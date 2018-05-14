Золотые сотки

Майские праздники — традиционное время для открытия дачного сезона. И хотя в этом году с погодой новосибирцам не везёт, это не помешало многим ринуться за город на шашлыки и грядки. Те же, у кого дачи нет, в этот момент, возможно, с некоторой долей зависти просматривают фото друзей о загородном отдыхе. И подбирают варианты. Корреспондент НГС попросила аналитиков найти дачи, которые больше других «в чести» у горожан, а риелторов — их прокомментировать, и получила неожиданный результат. Подробности — в материале НГС.

Поиски дачи новосибирцы начинают с самых дешёвых вариантов — к такому выводу пришли эксперты портала N1.RU, анализируя самые частые запросы пользователей. Больше всего просмотров объявлений приходится на, казалось бы, не самые популярные направления: Комаровку, Каменку и Коченёво, всего около 50 объявлений.







Например, в одном из садовых обществ Коченёво, где на продаже всего 9 дач и участков, можно купить 11 с половиной соток всего за 10 тысяч рублей — без асфальта на дороге, газа и магазина, зато со строительством линии электричества внутри общества и предусмотренной детской площадкой.







В самой дорогой даче Коченёво всего 36 квадратов, но всё равно нашлось место для гамака





Самая дорогая дача в посёлке выставлена на продажу за 740 тысяч рублей: домик из бруса площадью 36 кв. м с печью и гамаком в мансардной спальне, баня и беседка на участке в 6 соток в 2 км от самого посёлка. Средняя же цена на дачи здесь составляет около полумиллиона рублей.







Цены на дачи в Комаровке стартуют со 150 тысяч рублей — за эту сумму здесь можно купить 7 соток земли с полувековым домом площадью 18 кв. м, который вмещает комнату и кухню с печью. Вода на участке — только поливочная, за питьевой придётся идти около 10 минут пешком до ближайшей колонки. Столько же нужно добираться до ближайшей станции электрички, зато ещё в 5 минутах от станции есть озеро, говорится в объявлении. Участок, если верить фото, не очень ухоженный, но на нём есть взрослые деревья.







Комаровка — одно из самых дешёвых направлений со старыми садовыми обществами, зато с живописными озёрами поблизости и крутыми, как в горах, ландшафтами





Дача за 249 тысяч в той же Комаровке, в СНТ «Золотая Нива», в «красивейших местах» — недалеко от двух озёр и долины реки Издревая. Впрочем, площадь домика всего 20 квадратов, а вода в обществе появляется только 4 раза в неделю.







В СНТ «Берёзка» за 280 тысяч можно купить домик на горе, увитый разноцветным плющом (или нет — корреспондент НГС не сильна в садовых растениях) и почему-то с головой манекена в окошке. За оградой обещают поле с клубникой и грибами, а в доме бонусом — спутниковое телевидение. «Кое-что нужно подделать, причесать, почистить, и у Вас будет лучший участок в округе», — уверяет продавец.







В «Берёзке» ищут хозяина для увитого растениями домика, остова беседки и уютной летней кухни





Самое дорогое предложение в Комаровке — дача в СНТ «Бирюсинка» за 750 тысяч рублей. Здесь на 10 сотках есть дом с мансардой площадью 50 кв. м, баня и гараж, отдельно построены веранда с мангальной и обеденной зонами, ягодные кусты и деревья, круто вниз по участку сбегают грядки и теплицы, которые владельцы готовы оставить новым хозяевам.







Кроме дома с остеклённой верандой на участке есть вполне современные баня и гараж





В топ-3 самых просматриваемых направлений Каменка оказалась наиболее дорогой: стоимость дач здесь начинается с 270 тысяч рублей, причём доступные предложения — это только участки, без построек. Самая дешёвая же дача в обычном понимании здесь стоит 400 тысяч рублей — это изрядно заросший участок в 7 соток с небольшим 2-этажным домом, баней и местом для бассейна в обществе «Калинка». Но если снаружи дома трава по пояс, то внутри совершеннейший уют — один только бумажный лебедь на обеденном столе чего стоит.







