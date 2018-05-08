В новом указе россиянам обещана длинная и безбедная жизнь — на его исполнение потратят 8 триллионов

В день инаугурации, 7 мая, президент Владимир Путин подписал новый майский указ о развитии России к 2024 году. По планам президента, россияне будут дольше и богаче жить, а страна войдёт в число пяти крупнейших экономик мира. Много внимания в документе уделяется здравоохранению и качеству образования, а также автомобильным дорогам. Корреспондент НГС спросила у новосибирских политологов, экономистов и бизнесменов, насколько реальны цели Путина и зачем эти указы вообще нужны.

Текст майского указа Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» опубликован на официальном сайте Кремля. Планы президента выглядят максимально амбициозными и касаются всех областей жизни страны.







Первым же пунктом в документе обозначен устойчивый естественный рост численности жителей России — по плану Владимира Путина, россияне должны жить в среднем до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет), их реальные доходы и пенсия вырастут, бедность снизится в два раза, а жилищные условия будут улучшаться у 5 миллионов семей ежегодно. Смертность должна понизиться (до 350 случаев на 100 тысяч населения), а медицинская помощь и образование — стать качественнее.







Объёмы строительства жилья тоже вырастут — согласно указу, не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год, а на застройщиков снизится административная нагрузка. Много внимания в документе уделено автомобильным дорогам, которые надо привести в нормальное состояние.





Президент поручил Правительству ускорить и технологическое развитие Российской Федерации, также, по его задумке, страна войдёт в число пяти крупнейших экономик мира.







«[Поручено] обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов», — сказано в документе.







Новая стратегия только принята, но, как сообщило издание РБК, и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев уже оценил исполнение новой стратегии как минимум в 8 триллионов рублей до 2024 года. Для сравнения: расходы федерального бюджета в 2018 году — около 16 триллионов рублей.







Корреспондент НГС попросила оценить масштабные планы Владимира Путина новосибирских экспертов в области политологии, экономики и бизнеса.







Сергей Козлов, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ: «План действительно утопический. Потому что, если посмотреть на масштабность задач и одновременно вспомнить послание президента Федеральному собранию, которое было совсем недавно, когда была анонсирована масштабность и вооружения, и армии, и вспомнить, что экономика находится в состоянии рецессии,





сразу возникает резонный вопрос: "Где деньги, Зин?". Откуда взять эти громадные, скажем так, суммы на социалку, при этом вкладываться в оборону и не иметь возможности привлекать иностранные инвестиции?





Потому что мы всё-таки находимся под санкциями и источники накопления — они, собственно говоря, внутренние. Поэтому в ответ на столь масштабные проекты единственное желание — пожать плечами и искренне удивиться».







— Для кого вообще написана и опубликована эта стратегия?





«Эти указы — они пишутся и для подчинённых, и для населения. Для подчинённых — чтобы они руководствовались этим в реализации каких-то своих оптимизаторских и реформаторских начинаний, а для населения они выполняют роль такого пропагандистского и пиаровского обеспечения.







У населения должно возникнуть ощущение, что затянувшийся экономический кризис с непрекращающимся который год падением реальных доходов населения — он наконец-то будет преодолён, и очередной президентский срок эту ситуацию каким-то образом переломит. Другое дело, опять же возвращаясь к проблеме нехватки ресурсов, — каким образом этот курс будет начальством реализоваться?





Региональные бюджеты находятся в очень плачевном состоянии, потому что вся нагрузка по выполнению майских указов прошлого срока была переложена на региональные бюджеты <…> бюджеты закредитованы.





И средства могут быть взяты только за счёт увеличения налоговой нагрузки на население. То есть одной рукой забираем, другой — пытаемся дать».







Николай Мочалин, член комитета Заксобрания НСО по строительству, ЖКХ и тарифам, гендиректор ООО «ЗЖБИ-4»: «Честно? Исходя из того, что министра спорта, развалившего спорт, господина [Виталия] Мутко назначили министром строительства и в правительстве все те же лица, на мой взгляд, всё это (майские указы — М.М.) потёмкинские деревни. Исходя из состава правительства, начиная с премьера и кончая министром спорта, который стал министром строительства, видно отношение к проблемам экономики России.





Я считаю, что они (майские указы. — М.М.) малореальны, малодостижимы. Экономики в России нет, она развалена, её не собираются воссоздавать — это моя точка зрения.





Развалили, на мой взгляд, её намеренно, — эту экономику. Промышленного производства нет, ничего нет, есть купи-продай. Возьмите Новосибирск — промышленность рухнула, рухнуло сырьё, а мы отчитываемся, что у нас всё хорошо в инвестициях. У нас в рублях всё хорошо — резкий рост, а в натуральных единицах — там полная хана».







