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Дом летающих тарелок

Репортаж из цирка-шапито — он пугает новосибирцев прожекторами, похожими на НЛО

В Новосибирск цирк-шапито Демидовых приезжает уже не первый раз и не единожды становится причиной скандалов. Шапито постоянно привлекало внимание горожан своим необычным видом: шатры, разноцветные фургоны и вагончики, клетки на улице — всё это напоминает какое-то бесшабашное средневековье из сказок братьев Гримм. Вокруг же XXI век, а через дорогу — один из крупнейших новосибирских торговых центров «Сибирский Молл». Корреспонденты НГС пробрались в закулисье цирка и увидели изнутри, чем и как живёт скандальное шапито.

Дом летающих тарелок

Цирк-шапито Демидовых приезжает в Новосибирск регулярно и известен не только своими представлениями, но и регулярными скандалами. Образован этот кочующий по городам цирк, как здесь пояснили, в 2009 году семьёй предпринимателя Демидова.


Дом летающих тарелок


Дважды администрации цирка-шапито выписывали штрафы за использование лазерных лучей в ночном небе Новосибирска. Как поясняла прокуратура, это могло ослепить пилотов пролетающих над городом самолетов. 


Дом летающих тарелок


В 2014 году шапито выписали за это штраф в 800 тысяч рублей, в 2016-м — 350 тысяч. Первый штраф цирку удалось оспорить. «Это другой немножко был цирк. Труппа другая и другое юридическое лицо. <…> А имя ["цирк Демидовых"]… Имя можно купить. Нет, это не мошенники, просто [были] разные труппы», — объяснил администратор цирка Евгений Савенков.


Дом летающих тарелок


По словам администратора Савенкова, сейчас в ночное небо с территории цирка светят прожекторами, разрешение на которые давно получено. Лучи прожекторов во многих городах часть населения всё время принимает за НЛО. «Да, и это тоже у нас такая своеобразная реклама», — заметил администратор цирка.


Дом летающих тарелок


Цирк-шапито Демидовых расположился примерно на 3500 кв. м возле торгового центра «Сибирский Молл». От непрошенных ночных гостей его охраняют три большие и, как написано на табличках, злые собаки.


Дом летающих тарелок


Труппа шапито Демидовых состоит примерно из 50 человек. Помимо россиян, среди артистов есть граждане Украины, Перу, Аргентины, Португалии, Колумбии, ЮАР и Сирии.


Дом летающих тарелок


Сириец Чибли в цирковом искусстве 20 лет. Объездил весь мир с разными зарубежными труппами. Начинал как фокусник-иллюзионист. В цирке Демидова работает уже 7 лет метателем ножей.


Дом летающих тарелок


«Не думал, что так долго буду работать в России. Фокусником работал давно. Здесь, в России, больше любят экстрим. Поэтому начал с ножами работать», — на ломаном русском объясняет Чибли и добавляет, что до сих пор не может привыкнуть к российскому климату.


Дом летающих тарелок


Ножи для метания очень тяжёлые и на удивление тупые. Чибли уточнил, что они и не должны быть острыми: втыкаются в дерево из-за мощного броска и под тяжестью своего веса.


Дом летающих тарелок


Публика, уточняют в цирке, больше всего любит работающих без страховки канатоходцев и мотокаскадёров, которые впятером катаются внутри огромного решётчатого шара. На фото: гримёрка мотокаскадёров.


Дом летающих тарелок


Экстремальное цирковое шоу длится 2,5 часа с антрактом. В первой части представление строится на эквилибристах и тиграх со львами, во второй — на метателях ножей, мотокаскадёрах и канатоходцах.


Дом летающих тарелок


«24 года назад приехал к одному дрессировщику в качестве водителя. И постепенно мне понравилось. Уже через пять лет был оформлен дрессировщиком. Сыну, когда я уехал в цирк, было 1,5 годика. Пришло время, исполнилось ему 18 лет, и я его начал подтягивать. <…> Может, в [семейную] династию перерастёт всё это», — улыбается дрессировщик Любомир Гаврылив.


Дом летающих тарелок


Его супруга Оля отправилась в цирк вслед за мужем. Дрессировщицей не стала, но выполняет не менее ответственную работу. «Это они меня дрессируют. Я просто жена и мама. Это работа, которую никто не видит: убраться, постирать», — смеётся Оля.


Дом летающих тарелок


«Всю жизнь страшно [за сына и мужа]. Если по-честному сказать: только дурак не будет бояться. Иду на представление и каждый раз держу кулаки, и каждый раз кулаки мокрые от волнения», — призналась корреспонденту супруга Любомира.


Дом летающих тарелок


Сыну Оли и Любомира Ростиславу 24 года. Пошёл по стопам отца — стал дрессировщиком. На сцене выступает с 15 мая 2015 года. Хотя в цирке вместе с родителями живёт почти с двух лет. До шапито семья Гаврылив работала в цирке Санкт-Петербурга и в цирке Никулина на Цветном бульваре.


Дом летающих тарелок


В 2001 году Любомир Гаврылив, когда выступал в ярославском цирке, спас во время представления дрессировщика. На мужчину накинулись львы и немного его поцарапали. Дрессировщик в испуге выбежал из клетки и оставил почувствовавших кровь хищников одних. Помогавший ему Любомир забежал внутрь и успокоил зверей.


Дом летающих тарелок


Всё это происходило на глазах зрителей, которые после происшествия стоя аплодировали смельчаку. Один из гостей записал всё случившееся на камеру и отказался продать видео напугавшемуся дрессировщику. О случае стало известно в Росгосцирке. Позже сам Эдгард Запашный лично благодарил Любомира за этот поступок.


Дом летающих тарелок


В шапито не очень хотели, чтобы корреспонденты НГС фотографировали зверей в передвижных клетках. Говорят: клетки небольшие, и зоозащитники будут говорить об издевательствах над животными. Хотя со стороны казалось, что сами звери любят своего дрессировщика какой-то нечеловеческой любовью.


Дом летающих тарелок


На удивление свирепые взрослые хищники позволяли молодому дрессировщику Ростиславу делать с собой на сцене очень многое. В обмен звери получали лакомство — кусочки мяса.


Дом летающих тарелок


В части циркового представления со зверями в шапито Демидовых выступают львы, тигры и белые бенгальские тигры. Всего 12 взрослых и молодых хищников.


Дом летающих тарелок


После Новосибирска цирк Демидовых поедет в европейскую часть страны. Куда именно, Евгений Савенков не уточнил, заметив, что конкуренция у шапито в России очень высокая: больших передвижных цирков, как этот, ездит по стране около десятка, а маленьких (на 400–500 мест) — раза в четыре больше.


Дом летающих тарелок


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