Встань и иди отсюда

Пациента поликлиники избили за то, что прилег на диван, — месяц назад агрессора уволили из больницы

27 апреля новосибирец Спартак Семёнов пришёл на приём в поликлинику № 1. Дожидаясь врача, Семёнов прилёг на диван, стоящий напротив подвального помещения, в котором, по его словам, пила водку компания мужчин. Одному из них это сильно не понравилось — мужчина сначала потребовал освободить диван, затем ударил пациента несколько раз по лицу. После инцидента пострадавший сначала обратился к охраннику, потом к главному врачу, но утихомирить дебошира смогли только сотрудники полиции. Главный врач поликлиники № 1 Сергей Дорофеев называет произошедшее обычным хулиганством. Подробности — в материале НГС.

27 апреля главный редактор издательства «РИПЭЛ» Спартак Семёнов пришёл на приём к участковому врачу в поликлинику № 1. Примерно в 15:30 пациента попросили подождать 30 минут, пока будут готовы документы. Семёнов спросил разрешения прилечь на диван возле лестницы, так как стоять ему было тяжело — он как раз готовился к сложной операции на позвоночнике. Прилечь ему разрешили.





Лёжа на диване, Семёнов заметил, что напротив, в подвальном помещении, сидели мужчины, — как предположил новосибирец, все они были из обслуживающего персонала больницы.





«Достал телефон, копаюсь в почте... Подходит [нападавший], начинает матом говорить: "Какого лешего ты тут разлёгся?". Первый раз говорю: "Ты кто такой?". Второй раз он просто тупо подходит и начинает меня лежачего бить. После этого к нему подходит его собутыльник, останавливает», — рассказал обозревателю НГС Спартак Семёнов.







Семёнову удалось заснять момент нападения на видео





«Я выхожу с лестничной клетки, подхожу к охраннику, говорю: "У вас там людей избивают, что происходит?", — продолжает Семёнов. — Тот снова на меня кидается. Охранник сам пугается, тоже уходит».







После этого пострадавший пациент пошёл уже к главному врачу поликлиники Сергею Дорофееву. По пятам за Семёновым шёл сам агрессор и грубо матерился. По словам Семёнова, выслушав его претензию, главврач заявил, что он также «похож на нетрезвого». Однако после того, как Семёнов показал Дорофееву видео, медик повернулся к агрессору и сказал: «Пиши заявление, ты уволен».





«Тогда он стал уже на главного врача наезжать, его даже не боится, — вспоминает потерпевший. — Один из медиков сказал, что он нашим тоже угрожает. Там пьяный невменяемый человек».







Мужчина пояснил, что утихомирить нападавшего смогли только подъехавшие сотрудники полиции. Однако в этой истории Семёнова возмущает больше всего то, что медики даже не предложили оказать ему первую помощь после нападения. По словам потерпевшего, посещение поликлиники обернулось для него множественными гематомами и подозрением на сотрясение.





Главный врач поликлиники № 1 Сергей Дорофеев называет произошедший инцидент обычным хулиганством. Он не отрицает, что ранее нападавший работал в поликлинике подсобным рабочим, однако подчёркивает, что дебошир был уволен ещё в марте и он сам даже не знал об этом увольнении, так как находился в командировке.





На вопрос о том, действительно ли уволенный сотрудник пил спиртное в компании других мужчин в подсобном помещении, Дорофеев лаконично ответил: «Я не видел этого».





«То, что он был не совсем трезв, который напал, — наверное, да, потому что запах чувствовался, хотя я не проверял, от кого шёл, — объяснил Сергей Дорофеев. — Я даже сначала подумал, что это потерпевший. Я даже вопрос задал: "Вы нетрезвы или нет?". Он так испугался этого вопроса. Сказал, что нет, хоть готов провериться. Но не пошёл проверяться. Но, собственно говоря, у меня задачи такой не стояло, выяснять, кто из них трезв или нетрезв. Есть специальные органы, которые должны это выяснять. Что, собственно говоря, нами было и сделано».







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