«Нас любят за то, что мы трудяги»

Новосибирские турфирмы — о том, чем они нравятся клиентам, а чем нет

Руководители турфирм отмечают атмосферу в своих офисах и работу менеджеров 
Руководители турфирм отмечают атмосферу в своих офисах и работу менеджеров 

Новосибирцы выбрали 10 лучших туристических фирм города в «Народной премии НГС» — голосование будет идти до 20 мая. Журналист НГС узнала у номинантов, какие необычные туры интересуют путешественников и какие тренды отслеживают сами операторы, как менеджерам удаётся быть всё время на связи, что не нравится клиентам, зачем в офисе стоит лимонное дерево и куда переносит атмосфера турфирм.

Оксана Тихонова, генеральный директор ООО «Эль-Тур»:


«Эль-Тур» делает клиентам эксклюзивные предложения — зимовка в Азии, шопинг-девичник в Милане, йога-тур в Индию
«Эль-Тур» делает клиентам эксклюзивные предложения — зимовка в Азии, шопинг-девичник в Милане, йога-тур в Индию


«Нас любят за то, что мы трудяги. Менеджеры глубоко разбираются в своём деле. Мы постоянно магнетизируем людей интересными идеями для отдыха. Сейчас, например, у нас есть такие эксклюзивы: туры с сопровождением в Японию, зимовка в Азии, шопинг-девичник в Милане, йога-тур в Индию. Мы любим людей и делаем для них работу качественно. Ругают нас за то, что менеджеры у нас очень красивые, а это отвлекает от выбора путешествия. Недаром в конкурсе "Мисс Туризм" наши эль-менеджеры забрали первое и второе место».


Юлия Захаркина, генеральный директор ООО «География Н»:

«Международная туристическая сеть "География" — одна из крупнейших сетей турагентств в России. В первую очередь клиенты нам доверяют за то, что мы надёжная компания. Конечно же, ещё любят за профессионализм и отзывчивость наших менеджеров. В нашей команде работают профессионалы, которые, начиная от выяснения потребностей клиентов и до возвращения их домой, всегда на связи с ними. Бывают ситуации, когда надо срочно помочь туристу за границей, — у нас уже почти ночь или раннее утро, но менеджеры всегда готовы решить все проблемы.


Менеджеры «Географии Н» готовы помогать туристам в любое время суток
Менеджеры «Географии Н» готовы помогать туристам в любое время суток


Постоянное обучение специалистов, получение наиболее полной информации по всем курортам, отелям, авиакомпаниям, визовым формальностям, — всё это позволяет нам оказывать качественные услуги. Мы работаем как с частными физическими лицами, так и с крупными компаниями, но к клиентам, покупающим бюджетные туры или дорогие VIP-туры, относимся совершенно одинаково. Для нас они все родные и близкие».


Екатерина Невская, директор агентства путешествий «Discovery»:

«Многие клиенты нам говорят, что, приходя в офис Discovery, они как будто окунаются в атмосферу путешествий, как будто в данный момент ты находишься не в Новосибирске, а где-то в Чехии, Таиланде, на острове Бали — да где угодно: страны меняются одна за одной. Ещё говорят, что у нас очень уютно: мы всегда рады пришедшим гостям, встречаем их с улыбкой и готовы угостить вкусняшками. Нас любят за честность — мы всегда откровенны с клиентом в работе: если какая-то путёвка, по нашему мнению (это я подчеркну), не подходит клиенту, например гостиница не такая замечательная по критериям, как в описании, то мы ему об этом скажем.


За заботу, внимательность и доброжелательность: наша задача — чтобы клиент с первых секунд общения с нами находился в хорошем расположении духа. Ведь проблем нам всем хватает, а хочется сделать этот мир хоть чуточку добрее и лучше. И мы знаем, что можем. Подсказываем клиенту, когда выгоднее внести доплату за тур, где наиболее выгодный курс продажи валюты — отслеживаем курс доллара и евро. И ещё любят, наверное, за лимонное дерево, которое живёт в нашем офисе и плодоносит каждый год. Хотя это можно отнести и к уюту.


Сотрудники Discovery следят за последними новостями, которые влияют на их сферу деятельности 
Сотрудники Discovery следят за последними новостями, которые влияют на их сферу деятельности 


Любят за наш опыт поездок — как рабочих командировок (информационные туры: осмотр отелей, знакомство с курортами и так далее), так и за свой собственный опыт путешествий (пакетные туры и индивидуальные поездки). За то, что мы идём в ногу со временем: знаем последние новости, например относительно визовых отношений с США, что сейчас очень актуально, активно общаемся с клиентами в Instagram, есть свой канал в Telegram.


За что нас могут не любить клиенты? Возможно, за то, что мы работаем в офисе не 24 часа в сутки. За парковки — всё-таки центр города, площадь Ленина, сумасшедшие проблемы с парковочными местами. И наверное, за то, что у нас пока всего один офис в Новосибирске, но скоро будет ещё как минимум один».


Марина Лелюх, исполнительный директор сети туристических бюро «Мой горящий тур»:

«Если вы спросите, какое у нас хобби, мы вам с лёгкостью ответим: наше хобби — радовать любимых туристов. Отправляясь в путешествие в первый раз или в десятый, всегда важно получить внимание и заботу, ведь собственный отдых — это особая ценность для каждого человека. Поэтому мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому туристу, так как их комфорт — это наша работа, а здесь важно учесть все предпочтения и детали желаемого отдыха. Нас также любят за соотношение цены и качества. Мы точно знаем, что комфортный отдых давно перестал быть роскошью.