На исполнение всех указов нужно минимум 8 триллионов рублей





Владимир Клисторин, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН: «Что-то вполне реально — например, рост реальных доходов населения вполне возможен. У нас четыре года подряд реальные доходы населения, в общем-то, снижались, но изменить тенденцию вполне реально. С пенсиями немножко хуже, потому что у бюджета Пенсионного фонда большой дефицит, но в принципе, если изменить приоритеты бюджетной политики… У нас и в прошлом году был профицит, и в этом году профицит бюджета, с этим можно в принципе справиться.





Снижение уровня бедности в два раза — с технической точки зрения цель достойная, но я боюсь, что может получиться как в прошлом — этот формальный уровень бедности будет отставать от реального уровня бедности в нашей стране.







Улучшение жилищных условий для 5 миллионов человек ежегодно — и это в принципе вполне реально, у нас было довольно мощное жилищное строительство, и сейчас жилищное строительство идёт, так что здесь ничего фантастического.







Но я вижу и вещи совершенно невыполнимые. Главным образом — вхождение в пять крупнейших экономик мира. Это чистая фантастика.







И множество национальных проектов программ –— от демографии до международной координации и поддержки экспорта… Их, конечно, разработают, и в кратчайшие сроки, но в основном [всё] останется на бумаге. Все [выполнить] совершенно невозможно. У нас бюджетная политика сейчас примерно такова: упор делается на оборону, национальную безопасность, другие направления расходов менее приоритетны».







— Зачем президент вообще написал майский указ?





«Как и всякая предвыборная и поствыборная риторика — сказать, что Правительство и президент осознают наши проблемы, проблемы страны, и приложат все силы для их решения. А потом будут объективные обстоятельства, почему что-то не выполнено».







Владимир Литвинов, гендиректор ГК SKY Group: «Выполнимо-то всё, если желание есть, то всё выполняется. Другое дело, что нужно работать, а у нас как — пообсуждать всё надо, поговорить. А так всё исполнимо, фатальных каких-то вещей нет, все рабочие цифры и направления. Единственное, что нужно, скажем так, — контроль ужесточить за исполнением бюджетной политики, и всё в порядке будет».





— Для кого пишутся такие стратегии?





«Это для нас с вами, чтобы мы понимали, куда развитие страны приведёт <…> Это для общества — вот, мы идём вот туда».







Дмитрий Пучкин, независимый политолог: «Если указы 2012 года были в определённой части выполнены, то сейчас, я думаю, вероятность намного ниже — во многом благодаря ситуации в экономике страны <…> Там рисуются мизерные темпы роста, и то, на мой взгляд, они являются в значительной степени нарисованными. Поскольку в нашей стране отсутствует независимая статистическая служба — мы вообще не знаем, какие у нас реально показатели в стране, статистическая служба находится в ведении Правительства.







Без кардинального изменения политического курса, политических реформ — которых вообще никто делать не собирается <…> не будет успеха в экономике.





У нас это всё отягощается и изменением внешнеполитического курса. Поэтому будут строиться такие виртуальные потёмкинские деревни, будут докладывать, что всё меняется каким-то образом.







[Ситуация] затрагивает каким-то образом и Новосибирск — поскольку Новосибирск падёт жертвой в том числе экономической политики Правительства. Новосибирск из-за его проблем с бюджетом мог рассчитывать только на помощь федерального центра по реализации широко разрекламированных глобальных проектов: метро, ЛДС, четвёртый мост — значительная часть проектов не будет реализована. Я уже не говорю о таких серьёзных проектах, как концессия по строительству поликлиник. Без прорыва на федеральном уровне нам это местными силами не потянуть. У нас бюджет весьма скромный.







[Деньги] так и будут уходить в федеральный центр и идти на внешнеполитические различные действия, на различные проекты — как чемпионат мира по футболу. К нам они возвращаться, эти деньги, не будут. На бумаге можно что угодно изобразить. Потом скажут: внешнеполитическая ситуация помешала, проблемы с бюджетом и всё прочее.







Всё это написано, потому что чиновники должны на что-то ориентироваться.





Это прежде всего написано, конечно, для чиновников. У населения есть особенность — после выборной кампании оно впадает в апатию.





Широкие круги населения уже ничего не интересует — функцию оно уже свою выполнило. Если те майские указы затрагивали непосредственные интересы людей — повышение зарплаты бюджетников например, то сейчас повышение уровня жизни — это как средняя температура по больнице».







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