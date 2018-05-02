В Толмачёво на каршеринге: дешевле такси
В аэропорт пустили прокатные машины: на чём дешевле ехать в Толмачёво — каршеринг или такси
Новосибирский каршеринг добрался и до аэропорта Толмачёво — теперь туда можно приехать и бросить машину прямо возле здания аэровокзала. Прокатные автомобили снабжены специальными паркинг-картами, которые позволяют в любое время заезжать на территорию аэропорта через шлагбаум и, соответственно, выезжать. Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко проверил, насколько это удобно и, главное, насколько это дешевле такси.
Договориться с аэропортом Толмачёво о бесплатной стоянке на его территории удалось каршерингу «Делимобиль» — раньше оставлять прокатную машину можно было только за пределами аэропорта, на общественной парковке в полукилометре от здания аэровокзала. Это практически сводило на нет потенциальные преимущества каршеринга — топать с багажом такое расстояние зимой или в дождь не имело особого смысла, уж лучше вызвать такси. Теперь прокатным машинам разрешили въезжать на территорию и бесплатно парковаться на стоянке, являющейся платной для остальных машин.
Попробуем съездить до Толмачёво из центра, оценить удобство паркинга и сравнить затраты на каршеринг (это, напомним, поминутная аренда машины) со стоимостью поездки на такси. Отправной точкой у нас стал ТЦ «Галерея Новосибирск» на улице Гоголя, здесь нашёлся ближайший прокатный «Солярис».
Пробег у автомобиля порядка
Впрочем, большинство автомобилей такси, которые приедут к вам на вызов, будут не чище. Сама машина без повреждений, далее надо убедиться, что в бардачке в папке с документами имеется паркинг-карта Толмачёво, которая позволит проехать через шлагбаум.
Перед стартом посмотрим на цены, которые предлагают нам службы такси. Uber запросил за поездку 418 рублей, Яндекс.Такси чуть меньше — 378 рублей. Это в середине дня, когда нет пробок и повышающего коэффициента у такси.
Итак, въезд в Толмачёво. Паркинг-карту нужно просто приложить к считывающему устройству — путь свободен, проезжаем на территорию, направо, ещё раз направо.
Напротив здания аэровокзала организована платная для других машин стоянка, мы же паркуемся спокойно — для каршеринга здесь бесплатно. Осталось достать багаж и пройти в аэровокзал — примерно полминуты пешком. Главное — не забыть оставить паркинг-карту в машине, иначе потом наверняка у вас будут лишние проблемы с оператором каршеринга.
А что же со стоимостью поездки до Толмачёво? Наши затраты составили 280 рублей (время указано вместе с периодом бронирования), и это уже заметно отличается от такси: дешевле «Убера» на 138 рублей и дешевле Яндекс.Такси на 98 рублей. Напомним, ранее при поездках по городу каршеринг не показал практически никакой выгоды по сравнению с такси.
Теперь сравним по стоимости более короткий обратный путь — от Толмачёво до площади Труда. Может быть, на небольшой дистанции такси будет дешевле? Uber предлагает ехать за 229 рублей, Яндекс.Такси — за 292 рубля.
Выезд с территории аэропорта — также используем паркинг-карту, которая открывает нам шлагбаум.
Путь до площади Труда занимает совсем немного времени, пробок нет. Итоговая сумма —146,5 рубля, что опять дешевле такси.
ВЫВОДЫ
- По стоимости каршеринг до Толмачёво или обратно наверняка будет выгоден в раннее или позднее время, когда нет пробок.
- Парковка в аэропорту удобная, расположена близко, въезд/выезд максимально упрощены.
- Судя по заброшенности салона автомобиля, ехать вам, возможно, придётся в грязи, а сумки размещать в неприятном багажнике.
- По-прежнему из-за малого количества прокатных автомобилей в Новосибирске почти невозможно найти машину там, где вам надо, — наверняка придётся довольно долго шагать до ближайшего свободного авто.
- Такая же проблема и при поездке из Толмачёво — не факт, что на парковке аэропорта будет стоять свободный автомобиль.
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Дмитрий Косенко
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