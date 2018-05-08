Старатель с улицы Троллейной: на рынке убит скупщик микросхем из Гюмри

Днём 7 мая продавец запчастей обнаружил тело скупщика Артура в машине у Ленинского рынка — он умер от огнестрельного ранения в голову. Работники рынка считают, что мужчину убил постоянный клиент, который раньше сбывал Артуру микросхемы и радиодетали, — в этот день он пришёл без товара, выстрелил предпринимателю в голову и спокойно вышел из машины, захватив с собой кошелёк и «айфон» убитого. Родственники и полиция отслеживали местоположение предполагаемого убийцы по украденному телефону, но на улице Дуси Ковальчук гаджет пропал из сети. Корреспондент НГС побывала на месте происшествия, изучила видеозаписи с камеры видеонаблюдения и пообщалась с родственниками и знакомыми погибшего, которые рассказали про странный звонок жене убитого с телефона бизнесмена и про то, как выходец из Гюмри один из первых научил новосибирцев добывать золото из советских микросхем.

Один из продавцов Ленинского рынка обнаружил тело 38-летнего Артура с огнестрельным ранением в голову в «Тойоте Королле», припаркованной на улице Троллейной, возле павильона № 3 Ленинского рынка.





«Мы складывались в шестом часу, — рассказал корреспонденту НГС продавец Иван. — Парень открыл дверь машины, хотел попрощаться [с Артуром], а он уже с пулей. У него с собой были деньги как раз. Кто-то говорил, что он вроде как договаривался, детали ему привезут. Один раз привезли, второй раз привезли. А на третий раз, видать, деньги заготовил. И получил пулю».







На рынке рассказывают, что рано утром Артур завёз старшую трёхлетнюю дочь в детский сад и припарковался недалеко от рынка, где он обычно работал. Мужчина говорил, что к нему должен зайти продавец. В 14:30 он сходил на обед вместе с одним из работников рынка. После этого в автомобиль к бизнесмену сел сбытчик радиодеталей — на рынке поговаривают, что в машине клиент пробыл несколько минут, после чего вышел из автомобиля, уронил пакет с какими-то вещами, подобрал его и спокойно ушёл. Живым Артура после этой встречи никто не видел.





«Я знаю, что к нему сели в машину, со спины в голову ударили, — рассказала корреспонденту НГС племянница погибшего Анна (имя изменено по просьбе героини. — А.И.). — Это подло. <…> Я знаю, что пуля вылетела в лобовое. Это по рассказам его отца. Я знаю, что взяли кошелёк и телефон».





Парковка возле Ленинского рынка





На рынке поговаривают, что в этот день у бизнесмена с собой в борсетке была крупная сумма денег — около миллиона рублей. Однако близкие погибшего уверяют, что у Артура с собой в этот день было всего 150 тысяч рублей — эти деньги и забрал убийца.





«В микросхемах есть частица золота, в деталях, — рассказал корреспонденту НГС приятель погибшего Левон. — Он эти детали закупал и оттуда золото снимал. Он из Ленинакана (сейчас город называется Гюмри. — А.И.), там после развала Советского Союза, ещё когда в России не знали эту схему, что можно так золото добывать, так делали.





Раньше из Новосибирска микросхемы фурами вывозили туда, в Ленинакане снимали золото килограммами, никто об этом не знал.





Вот человек лет десять назад в Новосибирск приехал, стал уже на месте через эту схему золото добывать, один из первых. Говорят, что об этом знали. К нему пришли вроде покупатели. Сказали, что продать детали. Ну и убили человека. Застрелили, деньги забрали. Так стреляли, что мозги в стекло».





По словам Анны, вечером того же дня жене бизнесмена позвонил кто-то с номера телефона погибшего, сказал, что её муж мёртв и находится на улице Троллейной. После этого женщина завела ребёнка в дом и приехала к месту убийства — в это время возле автомобиля Артура уже стояли полицейские. Родственники предполагают, что с женой Артура разговаривал именно убийца. Зачем — непонятно.





По словам близкого друга семьи Георгия, родственники вместе с полицейскими ещё несколько часов вечером отслеживали местоположение украденного телефона Артура — на улице Дуси Ковальчук «айфон» внезапно пропал из сети. И больше не включался.





Погибший припарковал автомобиль возле павильона





На угол улицы Троллейной, где был припаркован автомобиль погибшего, выходит несколько камер видеонаблюдения. Корреспонденту НГС удалось просмотреть архив видеозаписи с камер администрации Ленинского рынка. На кадрах видно, как примерно в 14:40 Артур садится в автомобиль. В обзор камеры не попадает вторая дверь машины, через которую, возможно, в машину мог сесть убийца. В пятом часу вечера к машине подходит мужчина, сначала он стучит по автомобилю, потом открывает дверцу — охранники рассказали, что это и есть очевидец, который обнаружил труп бизнесмена. Получить видеозаписи с других камер корреспонденту НГС не удалось, однако





продавцы рынка уверяют, что лицо убийцы на них разглядеть невозможно — максимум можно увидеть, как неизвестный выходит из автомобиля, роняет пакет и уходит прочь.





Родственники Артура рассказали, что у мужчины осталось двое детей — трёхлетняя дочь и сын, которому недавно исполнилось полтора месяца. «Дочка его вчера ждала, — вспоминает Анна. — Она с ним засыпает. Вчера все собрались родственники, поддержать родителей. Она подбегала к двери, папу встречать. Еле-еле уговорили, что папа сегодня приедет очень поздно, ложись спать».





Приятельница семьи Александра (имя изменено по просьбе героини. — А.И.) вспоминает, что Артур был добрым неконфликтным человеком, который в трудную минуту всегда приходил на помощь. В Новосибирск он приехал из Армении больше десяти лет назад, долгое время работал на Ленинском рынке.





«Всю жизнь, сколько помню, Артур стоял на этой точке, — объяснил журналисту продавец Павел. — Радиодеталей скупкой занимался. На машинах разных ездил, ну как и все тут. По общению человек очень добрый».







Близкие семьи подчёркивают, что Артур был единственным сыном в семье. «Он содержал всю семью, — объясняет Анна. — Не давал никому работать, всё сам. Был семьянин, всё делал для родителей, для жены. Родители в шоке. Они не верят, не понимают, что произошло. Они как будто не здесь находятся. Я не знаю, как объяснить. Разговаривать очень трудно. Нам всем очень тяжело. Он был очень хорошим человеком. Он не должен был вот так уйти из этой жизни».





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