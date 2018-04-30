«Не могу привыкнуть, что на улице улыбаются»

23 апреля RTVI со ссылкой на финское издание Yle сообщило о том, что власти Финляндии решили упростить получение вида на жительство молодым стартаперам: чтобы его получить, нужно согласовать с ними бизнес-план и создать новые рабочие места. Таким образом в стране рассчитывают ускорить экономический рост, правда, подобных виз-ВНЖ планируют выдавать только несколько десятков в год. Корреспондент НГС решила узнать, чем может привлечь Финляндия сибиряков, и нашла троих новосибирцев, живущих в Финляндии или на две страны. Они рассказали, как устроены финские города, почему Новосибирску нужно перенять северный менталитет и без чего не сможет прожить ни один финн (и это даже не сауна).

Мария Иванова, Турку:



Я переехала год назад по любви: мой муж в силу профессии сильно привязан к Финляндии и Евросоюзу в целом, так что жребий паковать чемоданы выпал мне. В августе у меня начинается учёба в университете, и сейчас большая часть дней занята языковыми курсами.







Мне повезло жить в тихом центре рядом с университетом, поэтому вокруг всё чудесно: магазины любых размеров в пределах 10–15 минут ходьбы, огромный парк рядом, 5 минут до университета, 15 минут до центральной торговой площади. Но в более отдалённых спальных районах, конечно, разнообразие магазинов и кафе меньше. Но зато ещё больше зелени вокруг.





Скучаю по городскому шуму — в Финляндии разве что центр Хельсинки может сравниться с Новосибирском, да и то далеко не в час пик.







Найти жильё достаточно просто. Другой вопрос, что если квартира в хорошем состоянии и с приятной ценой за аренду, то на просмотр может прийти десяток-другой человек. Вот про этот этап иногда слышишь ужастики от «свежих» иммигрантов, потому что некоторые хозяева предпочтут сдать квартиру местным. Но в Новосибирске абсолютно та же история.







Стоимость аренды в Турку — от 500 евро в месяц до бесконечности. Цены на коммунальные услуги зависят не только от потребления, но и, например, от того, с какой компанией вы заключаете контракт на электричество.







Для меня удивительным оказались финские ЖЭУ и любовь финнов к централизованному ремонту. Раз в какое-то количество лет ЖЭУ проводит массовый ремонт разных коммуникаций в домах: меняют трубы, проводку и прочие необходимые вещи. В нашем доме так недавно меняли трубы, и так как для этого приходилось частично убирать старую плитку, заодно обновляли ванные комнаты. В подвале выстроили макеты возможных дизайнов: цвет плитки, душ или ванна. Владельцы выбрали, и за лето во всём здании сделали ремонт. На меня этот процесс произвёл неизгладимое впечатление.





Обычный двор в типовом квартале Турку

Дачи в Финляндии называются kesämökki — летний коттедж. Отличие от наших дач в основном в том, что они расположены достаточно далеко друг от друга и окружены лесом, так что своих соседей вы не видите совсем. Ну и большинство коттеджей весьма основательные, скорее полноценные частные дома, не то, что приходит в голову нам, когда кто-то говорит «дача».







Работу здесь найти сложно в основном из-за языка.





Есть, конечно, области вроде IT, где английского хватает, но в остальных случаях финский нужен. И вот тут кроется проблема: финский действительно сложный. Он звучит совсем не так, как большинство европейских языков, у него логичная, но очень уж разнообразная грамматика. Ну то есть даже при очень активном изучении вы не заговорите через год. По крайней мере не на уровне, достаточном для сколько-нибудь квалифицированной работы.







Кроме языка есть и другой фактор — рабочих мест элементарно меньше, чем в Новосибирске. Поэтому многие приезжие пробуют себя здесь в малом бизнесе. Государство это достаточно активно поддерживает, выделяет гранты на развитие.







