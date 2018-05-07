«Крузак» из Германии

Появившийся на рынке Volkswagen Teramont во многом интересен тем, что именно он теперь самый большой внедорожник марки. И конечно, автолюбителям любопытно посмотреть, что за чудо крупнее знаменитого Touareg сотворили немецкие инженеры. «Терамонт» действительно крупней, просторней и брутальней, при этом он проще и обладает универсальным функционалом — полный привод, хороший клиренс, 7 мест в салоне, вместительный багажник. Подробнее о новом автомобиле — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Volkswagen Teramont (предоставлен официальным дилером компанией «Автомир») заметен уже издалека — он нависает своей глыбой над другими машинами. Его длина 5036 мм, ширина 1989 мм — это больше, чем размеры хорошо знакомого сибирякам Land Cruiser 200.















Спереди дизайн Teramont немного отошёл от стандартного «фольксвагеновского» торжества прямых линий — радиаторная решётка вместе с фарами немного изгибается дугой. Горбатый капот и низко посаженные фары придают автомобилю этакое «лицо» белуги.













Сзади это типичный Tiguan, только увеличенный. Те же лаконичные фонари, крыша домиком, хром-полоска по крышке багажника. Дизайнерам удалось сохранить правильность пропорций — этот ракурс автомобиля представляется самым лучшим.















В профиль мы видим подчёркнутые мощные колёсные арки, над которыми взмывается выштамповка, проходящая по всей боковине. Возможно, эта грань не совсем пропорционально делит двери на две части — верхняя часть могла бы быть чуть меньше.















В целом автомобиль воспринимается гигантом, доминирующим на дороге. Здесь не найти особых изяществ линий — всё просто, но нет ничего раздражающего.















Салон, конечно, просторен — это сразу ощущается и на передних местах, и тем более на задних. Украшательства минимальны — ведь Teramont призван быть добротным утилитарным автомобилем для большой семьи и объёмных грузов.













На передней панели прорублена полочка для вещей, в дверях по нескольку ниш для мелочёвки, а центральный бокс под широким подлокотником способен вместить небольшой ноутбук.















Материал передней панели — мягкий пластик с имитацией прострочки, выглядит нормально, но не шикарно.















И вообще мягкого пластика здесь немного. Дверные карты мягкие только по верху, дальше идут твёрдые материалы, не сильно весёлые на вид. Это ещё раз говорит нам о том, что настоящую роскошь можно увидеть в премиальном новом Touareg, а здесь всё скромно, без излишеств. Таким образом производитель разводит эти автомобили по разным нишам.













Кожаные кресла с неплохой боковой поддержкой как на спинках, так и на самом сиденье. Но крупному человеку в таком кресле уже будет тесновато.















Стандартная мультимедийная система Volkswagen работает без задержек, реакции на касания пальцев предсказуемые и понятные. Приятное звучание штатной акустики, есть запас регулировки по низким и высоким частотам.















Полностью цифровая приборная панель: шкалы прорисованы красиво, цвета насыщенные, но слишком много рисок на кругляше спидометра — придётся привыкать. Есть занимательная анимация на заставках при запуске и останове двигателя.















Сзади можно сесть даже закинув ногу на ногу — автомобиль и позиционируется как один из самых вместительных.















Подлокотник посажен высоко, сиденья можно легко смещать вперёд/назад на салазках. А вот механизм, откидывающий сиденья для прохода на третий ряд, показался мне довольно тугим.















Третий ряд — это два практически полноценных места. Здесь есть запас пространства по ширине, сами сиденья не лежат на полу, а всё-таки немного, но возвышаются над ним — не надо пригибать колени к подбородку.















При сложенном третьем ряде получается 871-литровый багажник — этого хватит с избытком в 90% жизненных ситуаций. В подполье — шторка и инструмент. Запасное колесо — под днищем автомобиля.















Teramont оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с. с разгоном до сотни за 8,6 секунды. С полным приводом машина уверенно стартует и вальяжно набирает скорость.















Двигатель, конечно, надо крутить — хороший подхват идёт с 4 тысяч оборотов. Моторный отсек неплохо шумоизолирован, в спокойных режимах со звуковым фоном всё в порядке.















Но когда педаль газа утоплена в пол, возникает небольшое противоречивое чувство — габариты и восприятие автомобиля не совсем сочетаются с высоким тембром 2-литрового мотора.















Шумоизоляция салона удовлетворительна, ветер от крупных боковых зеркал слышен с 80 км/ч, сзади из багажника идет постоянный небольшой звуковой фон, но сильно он не досаждает.















Здесь установлен классический автомат, который быстро и правильно переключает передачи, не имеет большой задержки, позволяет динамично сорваться с места и пойти, например, на обгон.















Неожиданно чётким и понятным оказался Teramont в плане управляемости, рулёжки, — вроде бы огромный автомобиль, а кренами не досаждает, на руль реагирует «без ваты», хорошо откликается на небольшие углы поворота баранки, сразу корректирует курс.













При достижении определённого скоростного предела крены в резких дугах, конечно, вылазят — всё-таки автомобиль большой и тяжелый, 2 тонны. Но в целом при езде по городу, при активном маневрировании в потоке дискомфорта Teramont не вызывает.













Внедорожник подавляет собой дорожные неровности, «пожирает» большинство ям, но самые крупные и острые всё равно передадутся на кузов ощутимым ударом. В сложных просёлочных условиях Teramont предлагает выбор режимов движения — это делается шайбой на центральном тоннеле.













Можно выбрать «Снег» или «Бездорожье» или даже настроить индивидуальный режим. При езде по песку Teramont довольно быстро пытается зарыться колёсами, сказывается масса. Блокировок тут нет, поэтому лучше не пытаться засадить автомобиль туда, откуда его вытащишь только трактором.













В целом логика работы трансмиссии в том же режиме «Бездорожье» позволит вам одолевать умеренные преграды, диагональные вывешивания, глубокие ямы; главное — не перегреть муфту. Клиренс 20,3 см.















Стоит Teramont от 2 799 000 рублей, его цена ниже, чем у нового Touareg. В средней комплектации автомобиль обойдётся примерно в 3,3 миллиона рублей, а самая максимальная версия с 3,6-литровым мотором будет стоить 3 779 000 рублей.





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