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«Гуляем с Марусей, травку щиплем»

Бизнесмен завел себе медведя — он водит зверя на пляж и катает на переднем сиденье «уазика» (видео)

Медведица живёт в Каменке уже около 7 лет
Медведица живёт в Каменке уже около 7 лет

Медведица Маруся поселилась у новосибирского предпринимателя Анатолия Кожанова несколько лет назад. Он выкупил больное животное у бывшего директора зоопарка Ростислава Шило и выходил медведицу. Зимой Маруся спит, а летом ходит с хозяином погулять по лесу и искупаться в озере. Большинство жителей Каменки уже свыклись с тем, что могут встретить медведя где-нибудь у супермаркета, но новые соседи, особенно в многоэтажных домах, пока ещё вызывают полицию. Корреспонденты НГС побывали на окраине Дзержинского района, где живёт Маруся, и поняли, что сочинители баек не сильно ошиблись, когда рассказывали о гуляющих по сибирским улицам медведях с балалайками. 

Гаражи, СТО, частные дома и огороды, а также многоэтажки и супермаркеты — так выглядит село Каменка, которое находится буквально в нескольких остановках от сада Дзержинского. Предприниматель Анатолий Кожанов, который занимается перевозками на нескольких новосибирских маршрутах, здесь реставрирует старые автомобили (у него их несколько десятков) и держит медведицу Марусю. Зимой она спит в одном вольере, лето проводит на открытой территории — «в огороде».


С декабря по март Маруся была в спячке
С декабря по март Маруся была в спячке


«Ты лежишь, что ли? — обращается к ней хозяин, открывая металлическую дверь. Ой, мороженое же надо. Юра! Сходи в магазин, возьми три мороженого в стаканчиках», — командует Кожанов помощнику.


Охотоведы нашли медвежонка и сдали его в зоопарк
Охотоведы нашли медвежонка и сдали его в зоопарк


Пока помощник бежит за мороженым, Марусю выводят на улицу. «Её нашли охотоведы на поле, видно, медведицу убили, а медвежонок полз, — рассказывает историю появления Маруси Кожанов. — Потом сдали её в зоопарк. А у неё был рахит, думали, что умрёт. Потом я с Шило договорился, официальную бумагу написали, и я у них её выкупил. Вырастил вот — ветеринары прям в шоке были, откормил. Мы общаемся, они приезжают».


Анатолий Кожанов с Марусей выходят из зимнего вольера
Анатолий Кожанов с Марусей выходят из зимнего вольера


С тех пор медведица живёт здесь, удивляя и порой пугая окружающих. А её хозяин в «чёрном списке» у зоозащитников. «Тут столько напастей было от "зелёных", ужас, караул, до смешного, — рассказывает он. — Я говорю, на каждого моего животного — на волка, на одного медведя второго, даже на кабанов ветпаспорта. Каждый год мы их вакцинируем — от бешенства, от глистов, от чумки».


«Гуляем с Марусей, травку щиплем»


Да, кроме Маруси, у Кожанова есть ещё один медвежонок, барсук. Недавно ему привезли волчонка, оставшегося без матери, — теперь маленькая волчица живёт вместе с собаками.


Охота — хобби предпринимателя с 1981 года
Охота — хобби предпринимателя с 1981 года


«Гуляем с Марусей везде, травку щиплем. Где? Да везде тут по округе. Как реагируют? Кто не знает, звонит в полицию, — объясняет хозяин медведя. — На озеро свободно ходим. Собрался, пошёл. Народу очень много, пляж-то вообще забит весь. Искупаюсь, потом её покупаю, она поплавает. Потрясётся, всё, пошли назад. У нас уже отработано».


Хозяин возит медведицу на переднем сиденье своего УАЗа
Хозяин возит медведицу на переднем сиденье своего УАЗа


Однажды к нему приехали шведы, а потом написали своим друзьям, что в «у них медведи как собаки на цепи в каждом дворе сидят».


За несколько лет Кожанов успел удивить не только соседей, но и сотрудников ГИБДД, когда посадил медведя на переднее сиденье своего УАЗа и поехал в город. «Она со мной на "уазике" ездит. Садится справа на переднее. Как водители? Да ничего, нормально. Гаишники остановили один раз. Я проехал подальше на гостинице "Северная", за остановку. Он подлетает, дверь открывается. Он бедный там… — вспоминает Анатолий. — Потом разбирались. Он говорит: "Нельзя". Я: "Где в правилах дорожного движения написано, что медведя нельзя возить на переднем сиденье?". Может, говорю, его пристегнуть? Так он на цепи, привязанный. Ну в общем там смех и грех».


Рабочий кабинет Анатолия Кожанова с чучелами животных
Рабочий кабинет Анатолия Кожанова с чучелами животных


Хозяин медведя предложил корреспонденту покормить медведя мороженым. Медведица, конечно, деликатно взяла его из трясущихся рук, и в этот момент она даже стала немного похожей на большую собаку с добрыми глазами. Однако перспективы этого действия показались корреспондентам сомнительными, поэтому гладить мишку не стали.


Трофейная шкура
Трофейная шкура


«Все, гупешку отвесила, позировать начала», — говорит её хозяин, гладя по лоснящейся шерсти. Кормит он её два раза в день — съедает Маруся примерно по полведра корма, в том числе картошку, геркулес, хлеб.


Анатолий Кожанов
Анатолий Кожанов


В комнате на втором этаже у Кожанова чучела двух медведей, которые тоже у него когда-то жили, а также лежит «трофейная шкура». Охота у Кожанова — это хобби, которым он увлекается уже больше 30 лет. «Я охочусь везде. А с Марусей в лес ездим, я её выпускаю, она побегает, обратно приходит, как наиграется. Здесь, в Каменке», — объяснил он.


Дикие животные в частном секторе всегда удивляют и немного пугают окружающих. Однако для новосибирцев это уже не в диковинку. В городе можно жить по соседству не только с медведями, но и со львами, которые рычат по утрам.


Медведица Маруся на выгуле в Дзержинском районе
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