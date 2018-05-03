Встань и иди отсюда

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Пациента поликлиники избили за то, что прилег на диван, — месяц назад агрессора уволили из больницы
27 апреля новосибирец Спартак Семёнов пришёл на приём в поликлинику
27 апреля главный редактор издательства «РИПЭЛ» Спартак Семёнов пришёл на приём к участковому врачу в поликлинику
Лёжа на диване, Семёнов заметил, что напротив, в подвальном помещении, сидели мужчины, — как предположил новосибирец, все они были из обслуживающего персонала больницы.
«Достал телефон, копаюсь в почте... Подходит [нападавший], начинает матом говорить: "Какого лешего ты тут разлёгся?". Первый раз говорю: "Ты кто такой?". Второй раз он просто тупо подходит и начинает меня лежачего бить. После этого к нему подходит его собутыльник, останавливает», — рассказал обозревателю НГС Спартак Семёнов.
«Я выхожу с лестничной клетки, подхожу к охраннику, говорю: "У вас там людей избивают, что происходит?", — продолжает Семёнов. — Тот снова на меня кидается. Охранник сам пугается, тоже уходит».
После этого пострадавший пациент пошёл уже к главному врачу поликлиники Сергею Дорофееву. По пятам за Семёновым шёл сам агрессор и грубо матерился. По словам Семёнова, выслушав его претензию, главврач заявил, что он также «похож на нетрезвого». Однако после того, как Семёнов показал Дорофееву видео, медик повернулся к агрессору и сказал: «Пиши заявление, ты уволен».
«Тогда он стал уже на главного врача наезжать, его даже не боится, — вспоминает потерпевший. — Один из медиков сказал, что он нашим тоже угрожает. Там пьяный невменяемый человек».
Мужчина пояснил, что утихомирить нападавшего смогли только подъехавшие сотрудники полиции. Однако в этой истории Семёнова возмущает больше всего то, что медики даже не предложили оказать ему первую помощь после нападения. По словам потерпевшего, посещение поликлиники обернулось для него множественными гематомами и подозрением на сотрясение.
Главный врач поликлиники
На вопрос о том, действительно ли уволенный сотрудник пил спиртное в компании других мужчин в подсобном помещении, Дорофеев лаконично ответил: «Я не видел этого».
«То, что он был не совсем трезв, который напал, — наверное, да, потому что запах чувствовался, хотя я не проверял, от кого шёл, — объяснил Сергей Дорофеев. — Я даже сначала подумал, что это потерпевший. Я даже вопрос задал: "Вы нетрезвы или нет?". Он так испугался этого вопроса. Сказал, что нет, хоть готов провериться. Но не пошёл проверяться. Но, собственно говоря, у меня задачи такой не стояло, выяснять, кто из них трезв или нетрезв. Есть специальные органы, которые должны это выяснять. Что, собственно говоря, нами было и сделано».
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Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова
Видео предоставлено Спартаком Семёновым