На участке этой дачи в Каменке царит запустение, зато в доме совершеннейший уют, а дверь баньки, украшенной панно, обита дерматином — совсем как в детстве





Самые дорогие предложения переваливают за миллион, правда, из 9 вариантов в Каменке таких всего два. В 1,4 млн рублей, например, оценили дачу в СНТ «Калинка» с домом в 45 квадратов: в нём есть холодная и горячая вода и свет. «Общество зимнее, живут круглый год, дорогу чистят, газ ведут, можно прописаться», — добавляет продавец.







Дача в СНТ «Калинка», пожалуй, ближе прочих подобралась к эталонной даче: беседка, газон, цветы, бассейн — тут даже собачка отдыхает





В том же обществе «Калинка» за 2 млн рублей («символические деньги», считает продавец) продают большой 2-этажный дом из бруса на участке в 4,5 сотки. Тут уже всё серьёзно: и дверь солидная, и окна пластиковые, и инфракрасные обогреватели в дополнение к печи.







Популярность просмотров этих направлений эксперты объясняют тем, что искать дачу новосибирцы начинают «с низов».







— Покупатели активно просматривают места, где есть самые дешёвые объекты в продаже, но не факт, что именно их купят, — отметила руководитель пресс-службы портала Анастасия Гринёва. — Любому покупателю важно купить выгодно, а для этого ему нужно понимать, что представляют собой дачи по самым низким ценам на рынке.







Дача, на которую можно приезжать круглый год, — самое частое пожелание новосибирцев, но за неё и платить нужно соответственно: такая, например, стоит 2 млн рублей





В «Жилфонде» активным просмотром вариантов в Коченёво удивились: про это место клиенты спрашивают очень редко, говорит руководитель отдела загородной недвижимости агентства Александр Зверев.







— В этом направлении нет ни леса, ни реки, природа скудная — в основном степи, местами болота, трасса перегружена, — поясняет он.







То же с Комаровкой: помимо перегруженности дорог, здесь расположены старые полузаброшенные общества, свет отключают с осени, а зимой почти не проехать, — если и покупать здесь дачу, то для огородничества, а не отдыха, считает Зверев.







Современному покупателю дачи хочется платить за готовое, а не думать, как обеспечить себе комфорт, считают эксперты





— Покупатель осознаёт, как сложно будет добираться из города до места, какие ещё проблемы могут возникнуть, — рассуждает эксперт. — Если вокруг много заброшенных дач — такую картину можно очень часто наблюдать в западном направлении, в сторону Коченёво, — то бороться с сорняками будет очень сложно. Если в обществе регулярно возникают проблемы с водой для полива, то, согласитесь, даже для огородничества участок малопригоден.







Впрочем, возражает управляющая Ленинским офисом агентства недвижимости «Квадротека» Мария Другова, это справедливо только для тех, кто ищет дом для постоянного проживания, а не дачу на лето, а для них сейчас не сезон.





Комаровку, Каменку и Коченёво действительно можно назвать популярными направлениями, говорит она: многие знают эти места, что там много дачных обществ и неплохая транспортная доступность общественным транспортом, в частности электричкой, — это особенно важно для сегмента дач стоимостью до миллиона.





Основные требования к даче на лето: домик, баня и отсутствие хлама





— Люди выбирают по доступности, по местоположению, наличию построек, отсутствию хлама — всё остальное второстепенно, — уверяет Другова. — В северном направлении больше коттеджных посёлков, чем дач, они предполагают постоянное зимнее проживание, в связи с этим и ценник там другой. Если рассматривать сегмент до миллиона, все понимают, что это будет только летнее проживание. Если мы говорим про Заельцовский район и коттеджные посёлки, то даже если сейчас эта дача будет использоваться на летний сезон, то, скорее всего, люди будут задумываться о перспективе, чтобы зимой можно было туда приехать.







Впрочем, эксперт «Квадротеки» соглашается, что северное направление, так называемая дачная элита, остаётся желанным, хотя и недоступным сегодня для многих новосибирцев. В добавок к нему в «Жилфонде» называют, например, район Рыбачьего, Ягодного и Колывань. При этом спрос на такие загородные дома круглогодичный, тогда как сейчас — время небольших летних домиков.





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