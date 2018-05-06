«Я паркуюсь как чудак»: жестокая месть за парковку

Мусорщики отомстили водителю Subaru, а Lexus 007 своей стоянкой унизил городские власти

В свежем, 71-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: расплата за парковку возле мусорных контейнеров, стоянка на детской площадке и газоны, раскатанные в жуткую грязь.

«Я паркуюсь как чудак»: жестокая месть за парковку


Открывает выпуск новый образец наказания нерадивого водителя — его машину просто заблокировали. «Зорге, 98. Рабочие, вывозящие мусор, отомстили парню», — сообщает нам читатель Михаил.



«Я паркуюсь как чудак»: жестокая месть за парковку


«Придомовая территория ЖК "Оазис" и дома Лескова, 19. Припарковался так, что людям приходится обходить по проезжей части. На вопрос "Зачем тут встал?" аргумент "Я на 2 минуты". Некультурный автохам», — сокрушается читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: жестокая месть за парковку


Этот BMW стал помехой для инвалида на коляске. «Стоит весь день напротив Сухарная, 101/1. Телефон под лобовиком не отвечает», — сообщает читатель Артем.



«Я паркуюсь как чудак»: жестокая месть за парковку


Mercedes c номером 888 немного заехал на траву, ничего страшного.



«Я паркуюсь как чудак»: жестокая месть за парковку


«Каждое утро девочка модельной внешности с накачанными губами паркуется только на пешеходном переходе», — пишет Константин. 



«Я паркуюсь как чудак»: жестокая месть за парковку


Почему бы не вытоптать травку в собственном дворе.



«Я паркуюсь как чудак»: жестокая месть за парковку


«Второй день стоит на пешеходном переходе на ул. Линейной возле дома 32, видать знака "не заметил"», — ведёт наблюдение за фурой читатель Александр. 



«Я паркуюсь как чудак»: жестокая месть за парковку


Что должно быть в головах у людей, которые так гадят в собственном городе? «Улица Родники, газон у школы 207 уничтожен горе-водителями», — переживает Алена.



«Я паркуюсь как чудак»: жестокая месть за парковку


На заметку пешеходам. Это дорожка чтобы парковаться, а не ходить.



«Я паркуюсь как чудак»: жестокая месть за парковку


«Вот такое неприятное соседство: детская площадка и "вёдра". Юго-Западный, 9-й Гвардейской Дивизии, 26. Наши дни», — возмущены местные жители. 



«Я паркуюсь как чудак»: жестокая месть за парковку


«Автохам на подбитой "Мазде" решил быть выше других и поставил свой автомобиль на тротуар и газон. И он нисколько не думает о других людях, пешеходах, детях. Уважаемый автовладелец, у вас совесть есть?», — задает вопрос читатель Иван.



«Я паркуюсь как чудак»: жестокая месть за парковку


Ну а это уже ставшее знаменитым место «имени Миши Алояна» на пересечении Ленина и Советской. Lexus с номером 007 по-царски расположился на тротуаре. Ну а городские власти по-прежнему не в состоянии навести порядок в знаковом для Новосибирска районе центра.  


В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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