«Мой горящий тур» находит индивидуальный подход к каждому туристу, чтобы ему было комфортно
«Мой горящий тур» находит индивидуальный подход к каждому туристу, чтобы ему было комфортно


Девиз нашей компании: «Доступный отдых каждому», и мы счастливы воплощать мечты наших туристов, делая путешествия частью их обыденной жизни. Любовь наших туристов позволила нам выйти за пределы Новосибирска, благодаря чему на сегодняшний день офисы компании расположены в более чем 40 городах по всей России. А ругают нас чаще всего за большое количество разнообразных горящих туров, из которых зачастую сложно выбрать один: к сожалению, отпуск длится всего две-три недели, а отдыхать хочется круглый год!».


Светлана Мухамедова, заместитель директора компании «1001 тур»:

Новосибирцы любят нас за высокий уровень сервиса и искреннюю любовь к нашим клиентам. Но в первую очередь, я думаю, за нашу экспертность и профессионализм. В агентстве "1001 тур Новосибирск" работает 25 менеджеров по туризму. И все вместе мы лично посетили более 65 стран, посмотрели своими глазами сотни отелей, побывали в круизах по Средиземному морю, Карибскому бассейну, Индийскому океану. Поэтому мы можем рассказать и рассказываем нашим туристам о таких нюансах путешествия, про которые не напишут ни в каталоге, ни на страничке в интернете с описанием отеля.


В агентстве «1001 тур Новосибирск» работает 25 менеджеров по туризму
В агентстве «1001 тур Новосибирск» работает 25 менеджеров по туризму


А ругают нас, к счастью, редко. Чаще всего за то, что мы не делаем огромных скидок. К сожалению, туристический рынок сейчас трудно назвать цивилизованным: многие агентства пытаются выжить не за счёт качественной работы с клиентом, а за счёт демпинга. Мы придерживаемся иной политики. Наш клиент — человек, который ставит во главу угла высокое качество предоставляемых услуг и сервиса, он точно знает, что в любой момент может позвонить своему менеджеру и получить исчерпывающую информацию и помощь по любым вопросам, связанным с путешествием».


Анастасия Сахно, директор ООО «Ананас-Тур»:


«Ананас-Тур» старается всегда быть на связи с клиентами 
«Ананас-Тур» старается всегда быть на связи с клиентами 


«Наши плюсы: оперативность, связь с туристами 24 на 7, добросовестность и честность. Минусы: одно представительство в городе, бывают сложности с парковкой».


Елена Лукьянова, директор ООО «Туристическое агентство "Глобус-тур"»:

«Прежде всего мы благодарим каждого, кто отдал свой голос за нашу компанию! Главным в нашей работе является турист. И вот за отношение к каждому туристу нас, пожалуй, и ценят.


За 20 лет работы взаимоотношения с клиентами стали намного больше, чем просто партнёрские: теперь это дружеские отношения. Кроме таких отношений мы обеспечиваем своим клиентам финансовую надёжность, и это тоже важно для большинства из них. Мы единственная региональная компания, имеющая страховое покрытие своей деятельности 50 миллионов рублей и фонд персональной ответственности около 3 миллионов рублей. Можно долго рассуждать об уникальном продукте, высоком качестве сервиса, ценах и других параметрах деятельности, которым мы уделяем много внимания, но всё же о главном мы написали выше.


Дружный коллектив «Глобус-тур»
Дружный коллектив «Глобус-тур»


За что ругают: бывают различные ситуации, связанные с особенностями рынка, человеческим фактором и так далее. Начиная от задержек рейсов и заканчивая пропущенным звонком на рабочий телефон менеджера. Не делает ошибок тот, кто не работает. Но в любой ситуации мы на стороне наших клиентов, оказываем круглосуточную поддержку по телефону горячей линии. В любой спорной ситуации мы также на стороне клиента».


Марина Безрядина, генеральный директор PEGAS Touristik:


PEGAS Touristik гордится удобным расположением офисов 
PEGAS Touristik гордится удобным расположением офисов 


«Нас любят за качественный сервис, ассортимент, использование современных технологий в работе, опытный персонал, отношение к туристам — внимание и заботу. Мы предлагаем семь дней в неделю, 24 часа в сутки онлайн-заказ туров и билетов на регулярные рейсы по всему миру как аккредитованный агент IATA. Удобное расположение офисов — всегда рядом с клиентами. И за выгодные цены. За что ругают? Если возникают недопонимания, мы всегда стараемся решить все вопросы с клиентом, чтобы он остался доволен».


Полина Пермякова, PR-менеджер «Свобода Трэвел»:


В «Свобода Трэвел» хотят узнать мнение самих новосибирцев, за что те любят компанию и за что ругают
В «Свобода Трэвел» хотят узнать мнение самих новосибирцев, за что те любят компанию и за что ругают


«Мы были искренне удивлены, что вошли в шорт-лист. Мы благодарны всем тем, кто проголосовал за турагентство "Свобода Трэвел". Нам самим хотелось бы узнать, за что нас любят или ругают».


«Банк горящих туров»:


От комментария отказались. 


Команда «Банка горящих туров» с дипломом от НГС
Команда «Банка горящих туров» с дипломом от НГС


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Напомним, что голосование идёт по 10 номинациям:


Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».


«Нас любят за то, что мы трудяги»


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