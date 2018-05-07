«К нам не ходят клиенты, у нас занимаются друзья»

Руководители фитнес-центров — о том, почему посетители ходят к ним годами

Фитнес-центры гордятся своей атмосферой, специалистами и оборудованием 
Фитнес-центры гордятся своей атмосферой, специалистами и оборудованием 

Жители города выбрали 10 лучших фитнес-центров Новосибирска в качестве номинантов «Народной премии НГС» — голосование будет идти до 20 мая. Журналист НГС узнала, за что ещё, помимо выброса эндорфинов, клиенты любят фитнес-клубы, стыдно ли не иметь фигуру, близкую к идеальной, почему делают ставку на здоровье, куда посетители хотят возвращаться каждый день и как управляющие сглаживают углы в спорных вопросах.

Андрей Матризаев, директор экстрим-центра Coober:


Директор Coober уверен, что их центр любят за детский восторг, который испытываешь на батуте
Директор Coober уверен, что их центр любят за детский восторг, который испытываешь на батуте


«Кубер — это прежде всего атмосфера спорта и комьюнити. Люди приходят в зал, не важно, на какое направление — батут, кроссфит, тренажёрный зал, — они тренируются и общаются, поддерживают друг друга, а не делают селфи и красуются перед зеркалом. Любят также за детский восторг, который испытываешь на батуте. Эмоции, сравнимые с прыжками на панцирной кровати. За выброс эндорфинов в организме после кроссфит-комплекса. За интересный спорт, в общем. Недовольство высказывают в основном по административным вопросам».


Рустам Ганиев, директор сети фитнес-клубов HAMMER FIT:

«Конечно, за что нас любят и за что ругают, нужно спрашивать у самих новосибирцев. Мы лишь может предполагать. Как нам кажется, люди всегда чувствуют, когда дело сделано с любовью, а не ради выгоды. Поэтому мы всегда стараемся поддерживать тёплую атмосферу в наших клубах. К нам не ходят клиенты, у нас занимаются друзья. Но, помимо уюта, мы также делаем упор на качество. У нас просторные раздевалки, хорошие тренажёры и, самое главное, — демократичные цены.


В HAMMER FIT стараются подстроиться под расписание групповых занятий, которое устраивает большинство
В HAMMER FIT стараются подстроиться под расписание групповых занятий, которое устраивает большинство


Конечно, не всегда получается откликнуться на все просьбы. Например, вечная история с групповыми занятиями: после каждого изменения в расписании найдутся те, кому неудобно новое время. Всем не угодить, у каждого свой график, но мы стараемся сгладить углы и найти золотую середину. Так, например, в январе мы проводили опрос про групповые занятия, чтобы узнать мнение каждого, и уже опираясь на эти данные, составляли новое расписание. Мы всегда прислушиваемся к замечаниям и стараемся их исправить. Возможно, поэтому многие клиенты занимаются в HAMMER FIT годами».


Евгения Максимова, соучредитель центра бодифлекса и йоги «Второе дыхание»:

«Сейчас много новых фитнес-проектов про рельефные тела, фитнес-бикини. Проект "Второе дыхание" не о "новом формате", он вообще о другом. Тренажёрные залы делают ставку на рельеф, на работу с "железом", спортивное питание и идеальные фигуры — и всё это с таким посылом, что страшно пойти в зал: стыдно быть "неидеалом". Наш проект для обычных женщин, которых большинство. Мы не о тех, кто живёт "Инстаграмом", выкладывая свои тела. Мы говорим о тех, кто другого возраста, кто хочет иметь подтянутое тело, но не гонится за шаблоном, или у кого просто есть какие-то ограничения по здоровью, у кого достаточно лишнего веса и надо быть действительно сильным духом, чтобы зайти в тренажёрный зал. Для кого важно быстро и эффективно восстановить фигуру после родов, но не убиваясь в тренажёрном зале, а уделяя фитнесу немного времени и получая действительно отличный результат.


Проект «Второе дыхание» для женщин любого возраста и любого веса
Проект «Второе дыхание» для женщин любого возраста и любого веса


Выступая против жёстких диет и силовых тренировок, мы делаем ставку на здоровье. В отличие от многих других тренировок, бодифлекс — это очень лёгкий, безопасный способ похудения. Он идеально подходит женщинам любого возраста и с любым весом. Мы открыли "Второе дыхание" в 2015 году, решив объединить общие усилия и создать в Новосибирске большую сеть, помогающую женщинам стройнеть с пользой для здоровья. И нам удалось: сейчас в городе действует пять филиалов и 26 групп.


