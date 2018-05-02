Мелочь, а неприятно: банк оштрафовали на 100 тысяч за лишнюю копейку

Разбирательство Уральского банка реконструкции и развития со своим клиентом завершилось на днях в областном суде. В июле 2016 года банк с ошибкой закрыл кредитную карту новосибирцу, а потом обвинил клиента в непорядочности. В деле разобрались суды разных инстанций, а УБРиР заплатил за ошибку в 1 копейку сумму в размере 100 тысяч рублей. В необычной банковской истории разобрался корреспондент НГС.

В апреле Новосибирский областной суд завершил курьёзную историю разбирательства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) со своим клиентом. Летом 2016 года владелец кредитной карты этого банка Александр Рогозин решил полностью закрыть кредитку и обратился для этого в УБРиР.







«Подхожу я к девушке [в банке] и спрашиваю: "Какую сумму я должен заплатить, чтобы закрыть кредит?". Она мне называет сумму, я эту сумму тут же оплачиваю в кассу. <…> Через месяц мне звонят и говорят, что у меня просрочка», — рассказал Александр Рогозин.





Когда-то работавший барменом и названный «лучшим в Сибири» Александр Рогозин был крайне удивлён ситуацией в банке







После предъявленной претензии в банке разобрались, что клиенту изначально озвучили не всю сумму, необходимую для закрытия кредитной карты, в результате чего накопилась пеня — на тот момент в размере примерно 400 рублей. Александр не стал оплачивать штраф, но погасил остатки своего внезапно обнаруженного долга. В банке же с деньгами разобрались по-своему: часть оплаченного остатка долга списали в счёт погашения пени. И вот тут у Александра началась «весёлая жизнь».







«Звонил мне из московского [офиса УБРиР] человек, наорал на меня, бросил трубку. <…> Но я чисто принципиально не хотел платить эти 400 рублей. Ну, типа, чуваки, у вас такой косяк… Абсолютно нулевая клиентоориентация. А потом мне начали звонить коллекторы, что меня ещё больше взбесило», — объяснил корреспонденту НГС Александр и добавил, что после этого он пошёл к адвокату.







«1051 рубль 32 копейки банк удержал в качестве погашения штрафа за просрочку. А ошибка банка заключалась в том, что есть определённое правило в Гражданском кодексе (ст. 319. — И.К.) об очередности погашения денежных требований в случае недостаточности суммы. <…> В первую очередь погашаются расходы кредитора, проценты и долг. А штрафы и пени могут погашаться только после», — пояснил адвокат «Первой адвокатской коллегии» Михаил Горнович.







Суд согласился, что банк нарушил ст. 319 ГК РФ, и вынес решение: деньги надо вернуть на счёт клиента для их дальнейшего корректного списания.







«Каково же было наше удивление, когда в выписке по счёту мы обнаружили зачисление суммы, но не 1051 рубль 32 копейки, а 1051 рубль 31 копейку. А это — ненадлежащее исполнение судебного акта», — заметил адвокат Горнович.







В результате этой ошибки, по сути — неисполнения судебных требований, приставы Железнодорожного района вынесли постановление о взыскании с банка в счёт федерального бюджета суммы в размере 100 тысяч рублей. УБРиР попытался отменить это решение в областном суде, но его требование не удовлетворили. Помимо этих 100 тысяч рублей банк обязали оплатить моральный ущерб своему бывшему клиенту в размере 3000 рублей.







«Банк объяснял это (разницу в копейку. — И.К.) технической ошибкой программы. <…> Но, скорее всего, была ошибка во вводе данных. Может, халатность, может, обычная невнимательность. <…> Я считаю, это карма. Банки не жалеют физических лиц, которые забыли [оплатить], или платёжная система, через которую они платили, провела платёж попозже. <…> При этом банки считают, что это является нарушением. А в данном случае сам банк допустил ошибку и посчитал, что неправильно взыскивать с него исполнительский сбор в сумме сто тысяч рублей из-за какой-то там копейки. Потому что сумма, взысканная в качестве карательной санкции в пользу федерального бюджета, в десять миллионов раз больше», — заметил адвокат Горнович, считающий эту историю уникальной.





Как рассказал адвокат Михаил Горнович, банк объяснил разницу в 1 копейку технической ошибкой





Корреспондент НГС обратился в банк с просьбой прокомментировать ситуацию.







«Этот случай единичный и произошёл более пяти лет назад (по словам Александра Рогозина, случилось это всё-таки в 2016 году. — И.К.). Мы всегда действуем в рамках законодательства и выполняем требования суда. В настоящий момент в банке выстроена эффективная система взаимодействия с клиентами — с 2016 года работает служба заботы о клиентах, постоянно обновляется программное обеспечение. В результате количество спорных ситуаций снизилось в пять раз за последние два года», — ответили в пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития.





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