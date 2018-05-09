Выбор авто с пробегом: джип за двести

Внедорожник за 200 тысяч — «Сузуки», «Хонда» или всё-таки RAV4 эпохи динозавров

Даже легковой автомобиль за 200 тысяч рублей — это весьма рисковый выбор из довольно старых экземпляров, чего уж говорить о кроссовере с высокой посадкой и внедорожными возможностями. Тем не менее можно попробовать поискать варианты в этом бюджете среди самых маленьких «джипиков», в основном в праворульном сегменте. Что можно купить «за двести» и чем это грозит — подробнее в обзоре НГС.АВТО.

Вторичный рынок предлагает за указанную сумму весьма ограниченный выбор праворульных машин с серьёзным пробегом. Есть ещё отечественные УАЗы и «Нивы» — но не в этот раз. Сегодня рассмотрим три компактных японских изделия — Suzuki Escudo, Honda HR-V и Toyota RAV4, как же без него. Автомобили получат оценки по 5-балльной шкале в пяти категориях.


1. Свежесть


Выбор авто с пробегом: джип за двести


Экземпляры Suzuki Escudo в нашем бюджете предлагаются с большим разбегом годов выпуска, но можно найти и 1995–1996 годы. Как ни крути, «двадцатилетка», 3 балла. 



Выбор авто с пробегом: джип за двести


Honda HR-V будет посвежее, 1999–2000 годы, ещё не пройдёт ключевой рубеж. 4 балла.



Выбор авто с пробегом: джип за двести


Toyota RAV4 окажется первого поколения, 1995–1996 годов выпуска. 3 балла. 



2. Внешний вид


Выбор авто с пробегом: джип за двести


«Эскудик» всегда был забавным приятным автомобильчиком с квадратным дизайном. Сейчас он смотрится утилитарно, «вне времени», разве что фары и вся передняя часть выглядят совсем детскими и наивными. 4 балла. 



Выбор авто с пробегом: джип за двести


Honda HR-V со своим заостренным рыбьим носом была в своё время, может быть, новаторским экспериментом, но сейчас её «лицо» совсем невыразительно. Задняя часть ещё более-менее, в целом же автомобиль какой-то негармоничный, 3 балла. 



Выбор авто с пробегом: джип за двести


Первый Toyota RAV4, особенно в трёхдверном исполнении, похож на лягушонка — те же наивные фары, небольшие размеры. Но в целом кузов имеет правильные пропорции, отторжения не вызывает. 4 балла.



3. Салон


Выбор авто с пробегом: джип за двести


Escudo может быть трёхдверным, но можно найти и более просторный пятидверный вариант. Внутри здесь царство прямых линий, опущенная передняя панель с вместительной полкой, множество ниш. Окна большие, обзорность хорошая. Escudo крупнее своих соперников — 4200 мм длины. 4 балла.



Выбор авто с пробегом: джип за двести


Honda HR-V тоже есть в пятидверном исполнении, передняя панель здесь выглядит более современно, салон довольно просторный по ширине, но потолок низкий. По длине автомобиль самый маленький — 3995 мм. В целом интерьер не отбрасывает вас в совсем уж древнюю эпоху. 4 балла.



Выбор авто с пробегом: джип за двести


Toyota RAV4, как и соперники, аналогично имеет два варианта исполнения. В большом кузове длина автомобиля составляет 4115 мм. Интерьер выполнен в старых традициях 90-х годов, огромные дверные ручки, «джиперская» передняя панель с полкой. 4 балла. 



4. Ходовые качества


Escudo всегда оснащён полным приводом, в этом плане вам не придется мучиться, стоя перед выбором хорошо сохранившегося, но переднеприводного автомобиля. На Suzuki всегда можно быть уверенным в его внедорожных возможностях — сзади неразрезной мост, передний мост жёстко подключаемый, есть понижающая передача, клиренс 20 сантиметров. На вторичке Escudo представлены в основном с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с., но есть и более мощные 2-литровые машины со 140 «лошадями». Автомат — гидротрансформатор. 5 баллов.


Honda HR-V на вторичке предлагается с 1,6-литровым двигателем, который выдает 105 сил. Привод может быть передним или полным, на основе муфты, подключающей заднюю ось при пробуксовке. Даже на полном приводе коробка здесь вариаторная. Клиренс автомобиля — 17,5 сантиметра, особо далеко в грязь не заедешь, да и обзор пониже, чем у Escudo. 4 балла.


Toyota RAV4 всегда с 2-литровым двигателем мощностью 135 л.с., полный привод здесь тоже на основе муфты. Клиренс 20 сантиметров, в принципе машина проедет почти во всех сложных дорожных условиях. Автомат — классический, гидротрансформаторный. 5 баллов.


 

5. Техническая часть


Владельцы Escudo жаловались на утечки жидкости из системы охлаждения, протечки гидроусилителя руля, трещины выпускного коллектора. В целом машина считается довольно надёжной, с крепкой подвеской, с долго ходящим автоматом. 4 балла. 


Вариатор Honda HR-V не самый худший среди коробок такого типа, но его износ идёт быстрее классического автомата. Возможно, в таком возрасте вариатор будет уже заменён или отремонтирован, но в любом случае это дополнительная «зона риска». Может выходить из строя задний редуктор, а 105-сильный двигатель, который надо постоянно раскручивать до высоких оборотов, начинает «подъедать» масло. 3 балла. 


RAV4 тоже может досаждать различными проблемами — стук в рулевой рейке, угар моторного масла, гремящий пластик в салоне. Однако по совокупности возникающих поломок и отказов автомобиль привлекает своей надёжностью и ремонтопригодностью, не зря он стоит немного дороже конкурентов тех же годов выпуска. 5 баллов.


Итоговая оценка:

Suzuki Escudo — 4 балла

Honda HR-V — 3,6 балла

Toyota RAV4 — 4,2 балла


Итак, в этом состязании преимущество получил всё-таки старый добрый RAV4. А читатели НГС могут сделать свой выбор в голосовании или рассказать о других автомобилях в комментариях.


Ваш выбор

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершению опроса.
  • Suzuki Escudo
  • Honda HR-V
  • Toyota RAV4
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Читайте также:

«Я паркуюсь как чудак»: жестокая месть за парковку

Мусорщики отомстили водителю Subaru, а Lexus 007 своей стоянкой унизил городские власти.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 61
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено