


При движении с левого берега торчащие колодцы с острыми краями оставшегося асфальта начинают донимать в районе ТЭЦ-2. Автолюбители пытаются лавировать между ними, создавая дополнительные аварийные ситуации. Затем металлические поперечины на путепроводе над железнодорожной веткой — здесь машины подпрыгивают. 


Димитровский разбомбило


Наибольшие разрушения на самом мосту — все три полосы испещрены разрывами слоёв покрытия, ямами. 


Димитровский разбомбило


При подъезде к тоннелю ямы в правой полосе наиболее опасны, повсюду рассыпан крупный щебень, то же самое и в тоннеле. Ну и, наконец, на перекрестке с Ленина всё те же ямы, в которые легко залететь на высокой скорости.


Работы, которые ведёт здесь подрядчик «Новосибирскавтодор», стоят в общей сложности 267,8 миллиона рублей, но это с учётом дополнительных участков на улице Ватутина и возле ГУМа. «В списке работ — укладка двух слоев асфальта, замена бордюрного камня, ремонт обочин, укладка тротуаров, благоустройство газонов, обновление дорожных знаков», — уточняют в пресс-центре мэрии Новосибирска. Гарантия на все выполненные подрядчиком работы составит 5 лет. Власти надеются, что основные слои асфальта появятся здесь всё-таки раньше формального осеннего срока. 


В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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