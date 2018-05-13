Выросла «Фасоль»

В Новосибирске открылись магазины новой торговой сети «Фасоль», но её появления практически никто не заметил. Однако опыт европейской части России говорит о том, что уже вскоре в городе могут открыться десятки этих торговых точек. С тем, что скрывается за новой вывеской и для кого она действительно может оказаться интересной, разбирался обозреватель НГС.

Магазины «Фасоль» выглядят как часть единой сети, но принадлежат разным владельцам, каждый из которых сам решает, чем торговать





«Фасоль» — это франчайзинговый проект немецкой сети METRO Cash&Carry. Сеть эта изначально создавалась как система мелкооптовых складов для малого бизнеса. В России, правда, этот принцип хоть и соблюдается (покупки могут сделать только обладатели специальных карт), но работает со скрипом, поскольку малый бизнес у нас развит хуже, чем хотелось бы.







Видимо, устав ждать, владельцы немецкой компании решили расширять круг своих клиентов самостоятельно. Проект «Фасоль» начали тестировать ещё в 2012 году, а с 2014 года METRO вышла со своей франшизой на рынок.





Гибкие условия франшизы позволяют открыть магазин этой сети практически где угодно





«Фасоль» рассчитана на частных предпринимателей, которые занимаются (или хотят заняться) розничной торговлей продуктами, но у них нет денег, чтобы купить франшизу сети с более крупными форматами магазинов (например, «Пятёрочки»). По сути, «Фасоль» — это магазины даже не «у дома», а прямо в доме: часто они открываются на первых этажах в удалённых районах, куда ещё не дошли крупные сети.







В пресс-службе METRO C&C сообщили, что сейчас в самом Новосибирске работает уже девять магазинов и ещё два открыты в области. При этом интерес к франшизе только растёт — за последние три месяца METRO получила из Новосибирска более 90 запросов на сотрудничество от потенциальных франчайзи, утверждают в немецкой компании. До конца года должны начать работу ещё 16 магазинов.







В отличие от «магазинов у дома», «Фасоль» можно называть магазинами в доме





Главное преимущество «Фасоли» — весьма гибкие условия для выбора помещения. Такой продмаг можно открыть всего на 50 кв. метрах — как, например, работающий в новом жилом комплексе на Военной, 9. Собственно, площадь торгового зала здесь даже меньше — весь товар выставлен в помещении размером с большую комнату в квартире.





Даже в самых маленьких «Фасолях» можно найти свежие овощи и фрукты.





Особенного разнообразия, конечно, нет. Но свежие овощи, молочные продукты, колбаса, бытовая химия и т. д. имеются. Если вам нужно просто что-то купить к ужину или завтраку, а марка сметаны не имеет особого значения, то это хороший вариант.







Ближайшая торговая точка с продуктами (примерно такого же размера, но независимая) находится в 100 метрах, а те, кому нужен большой выбор, могут перейти через Ипподромскую — там в «Ауре» работает «О'Кей».







Цены в магазинах в среднем выше, чем у крупных сетей





Магазин на Фрунзе уже побольше. Правда, особенности полуподвального помещения (оно разделено на небольшие залы) делают внутренность магазина похожей на плеть сосисок. Здесь, однако, уже можно купить не только продукты повседневного спроса, но и алкоголь — он выставлен в отдельном зале и выбор сопоставим с «Ярче!».





Цены низкими не назовешь, но они вряд ли заставят человека, у которого «Фасоль» оказалась на пути, идти дальше в «Пятёрочку» или «Магнит».





Например, пластиковая емкость (350 мл) сметаны «Зелёный луг» стоит 56 рублей — это чуть дешевле, чем в «Мегасе» (59 рублей), но заметно дороже «Холди» (53 рублей). Упаковка «Докторской» СПК (470 грамм, пластик) здесь обойдется в 177 рублей (в «Мегасе» обычная цена такой колбасы — 166 рублей, а сейчас по акции её можно купить за 119 рублей).





Для METRO «Фасоль» — это «оружие» двойного назначения. Прежде всего, конечно, эти магазины должны попросту увеличивать продажи немецкой сети. По условиям франшизы, магазин должен иметь в продажах не меньше 25% товаров, купленных в METRO, а главное, чтобы объём продаж не опускался ниже какого-то минимума (по информации франчайзи, это 400 тысяч в месяц для самого маленького формата).