"Второе дыхание" — это место, где мы создали приятную обстановку для наших женщин. 


Для клуба не имеет значения возраст и комплекция, цена спортивной формы, имеет значение то, как вы чувствуете себя здесь и сейчас и с каким настроем вы будете возвращаться к тренировкам, — и это то, за что нас любят. За душевность, теплоту и эффективные тренировки. Уже больше 10 тысяч женщин прошли курсы похудения по системе бодифлекс в нашем центре, и у каждой есть результат! Потерянные сантиметры и килограммы, ощущение лёгкости и тонуса во всём теле, уверенность в себе и хорошее самочувствие. А что касается минусов, можно посмотреть отзывы о нас на "Флампе". Оценка 4,8 говорит за себя. Негативные отзывы нам прилетали за незначительные вещи, например за кошку, которую мы приютили в одном из филиалов на несколько дней».


Татьяна Карпенко, руководитель отдела маркетинга и рекламы сети фитнес-клубов Extreme Fitness:


Extreme Fitness любят за то, что там можно заниматься в любое время дня и ночи
Extreme Fitness любят за то, что там можно заниматься в любое время дня и ночи


«Наши спортсмены говорят, что полюбили сеть за то, что могут заниматься в любое время дня и ночи, что могут выбрать себе зал вблизи дома или работы. Клиентам нравится разнообразие групповых направлений, выбор оборудования для занятий».


Анна Сыроваткина, управляющий клубами «Юпитер», «Континент» сети фитнес-клубов ALEX FITNESS:

«Как бы это банально ни звучало, но мы безумно рады, что Новосибирск выбрал нас в "Народной премии". А за что? Многие поспешат ответить: у нас грамотные специалисты и высокое качество услуг. Это всё прекрасно, но в эпоху высокой конкурентоспособности этого мало. Да, у нас отличные кадры, высококвалифицированные специалисты, да, мы предоставляем целый комплекс услуг (разнообразие тренировок, турецкие парные и так далее). Но я считаю самым главным то, что помимо этого мы дарим клиенту атмосферу. У нас огромная фитнес-семья, своя тусовка. Люди приходят не просто "прокачать себя", а круто провести время, зарядиться положительной энергией.


В сети ALEX FITNESS уверены, что они создали фитнес-семью со своей атмосферой 
В сети ALEX FITNESS уверены, что они создали фитнес-семью со своей атмосферой 


Мы всегда идём в ногу с современными тенденциями — это и привлекает клиентов. У нас жизнь кипит! Регулярно наши клубы проводят спортивные мероприятия для клиентов, благодаря этому многие могут испытать себя, свои возможности — мы живём в таком мире, когда выброс адреналина просто необходим. Всё это сопровождается лучшими ведущими и диджеями города, фирменными подарками и фитнес-угощениями. Разве это не классно? И если кто-то нас ещё не выбрал, то пусть обязательно попробует, и ему точно у нас понравится!».


Фитнес-клуб Panatta Sport чаще хвалят, считает специалист по маркетингу и PR
Фитнес-клуб Panatta Sport чаще хвалят, считает специалист по маркетингу и PR

Валерия Ванштейн, специалист по маркетингу и PR фитнес-клуба Panatta Sport:

«Нас хвалят гораздо чаще, чем ругают». 


Ольга Колмакова, управляющая клуба «X-Fit Плаза»:

«Проектируя клуб "X-Fit Плаза", мы мечтали создать место, куда захочется возвращаться каждый день. Помимо самых эффективных программ, индивидуального подхода и просто внимательного отношения, X-Fit — это ещё и статус, определённая жизненная позиция. Наша новая концепция выводит X-Fit за рамки фитнес-клубов: мы хотим вдохновлять людей на перемены к лучшему и даём им эффективные инструменты для этого. Клуб предоставит своим гостям просторный тренажёрный зал с высокими потолками, три зала групповых программ, зал детского фитнеса, зону единоборств и боксёрский ринг, 25-метровый бассейн — отдельно гидромассажный и детский. В клубе представлено премиальное оборудование от лидеров рынка.


