В Толмачёво на каршеринге: дешевле такси

В аэропорт пустили прокатные машины: на чём дешевле ехать в Толмачёво — каршеринг или такси

Новосибирский каршеринг добрался и до аэропорта Толмачёво — теперь туда можно приехать и бросить машину прямо возле здания аэровокзала. Прокатные автомобили снабжены специальными паркинг-картами, которые позволяют в любое время заезжать на территорию аэропорта через шлагбаум и, соответственно, выезжать. Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко проверил, насколько это удобно и, главное, насколько это дешевле такси.





Договориться с аэропортом Толмачёво о бесплатной стоянке на его территории удалось каршерингу «Делимобиль» — раньше оставлять прокатную машину можно было только за пределами аэропорта, на общественной парковке в полукилометре от здания аэровокзала. Это практически сводило на нет потенциальные преимущества каршеринга — топать с багажом такое расстояние зимой или в дождь не имело особого смысла, уж лучше вызвать такси. Теперь прокатным машинам разрешили въезжать на территорию и бесплатно парковаться на стоянке, являющейся платной для остальных машин.













Попробуем съездить до Толмачёво из центра, оценить удобство паркинга и сравнить затраты на каршеринг (это, напомним, поминутная аренда машины) со стоимостью поездки на такси. Отправной точкой у нас стал ТЦ «Галерея Новосибирск» на улице Гоголя, здесь нашёлся ближайший прокатный «Солярис».













Пробег у автомобиля порядка 75 000 километров, и такое ощущение, что на чистку салона решено больше не обращать внимания. Сиденья грязные, в разводах, на пластиковых деталях интерьера непонятные брызги. В багажнике, кажется, вообще перевозили какие-то дрова.













Впрочем, большинство автомобилей такси, которые приедут к вам на вызов, будут не чище. Сама машина без повреждений, далее надо убедиться, что в бардачке в папке с документами имеется паркинг-карта Толмачёво, которая позволит проехать через шлагбаум.













Перед стартом посмотрим на цены, которые предлагают нам службы такси. Uber запросил за поездку 418 рублей, Яндекс.Такси чуть меньше — 378 рублей. Это в середине дня, когда нет пробок и повышающего коэффициента у такси.













Итак, въезд в Толмачёво. Паркинг-карту нужно просто приложить к считывающему устройству — путь свободен, проезжаем на территорию, направо, ещё раз направо.













Напротив здания аэровокзала организована платная для других машин стоянка, мы же паркуемся спокойно — для каршеринга здесь бесплатно. Осталось достать багаж и пройти в аэровокзал — примерно полминуты пешком. Главное — не забыть оставить паркинг-карту в машине, иначе потом наверняка у вас будут лишние проблемы с оператором каршеринга.













А что же со стоимостью поездки до Толмачёво? Наши затраты составили 280 рублей (время указано вместе с периодом бронирования), и это уже заметно отличается от такси: дешевле «Убера» на 138 рублей и дешевле Яндекс.Такси на 98 рублей. Напомним, ранее при поездках по городу каршеринг не показал практически никакой выгоды по сравнению с такси.













Теперь сравним по стоимости более короткий обратный путь — от Толмачёво до площади Труда. Может быть, на небольшой дистанции такси будет дешевле? Uber предлагает ехать за 229 рублей, Яндекс.Такси — за 292 рубля.













Выезд с территории аэропорта — также используем паркинг-карту, которая открывает нам шлагбаум.













Путь до площади Труда занимает совсем немного времени, пробок нет. Итоговая сумма —146,5 рубля, что опять дешевле такси.









ВЫВОДЫ







По стоимости каршеринг до Толмачёво или обратно наверняка будет выгоден в раннее или позднее время, когда нет пробок.

Парковка в аэропорту удобная, расположена близко, въезд/выезд максимально упрощены.





Судя по заброшенности салона автомобиля, ехать вам, возможно, придётся в грязи, а сумки размещать в неприятном багажнике.





По-прежнему из-за малого количества прокатных автомобилей в Новосибирске почти невозможно найти машину там, где вам надо, — наверняка придётся довольно долго шагать до ближайшего свободного авто.





Такая же проблема и при поездке из Толмачёво — не факт, что на парковке аэропорта будет стоять свободный автомобиль.







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