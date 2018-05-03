«Всех тяжёлых помним поимённо»: две сестры пошли работать в больницу по стопам бабушки-ветерана

Их бабушка в войну работала медсестрой в госпитале — раненый фронтовик не устоял перед её красотой

«Я есть у Ольги, а Ольга — у меня», — так просто описывают свою жизненную философию две медсестры, родные сёстры Мария Гиматдинова и Ольга Урюпова. Практически половину своей жизни они работают в новосибирской городской больнице № 25 — их знают большинство пациенток отделения реанимации в роддоме. На трудную работу медсестры Марию и Ольгу вдохновила бабушка — Таисия Рудомёткина, спасающая раненых в годы Великой Отечественной войны. Сёстры рассказали корреспонденту НГС трогательную историю любви их бабушки и дедушки, а также признались, как они выдерживают график и почему не стоит слишком жалеть пациенток.

Днём в отделении реанимации роддома — успокаивающая тишина, которую изредка нарушают только негромкий стук каталок и шаги спешащих докторов и медсестёр. Несмотря на иллюзию умиротворения, за дверьми светлого коридора круглосуточно идёт работа — медики спасают жизни беременных и родивших женщин с разными патологиями.





Точно договориться с сёстрами 38-летней Марией и 45-летней Ольгой на интервью не получается — перед началом беседы они уходят на экстренную операцию. Вернувшись в кабинет, сёстры стесняются вопросов корреспондента НГС: публичные откровения для них непривычны. Но поговорить о любимой бабушке Таисии Рудомёткиной, конечно, соглашаются.





Ольга (слева) пришла работать в больницу в 1990 году, а Мария — вслед за сестрой устроилась сюда в 2000-м





«С бабушки и началась сестринская династия. Она родилась 20 марта 1918 года, а где-то лет с двадцати, наверное, работала медсестрой, трудилась в 333-м госпитале на Воинской.





Дату мы точную не знаем, но в мае перед войной она вышла замуж, в 1941 году. А через месяц после начала войны получила похоронку на мужа.





В 1945 году после второго ранения дед (он в разведке служил) попал в этот госпиталь, 333-й, — уже под конец войны. И бабушка, работая там старшей операционной сестрой, она ему оказывала помощь — и медицинскую… И немедицинскую, наверное, тоже», — улыбаясь, вместе рассказывают Мария и Ольга.







Их вдохновила бабушка, трудившаяся медсестрой в годы Великой Отечественной войны





Вспоминать о годах войны ни бабушка, ни дедушка не хотели — они только говорили внучкам, что «все воевали — и я воевал; все работали — и я работала».





Дедушка Виктор Рудомёткин был ранен на войне и попал в госпиталь, где работала Таисия. Он влюбился в очаровательную медсестру





И после войны Таисия Рудомёткина работала всё в том же госпитале, а потом перешла в детскую поликлинику — медицине она отдала полвека своей жизни, прежде чем ушла на пенсию. Дедушка же трудился электриком на заводе. У влюблённых родилась единственная дочь, которая, правда, в медсёстры не пошла — предпочла медицине музыку.







По словам сестёр, в их отделении лежат не больные, а счастливые женщины — до или после родов





Бабушкино дело передалось через поколение — первой в медицинское училище пошла её старшая внучка Ольга. Сразу после окончания училища, в 1990 году, её приняли в отделение анестезиологии и реанимации роддома 25-й медсанчасти (сейчас — горбольница № 25) в Калининском районе Новосибирска. Ольга уходила из больницы на несколько лет, но потом вернулась. Мария пришла вслед за сестрой в 2000 году — в то же отделение.







«Сначала я была здесь старшей сестрой, а потом Маша родила дочь — ей нужна была работа в день. А я уже устала быть на руководящей должности, мои дети уже выросли — ночами не обязательно дома быть.





И мы поменялись должностями — Маша руководит теперь нами. Так что моя младшая сестра мой непосредственный начальник — приходится слушаться иногда»,





— отмечает Ольга Урюпова.