Команда X-Fit хочет вдохновлять людей на перемены к лучшему
Команда X-Fit хочет вдохновлять людей на перемены к лучшему


Теперь ещё больше жителей Новосибирска смогут заниматься фитнесом по уникальным программам: новое фитнес-пространство площадью более четырёх тысяч квадратных метров — в районе станции метро "Октябрьская". Удобное расположение, большая парковка на 418 мест, современное оборудование и первоклассные специалисты — вот что предложит своим клиентам клуб "X-Fit Плаза" в Новосибирске. Здесь объединились передовые фитнес-технологии и лучшие программы, в основе которых — запатентованная система апробированных тренировочных методик X-Fit Smart Fitness.

Все программы в новом клубе соответствуют самым свежим трендам фитнес-индустрии. Сайкл-студия с возможностью визуализации трасс и проецирования на экран достижений выносливости каждого участника тренировки, студия X-Gravity с гамаками для тренировок с элементами растяжки, пилатеса, йоги, функционального тренинга и акробатики, а также студия настольного тенниса. Кроме того, здесь будет спа-салон с парикмахерским залом и маникюрным кабинетом; клуб предоставляет услуги косметологов и специалистов по различным видам массажа. Традиционно у нас можно пройти фитнес-тестирование и попробовать меню фитнес-кафе Fresh Fit».


Константин Баев, фитнес-директор сети фитнес-клубов «Европа»: 

«Ругают за то, что у нас нет ни одного клуба на левом берегу. Любят за то, что у нас работают лучшие инструкторы в городе. Все инструкторы фитнес-зала и тренажёрного зала имеют специальное образование — профессионалы».


Наталья Пищулина, директор спортклуба «АКАНТА»:

«Любят, по нашему мнению, потому что мы находимся в спальном районе, где нет других клубов. Мы получаем обратную связь: люди говорят, что наконец-то у них рядом с домом появился фитнес-клуб. Это важный фактор, потому что самое ценное у людей сейчас — это время; они не тратят его на дорогу. Комфортно и удобно. Ещё нас любят за то, что клуб новый, соответственно с современными технологиями. Мы хотели, чтобы здесь было компактно, уютно и атмосферно, чтобы люди хотели сюда вернуться. У нас создаётся некая домашняя обстановка: вроде бы для людей стресс — пойти и начать заниматься спортом, а когда мы их встречаем уютной атмосферой, приятным общением, профессионализмом наших тренеров, им хочется ходить. Ещё получаем лестные отзывы о тренерском составе — харизматичные, профессиональные, умеют находить индивидуальный подход: группы создаются небольшими, по 12–15 человек.


Директор спортклуба «АКАНТА» считает, что они экономят для своих клиентов самое ценное — время
Директор спортклуба «АКАНТА» считает, что они экономят для своих клиентов самое ценное — время


Наверное, всегда кого-то ругают. Думаю, что нас — за то, что мало места: нам надо бы расшириться, детскую комнату сделать. Но это, скорее всего, не ругательство, а предложение. Ругают за то, что в зале нет тренажёра, к которому клиенты привыкли. Мы предлагаем, чем его можно заменить. Спокойно одно можно заменить на другое и добиться хороших результатов».


Ксения Погодская, и.о. директора фитнес-клуба GRAND ARENA:

«Есть такая категория наших клиентов, которые любят нас за историю. За девять лет существования нашего клуба она весьма насыщенная: внутриклубные мероприятия, соревнования, нестандартные тренировки и многое другое. Это если о глобальном.


GRAND ARENA ценят за большой выбор опций внутри клубной карты и широкую сетку расписания групповых тренировок
GRAND ARENA ценят за большой выбор опций внутри клубной карты и широкую сетку расписания групповых тренировок


Следующий повод действительно полюбить наш клуб — тренерский состав. Наши инструкторы — наша гордость. Среди членов нашего клуба есть любители редкого оборудования: Trekking, Kinesis, Easy Line, которые являются "фишками" клуба. И конечно, те, кто привык к нестандартному графику в вопросах спорта: кому в удовольствие тренировки ночью или ранним утром. Нас ценят за большой выбор опций внутри клубной карты и широкую сетку расписания групповых тренировок, включающую авторские классы. Парадокс в следующем: за что некоторые любят, за то другие ругают. Кому-то нравится семейный отдых в бассейне по выходным, а кому-то хотелось бы часов "чайлдфри", кто-то хочет прийти в аквазону в любое время, когда ему удобно, а другой рад тому, что есть предварительная запись и заниматься комфортно даже в час пик».


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Напомним, что голосование идёт по 10 номинациям:


Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».


«К нам не ходят клиенты, у нас занимаются друзья»
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