Лишние дети

Юные спортсмены остались без медалей и права выиграть эстафету в День Победы из-за формальности

9 мая помимо традиционного парада на главной городской площади пройдёт и традиционная эстафета, в которой за призы будут соревноваться лучшие городские бегуны — как профессионалы из спортивных школ, так и любители. Для городских соревнований их отбирали по всему Новосибирску: отборочные этапы были в каждом районе. Но лучшая команда одного из них оказалась за пределами конкурса, и теперь её участие в главной эстафете под вопросом. Подробности — в материале НГС.

9 мая помимо множества различных торжеств в Новосибирске должно пройти одно из крупных городских легкоатлетических соревнований — эстафета памяти маршала А.И. Покрышкина. В этом году городские и региональные власти проведут эстафету уже в 72-й раз.







Сегодня дети занимаются на тех площадках, о которых удалось договориться тренеру Соколову





По информации на сайте областного департамента физической культуры и спорта, в городской эстафете примут участие ученики общеобразовательных и спортивных школ, муниципальных подростковых клубов, вузов, предприятий, силовых структур и так далее — всего 12 групп спортсменов.







Тренер высшей категории Александр Соколов сформировал для соревнований свою команду: раньше он входил в тренерский состав ДЮСШ № 15 , среди его воспитанников были и чемпионы России, но уже около года он тренирует детей по собственной инициативе — и их просьбе, добавляют родители.







В команде, выигравшей районные соревнования, выступают 8 ребят, всего у Александра Соколова занимаются 30 детей





Костяк команды воспитанников Соколова — около 30 ребят, в основном ученики школы № 153 и гимназии № 15.







— Дети хорошие, я в этом разбираюсь. Я хороших набираю, которые побегут, — гордо характеризует детей тренер.







Всю зиму они участвовали в региональных соревнованиях, занимали призовые места и к районной эстафете общей длиной 1900 метров, которая проходила 28 апреля на стадионе «Чкаловец», подготовились. Команду, за которую выступали Вадим Стародубцев, Ксения Корнеева, Алина Смаколина, Мария Вагнер, Татьяна Ковалёва, Ярослава Косолапова, Мария Власова и Кирилл Руденков, допустили к соревнованиям. Родители уверяют, что она опередила соперников примерно на 150 м — почти полкруга стадиона, а по замерам Александра Соколова, ребята показали лучший результат, опередив соперников на 20 секунд.







По подсчётам тренера и свидетельствам родителей, команда стала лучшей в районе, заметно обойдя соперников





Но призов дети не получили: оргкомитет мотивировал это решение тем, что дети не выступают за конкретную спортивную школу и бежали вне конкурса.







— Раз они нас допустили, значит, должны были награждать. Если мы не детская спортивная школа, значит, они должны были нас предупредить: вы не детская спортивная школа, вы вне конкурса, либо вообще не допускать, — недоумевает тренер.







По мнению родителей бегунов, соревнования без призов подорвали мотивацию детей





Виталий, отец одного из воспитанников тренера Соколова, считает, что случившееся может вовсе разочаровать детей в спорте.







— Здесь мотивация подорвана, — говорит он. — Как ребёнку приходить и снова заниматься? Им же не объяснить, что мы крутые — и ладно. Внутри всё равно откладывается это.







Медали Александр Соколов своим подопечным в итоге купил сам и сейчас твёрдо намерен выиграть городские соревнования. Варианта два: снова бежать вне конкурса, и тогда заслуженная награда остаётся под вопросом, либо искать другие пути — присоединиться к команде какой-то другой спортивной школы например.







Тренер Соколов со своей командой намерен выступить на городских соревнованиях и выиграть их, несмотря ни на что





Подготовить подробный ответ о причинах и перспективах внеконкурсного участия команды в эстафете в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска к моменту выхода материала не успели. Руководитель ведомства Анна Терешкова в разговоре с корреспондентом НГС пояснила, что, вероятно, произошла ошибка — причём ещё на стадии заявки на соревнования.





— Все эти мероприятия проводятся в трёх направлениях, дети сами записываются, куда они хотят, — рассказала она. — Бегут спортивные школы, бегут просто школы и бегут ТОСы. В любом из этих направлений дети должны записываться.







Воспитанники Соколова успешно выступают на региональных соревнованиях и могли бы бегать за область на федеральных, но для этого не хватает финансирования





Впрочем, отмечает Виталий, проблема не только в данном конкретном соревновании: секции вне спортивной школы в принципе не просто воспитывать профессионалов без официального статуса — нет даже постоянной тренировочной базы, всё держится на устных договорённостях.







— Подготовка легкоатлетов у нас проблематичная, особенно в зимнее время, требуются специальные манежи, — заметил мужчина. — По обычным заснеженным тропам не побегать, высока опасность травм.







По словам Александра Соколова, шанс получить официальный статус есть — грубо говоря, «нужна печать» и спонсоры. Но заняться бюрократией всерьёз некому, а получить поддержку от властей оказалось невозможно.







Получить официальный статус легкоатлетическая секция Александра Соколова может, но для этого нужны «печать» и спонсоры





— Поддержка в чём выражается? Это прежде всего финансирование. Как ни крути, всё упирается в деньги, — говорит депутат Александр Лебедев, представляющий в горсовете округ, в котором работает тренер. — Выехать на соревнования, оплатить билеты, проживание, купить тренировочные костюмы, инвентарь — так или иначе это деньги. Если какая-то организация или структура не относится к муниципалитету, к ДЮСШ, к департаменту культуры и спорта, бюджет на это денег не выделяет.







Это подтвердила и Анна Терешкова: получить поддержку можно только грантовую, но у города, например, таких программ нет. Поэтому сегодня команда талантливых бегунов, которые уже показывают хорошие результаты, может рассчитывать только на себя.







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