Мария в отделении старшая сестра, так что Ольге приходится слушаться её





График у медсестёр более чем ненормированный.







«То есть в понедельник пришёл на работу — ушёл во вторник вечером, в четверг пришёл — ушёл в пятницу.





По маминым рассказам, врач никогда без бабушки не оперировал — бывало, баба и ночью уезжала. Теперь Маша ездит на помощь. Чтобы собраться, даже ночью, у неё уходит 12 минут — она уже в операционной стоит»,





— наглядно объясняет Ольга.







В этом роддоме родилась не только Мария, но и дети сестёр, и внук Ольги. На вопрос, что их держит в этом отделении, не самом лёгком, они сначала отшучиваются: «Меня Маша держит!» — «А меня Ольга!», — и говорят, что просто любят ставить уколы.





Медсёстры могут быстро приехать на экстренные операции даже ночью из дома





«А куда мы пойдём — в грузчики или в уборщицы? В посудомойки ещё можно. В офис? Перекладывание бумажек… Скучно. К концу рабочего дня с ума сойдёшь. У нас же коллектив очень дружный — мы давно работаем вместе. У нас нет текучки. Мы друг друга знаем, дети друг друга знают <…> А ещё мы все толстенькие, потому что не питаемся как положено — дробными маленькими порциями. Едим, когда есть время. В четыре утра, например, можем картошки жареной поесть. А что делать», — отвечают сёстры.







Сёстры признаются, что в работе у них самое трудное — это бесконечно бегать по лестницам больницы





Они подчёркивают, что в их отделении лежат не больные (за исключением женщин с гинекологическими проблемами), а счастливые пациентки — рожающие женщины. Конечно, и за них тоже часто переживают: для некоторых беременность и роды становятся очень трудным временем.







«Мы всех тяжёлых помним поимённо. Как от них можно отстраниться? Я приду вечером после суток, наберу [коллегу]: "Как там Аня?" — "Да ничего нормально, анализы хорошие". — "Ну слава Богу!". А как по-другому, скажи же, невозможно?» — обращается к сестре Ольга.







Мария кивает в ответ на риторический вопрос.







Пациентки проводят в отделении не так много времени, как после хирургических операций, но многих женщин медсёстры запоминают по именам





«У нас не больные, но им тоже тяжело. Хотя сильно жалеть женщин тоже нельзя. Потому что нам надо делать свою работу. А мы не всегда делаем приятно. Иногда даже чаще делаем больно — но по необходимости. С некоторыми нужно построже, чтобы собрался человек. А кому-то, наоборот, надо улыбнуться, сказать ласково: "Потерпи".





Кому-то "потерпи" и чувство жалости [мешает] — начинает человек впадать в истерику. Знаете, помогает не жалость, а сострадание.





К пациентам надо относиться так, будто на операционном столе или в отделении лежат твои родственники», — считают медсёстры.





По словам Марии, её 13-летняя дочь уже готовится к тому, чтобы стать медсестрой. Ольга же радуется, что сыновья передумали связывать свою жизнь с медициной.







«Сын готовился к поступлению в мединститут. Но мы его всё-таки переубедили, чтобы он не был доктором. Хотя всё равно направление схожее — фармацевтическая химия. Слава Богу, не доктор», — полушутя говорит Ольга.







Пациенты и коллеги знают, что медсёстры — родные сёстры, они похожи не только внешне, но и в общении





…Таисии Алексеевны уже давно нет в живых — она не смогла долго жить без мужа Виктора Рудомёткина. Он умер в 1992 году, бабушка пережила его на пять лет.







«Она правда лучшей, самой лучшей была. Как съездишь на кладбище — слёзы текут градом. Мы же у неё выросли», — вспоминают сёстры.







Бабушка и дедушка, а потом и родители воспитывали их очень дружными, объясняет Мария: «Правда у нас тесная очень взаимосвязь. Родители нас так воспитывали — я есть у Ольги, Ольга — у меня. Мы так воспитываем и своих детей. Дочери говорю: "У тебя есть два брата. Ты не одна"».







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