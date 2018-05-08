Старатель с улицы Троллейной: на рынке убит скупщик микросхем из Гюмри

Он добывал золото из радиодеталей — убийца забрал из его машины 150 тысяч рублей

Убийство произошло напротив павильона № 3 на улице Троллейной 
Убийство произошло напротив павильона № 3 на улице Троллейной 

Днём 7 мая продавец запчастей обнаружил тело скупщика Артура в машине у Ленинского рынка — он умер от огнестрельного ранения в голову. Работники рынка считают, что мужчину убил постоянный клиент, который раньше сбывал Артуру микросхемы и радиодетали, — в этот день он пришёл без товара, выстрелил предпринимателю в голову и спокойно вышел из машины, захватив с собой кошелёк и «айфон» убитого. Родственники и полиция отслеживали местоположение предполагаемого убийцы по украденному телефону, но на улице Дуси Ковальчук гаджет пропал из сети. Корреспондент НГС побывала на месте происшествия, изучила видеозаписи с камеры видеонаблюдения и пообщалась с родственниками и знакомыми погибшего, которые рассказали про странный звонок жене убитого с телефона бизнесмена и про то, как выходец из Гюмри один из первых научил новосибирцев добывать золото из советских микросхем.

Один из продавцов Ленинского рынка обнаружил тело 38-летнего Артура с огнестрельным ранением в голову в «Тойоте Королле», припаркованной на улице Троллейной, возле павильона № 3 Ленинского рынка. 


«Мы складывались в шестом часу, — рассказал корреспонденту НГС продавец Иван. — Парень открыл дверь машины, хотел попрощаться [с Артуром], а он уже с пулей. У него с собой были деньги как раз. Кто-то говорил, что он вроде как договаривался, детали ему привезут. Один раз привезли, второй раз привезли. А на третий раз, видать, деньги заготовил. И получил пулю». 


На рынке рассказывают, что рано утром Артур завёз старшую трёхлетнюю дочь в детский сад и припарковался недалеко от рынка, где он обычно работал. Мужчина говорил, что к нему должен зайти продавец. В 14:30 он сходил на обед вместе с одним из работников рынка. После этого в автомобиль к бизнесмену сел сбытчик радиодеталей — на рынке поговаривают, что в машине клиент пробыл несколько минут, после чего вышел из автомобиля, уронил пакет с какими-то вещами, подобрал его и спокойно ушёл. Живым Артура после этой встречи никто не видел. 


«Я знаю, что к нему сели в машину, со спины в голову ударили, — рассказала корреспонденту НГС племянница погибшего Анна (имя изменено по просьбе героини. — А.И.). — Это подло. <…> Я знаю, что пуля вылетела в лобовое. Это по рассказам его отца. Я знаю, что взяли кошелёк и телефон». 


Парковка возле Ленинского рынка 
Парковка возле Ленинского рынка 


На рынке поговаривают, что в этот день у бизнесмена с собой в борсетке была крупная сумма денег — около миллиона рублей. Однако близкие погибшего уверяют, что у Артура с собой в этот день было всего 150 тысяч рублей — эти деньги и забрал убийца. 


«В микросхемах есть частица золота, в деталях, — рассказал корреспонденту НГС приятель погибшего Левон. — Он эти детали закупал и оттуда золото снимал. Он из Ленинакана (сейчас город называется Гюмри. — А.И.), там после развала Советского Союза, ещё когда в России не знали эту схему, что можно так золото добывать, так делали. 


Раньше из Новосибирска микросхемы фурами вывозили туда, в Ленинакане снимали золото килограммами, никто об этом не знал. 


Вот человек лет десять назад в Новосибирск приехал, стал уже на месте через эту схему золото добывать, один из первых. Говорят, что об этом знали. К нему пришли вроде покупатели. Сказали, что продать детали. Ну и убили человека. Застрелили, деньги забрали. Так стреляли, что мозги в стекло». 


По словам Анны, вечером того же дня жене бизнесмена позвонил кто-то с номера телефона погибшего, сказал, что её муж мёртв и находится на улице Троллейной. После этого женщина завела ребёнка в дом и приехала к месту убийства — в это время возле автомобиля Артура уже стояли полицейские. Родственники предполагают, что с женой Артура разговаривал именно убийца. Зачем — непонятно. 


По словам близкого друга семьи Георгия, родственники вместе с полицейскими ещё несколько часов вечером отслеживали местоположение украденного телефона Артура — на улице Дуси Ковальчук «айфон» внезапно пропал из сети. И больше не включался. 


Погибший припарковал автомобиль возле павильона 
Погибший припарковал автомобиль возле павильона 


На угол улицы Троллейной, где был припаркован автомобиль погибшего, выходит несколько камер видеонаблюдения. Корреспонденту НГС удалось просмотреть архив видеозаписи с камер администрации Ленинского рынка. На кадрах видно, как примерно в 14:40 Артур садится в автомобиль. В обзор камеры не попадает вторая дверь машины, через которую, возможно, в машину мог сесть убийца. В пятом часу вечера к машине подходит мужчина, сначала он стучит по автомобилю, потом открывает дверцу — охранники рассказали, что это и есть очевидец, который обнаружил труп бизнесмена. Получить видеозаписи с других камер корреспонденту НГС не удалось, однако 


продавцы рынка уверяют, что лицо убийцы на них разглядеть невозможно — максимум можно увидеть, как неизвестный выходит из автомобиля, роняет пакет и уходит прочь. 


Родственники Артура рассказали, что у мужчины осталось двое детей — трёхлетняя дочь и сын, которому недавно исполнилось полтора месяца. «Дочка его вчера ждала, — вспоминает Анна. — Она с ним засыпает. Вчера все собрались родственники, поддержать родителей. Она подбегала к двери, папу встречать. Еле-еле уговорили, что папа сегодня приедет очень поздно, ложись спать». 


Приятельница семьи Александра (имя изменено по просьбе героини. — А.И.) вспоминает, что Артур был добрым неконфликтным человеком, который в трудную минуту всегда приходил на помощь. В Новосибирск он приехал из Армении больше десяти лет назад, долгое время работал на Ленинском рынке. 


«Всю жизнь, сколько помню, Артур стоял на этой точке, — объяснил журналисту продавец Павел. — Радиодеталей скупкой занимался. На машинах разных ездил, ну как и все тут. По общению человек очень добрый». 


Близкие семьи подчёркивают, что Артур был единственным сыном в семье. «Он содержал всю семью, — объясняет Анна. — Не давал никому работать, всё сам. Был семьянин, всё делал для родителей, для жены. Родители в шоке. Они не верят, не понимают, что произошло. Они как будто не здесь находятся. Я не знаю, как объяснить. Разговаривать очень трудно. Нам всем очень тяжело. Он был очень хорошим человеком. Он не должен был вот так уйти из этой жизни». 


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