«Севернее Кореи»: 15 лучших снимков Монстрации

Запрещёнка, бананы и Ленин — по Красному проспекту прошли тысячи новосибирцев с абсурдными плакатами

Новосибирцы с абсурдными плакатами прошлись по Красному проспекту — в Новосибирске закончилась пятнадцатая Монстрация. Официально мероприятие называлось молодёжным шествием, в этом году Монстрацию без каких-либо проблем согласовали с мэрией города. НГС публикует 15 лучших фотографий Монстрации.





«Севернее Кореи» — таким был главный лозунг Монстрации в этом году. Однако многие участники переспрашивали друг друга: «А что там написано?» — серебристые буквы плохо читались на зелёной тряпке.









Девушка-банан — просто хедлайнер этой вечеринки. Своей харизмой и зажигательными танцами она отвлекала внимание даже от организатора Монстрации Артёма Лоскутова.









Самый дельный совет шествия — к площади Ленина толпа шла, пританцовывая.









Мария с тазом на голове отлично продумала костюм для непредсказуемой новосибирской погоды: таз укрывал её от дождя, а после от яркого солнца.









Всевидящее око Монстрации говорит, что всё зря.









Сибиряк соорудил себе доступное жильё, чтобы переехать в столицу.









Плакаты дописывали и костюмы доделывали буквально за пять минут до начала Монстрации — в ход шли краски и картон.









А этот монстрант претендует на звание автора лучшего костюма.









Монстрантов было столько, что не было видно, где кончается колонна с плакатами.









Девушка искала выгодную сделку.









Лайфхак от участников, которые не умеют рисовать.









Горожане переживают, что после праздников на центральных улицах будет много мусора — просят всех празднующих убрать за собой.









А другие и вовсе предвещали конец света









Десятки монстранотов пришли на шествие с бумажными самолётиками и плакатами в поддержку Telegram. А только вчера в поддержку мессенджера в Москве прошёл большой митинг.











По разным оценкам, с Монстрацией от Дома Офицеров до оперного театра прошли 4–5 тысяч человек. И даже Ильич приготовил плакат.







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