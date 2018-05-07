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При полном параде

Обзор НГС: самые странные и необычные товары с символикой Дня Победы в магазинах Новосибирска

Стенд ко Дню Победы в «Ашане»
Стенд ко Дню Победы в «Ашане»

Ко Дню Победы в Новосибирске готовятся изо всех сил. На днях прошли две репетиции парада, улицы украсили праздничными плакатами, горожане надели георгиевские ленточки. День Победы — бесспорно, большой праздник для страны. Можно долго спорить о том, хорошо или плохо отмечать его громко, но праздничной атрибутики — от наклеек на машины до пилоток — с каждым годом всё больше. Корреспонденты НГС прогулялись по гипермаркетам и представили, как будет выглядеть город 9 Мая, если всё это пойдёт в ход. 

Пока на улицах особо незаметно скопления «тюнингованных» машин, с которых торгуют флагами, магнитами или наклейками для 9 Мая. 


Георгиевские ленточки продают на кассах в гипермаркетах
Георгиевские ленточки продают на кассах в гипермаркетах


Возможно, эту нишу незаметно заняли гипермаркеты. Теперь здесь целые островки с праздничной атрибутикой. Увидеть их несложно, достаточно знать сочетание цветов георгиевской ленточки — одного из символов Дня Победы в Великой Отечественной войне — которым оформляют витрины с автонаклейками, магнитами, штеднерами для «Бессмертного полка».


Вход в кофейню на улице Ленина
Вход в кофейню на улице Ленина


Кстати, в конце апреля в городе по традиции бесплатно раздали тысячи ленточек


В среднем цена штендера 150–200 рублей
В среднем цена штендера 150–200 рублей


Глядя на витрины, складывается ощущение, что наклейки на машины, которыми всё завалено, — обязательный атрибут праздника, который нужно обязательно использовать автомобилисту. Какую именно — зависит, по всей видимости, от отношения к дате.


Витрина в «Ашане»
Витрина в «Ашане»


Выбрать можно из написанных чёрным дат войны, кто-то наклеит традиционное «Спасибо деду за Победу» или воинственное «На Берлин!». При этом некоторые наклейки, кажется, вообще перекочевали на стенд к 9 Мая из атрибутики 23 февраля. Например, наклейка «Грязный танк в бою не видно» — может быть, и забавная, но стоит ли её клеить именно 9 Мая — вопрос спорный. 


Для ВДВ есть отдельная наклейка
Для ВДВ есть отдельная наклейка


Следующий «номер» программы к 23 февраля — это военная игрушка. Например, танки или броневики, которые стоят в аккурат под подписью «С Днём Победы». Скорее всего, их просто перевезли из другого отдела.


К праздничным витринам принесли военные игрушки
К праздничным витринам принесли военные игрушки


Тут же лежат детские пластиковые каски в комплекте с автоматом. Ничего особенного в этом вроде как нет — военная тематика и так далее, но, опять же, с трудом представляются дети, которые 9 Мая пойдут в касках с автоматами по городским улицам.


Детские пластмассовые каски и оружие также у витрины к 9 Мая
Детские пластмассовые каски и оружие также у витрины к 9 Мая


Отдельная тема — пилотки, в которые особенно любят наряжать детей. Стоят они в среднем около 200 рублей, и размер у большинства действительно маленький.


Пилотки можно найти в любом гипермаркете
Пилотки можно найти в любом гипермаркете


Виды разные — просто пилотка защитного цвета; с вышитой звездой, с серпом и молотом на значке.


Костюмированная дегустация
Костюмированная дегустация


Девушкам этот головной убор, конечно, идёт, но в комплекте с фартуками явно выбивается из контекста.


Вместе с пилотками лежат и будёновки
Вместе с пилотками лежат и будёновки


Будёновки по соседству с фуражками лётчиков возвышаются на чёрных манекенах в центре «Ашана». Первое, что приходит в голову при взгляде на внезапные будёновки, — лермонтовская цитата «смешались в кучу кони, люди» (хотя это было ещё раньше будёновок). В форме советских солдат во время Великой Отечественной их уже явно не было. Но не исключено, что головной убор красноармейцев гражданской войны могли носить партизаны 40-х.


Майки ко Дню Победы в «Ашане»
Майки ко Дню Победы в «Ашане»


В «Ашане» нашлись майки с символикой ко Дню Победы. Дизайн вполне тактичный. В такой одежде можно смело ходить и не в День Победы, потому что тема «Мир во всём мире» актуальна всегда.


Кружки ко Дню Победы в магазине «О'Кей»
Кружки ко Дню Победы в магазине «О'Кей»


Рядом с пилотками и георгиевскими ленточками встречаются бокалы с неоспоримыми заключениями, например «Наше оружие — в единстве». 


Вернёмся к машинам. Тюнинг ко Дню Победы — это, похоже, неиссякаемый полёт фантазии для предпринимателей. 


Авточехлы в виде георгиевской ленточки в «Ленте»
Авточехлы в виде георгиевской ленточки в «Ленте»


В продаже появились чехлы на боковые стёкла — и с цветами георгиевской ленточки, и российского флага (видимо, для спортивных соревнования, например чемпионата мира по футболу).


В продаже есть даже краска, которой можно сделать праздничную раскраску машины
В продаже есть даже краска, которой можно сделать праздничную раскраску машины


Есть даже специальная краска (баллончик опять же привлекает красно-черно-оранжевыми полосками). Написано, что краска смывается — предполагается, что раскрасить ей можно любую машину к празднику, а потом смыть. 


Вместе со праздничной атрибутикой, вызывающей неоднозначное впечатление, встречаются вполне уместные строгие открытки и флажки. 


Украшение витрин ко Дню Победы
Украшение витрин ко Дню Победы


Но здесь другой нюанс. И даже не нюанс, а скорее степень аккуратности мерчендайзера. Иногда так и хочется сказать: «Ну не нужно вешать флажок к 9 Мая над всякими тапками».


Украшение витрины на рынке
Украшение витрины на рынке


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