Однако в перспективе франчайзи «Фасоли» должны стать той многочисленной армией, которая позволит METRO потеснить конкурентов там, куда её собственные торговые центры не дотягиваются, — в борьбе за розничного покупателя. Другими словами, интерес METRO понятен. А вот с интересами франчайзи дело обстоит уже сложнее.







Присутствие METRO Cash&Carry в магазинах «Фасоли» проявляется только в наличии товаров под собственными марками этой сети





Во-первых, как можно понять, METRO практически не вкладывает средств в продвижение бренда «Фасоль», и, открыв такой магазин, предприниматель получит красивую вывеску, которая, скорее всего, на первых порах ничего не будет говорить покупателю. Даже родство с METRO (которое могло добавить торговой точке авторитета) в магазинах никак не обыгрывается, если не сказать, что скрывается. Единственная примета немецкой сети — это товары собственных торговых марок METRO — прежде всего Aro (самая низкая цена в категории) и Fine Life (средняя цена). Однако, на это обратит внимание разве что специалист.







Узнать мнение местных франчайзи не получилось — на вопросы НГС они или вовсе бросали трубку, или отказывались говорить, мотивируя это крайней занятостью. Впрочем, в любом случае у них нет ещё большого опыта: большинство магазинов работает от силы 3–4 месяца. А вот если обратиться к опыту предпринимателей из европейской части России, то картина складывается противоречивая. На сайте franshiza-top.ru собраны мнения как за, так и против работы под вывеской «Фасоли». Так Анастасия (фамилия не указана) пишет, что «первые месяцы оставались на плаву, денег хватало на закупку и обслуживание договора». Прибыль от текущей деятельности магазин Анастасии начал приносить только через полгода работы. Сколько потребуется, чтобы вернуть вложенные средства, она пока не знает. Но советует не надеяться на то, что «франшиза сделает за вас».







Открыть магазин «Фасоль» можно буквально в квартире





Но не все настроены так позитивно. «Постоянно какие-то бредовые идеи, ассортимент на складе скудный, цены выше, чем у нормальных поставщиков», — делится впечатлениями Андрей. «Через полгода из успешного магазина превратил магазин в убыточный», — добавляет пользователь, подписавшийся как Муслим. А Альбина хоть и хочет разорвать контракт с «Фасолью», но признаётся, что ждать придётся ещй полгода из-за заложенных в него неустоек (за досрочное расторжение). Справедливости ради нужно заметить, что примерно половина отзывов — положительные.







В самом METRO на обвинения в недостаточной эффективности отвечают, что значительная часть франчайзи решает открыть ещё магазины (один договор выдается на одну торговую точку). При этом в компании уточняют, что минимальный размер закупок в сети сейчас установлен на уровне 200 тысяч рублей в месяц.





Отдельные магазинчики без имени для «Фасоли» одновременно и основной конкурент, и главный источник пополнения сети





Розничный эксперт (в прошлом директор по маркетингу группы «Холидей») Артём Нонка считает, что сейчас «Фасоль» — это не какой-то отдельный игрок рынка, а просто сервис METRO C&C для клиентов. Основным конкурентом «Фасоли» будут не сетевые супермаркеты, а такие же маленькие продуктовые магазины без имени. «Я общался не так давно с одним из франчайзи, и он очень доволен первыми результатами. Правда, у него и опыта в продуктовом ритейле никакого нет», — говорит эксперт.





По мнению Артёма Нонки, «Фасоль» пока представляет интерес прежде всего для малого бизнеса. «Я не знаю других предложений в продуктовом ритейле, которые бы позволяли человеку без опыта открыть магазин с таким скромным стартовым капиталом (для магазина минимального формата это сопоставимо с ценой недорогого нового автомобиля). При этом продукты — это огромный рынок, и магазин такого типа можно открыть фактически где угодно», — считает Нонка.





Впрочем, если в борьбе с «Магнитом» и «Пятёрочкой» у «Фасоли» действительно ещё есть шанс, то справиться с напором другого быстрорастущего ритейлера — «Ярче!» — разрозненным франчайзи будет непросто. Магазины этой сети также открываются на небольших площадках. Однако в отличие от «Фасоли» им гарантированы прямые поставки с фабрик владельца этой сети — производственной группы «КДВ».