В крупных городах при желании можно найти всё что угодно. Есть, конечно, национальные особенности. Там, где в России будет два холодильника с разными видами майонеза, в Финляндии будет два холодильника с разным маслом, маргарином и прочими спредами — здесь это возведено в культ. Финн не выживет без ржаного хлеба с маслом.







Тимофей Л., Новосибирск — Хельсинки:



Мне очень нравится финская архитектура: у нас серые хрущёвки и дома какими-то моноблоками, там я такого совершенно не видел. Всё свободное место, что есть, финны стараются использовать по максимуму. Там есть свободные места, но на них обычно природные зоны. За городом очень много небольших частных ферм.







Улицы в Хельсинки очень культурно оформлены и не загажены. Штрафы [за беспорядок] есть, но они крайне небольшие, и чтобы штраф получить, надо, не знаю, нагадить прямо под камерой или затушить сигарету о полицейского. У людей там просто воспитание другое.







Финны достаточно дружелюбные, душевные, но они далеко не всех принимают и к ним не так легко подступиться.





Они очень сдержанные. В России ты можешь незнакомого человека встретить, поговорить с ним один вечер, и вы уже друг от друга отойти не можете — бывает такое. А финны присматриваются сначала, должно пройти время, чтобы они тебя начали воспринимать как друга, хорошо к тебе относиться, не стесняясь.







Один из новых микрорайонов в Хельсинки, построенный на месте порта

Среднестатистическая зарплата какого-нибудь работника общепита может позволить снимать квартиру в хорошем районе. Есть жильё социальное, причём оно в очень хорошем состоянии: в нём можно жить за копейки, и оно в разы лучше той квартиры, которую я снимаю в Новосибирске в центре города. Но ты не можешь просто приехать, сказать, что ты студент и у тебя мало денег, — так не выйдет.







В Хельсинки распространены фастфуды, в которые ты заходишь, платишь какие-то деньги, и у тебя шведский стол. А когда у молочных продуктов в магазинах заканчивается срок годности, их бесплатно отдают: просто ставят прайс 0 евро, и ты можешь набрать этого молока и уйти.







Пока я серьёзно думаю о том, чтобы продолжать учёбу в Финляндии. Всё-таки образование за рубежом гораздо больше ценится, чем российское, и это смена обстановки, новые возможности. Но тогда я очень редко буду видеть своих друзей — не хочется это всё терять.







Ангелина Горохова, Турку:



Мы переехали 2 года назад, мужу предложили работу — он программист.







Турку — очень зелёный красивый город. У меня нет волнения, если гуляю вечером по тёмному парку, люди отзывчивые и улыбчивые — до сих пор не могу привыкнуть, что на улице просто так начинают улыбаться.







Средняя высота домов здесь — 6 этажей, 9 — это уже высотки. Мы живём в обычном 6-этажном доме, снимаем 3-комнатную квартиру. Найти жильё здесь несложно, но у агентств недвижимости есть интересная особенность: они не предлагают сразу 10 квартир, а уточняют пожелания и дают один вариант. Если не устроил — другой. Это не очень удобно, если спешишь.







Здания в Турку в основном невысокие: 9-этажка — уже высотка

Любой, кто законно находится в Финляндии, может снять госжильё, но там очереди и это может быть дольше. Стоят госквартиры несколько дешевле. К примеру, наша новая квартира в хорошем районе недалеко от центра обходится порядка 900 евро, подобную «трёшку»-госквартиру за 600–700 можно найти. Ещё 20 евро мы платим за подземную отапливаемую парковку, электричество обходится в 80 евро за 3 месяца, 25 евро — вода. Остальное входит в аренду.







При этом стоит помнить, что средняя зарплата здесь — примерно 2300 евро.







Квартиру можно купить в ипотеку — банки готовы её давать на общих условиях, но это зависит от статуса и вида на жительство. Если он не постоянный, то могут отказать или попросить большой первоначальный взнос. Если «постоянка» есть, то первоначальный взнос — 10%, ставка — 1–3% в зависимости от банка и прочих условий.







Служба занятости очень хорошо помогает в поисках работы по специальности, отправляют на курсы языка. Если профессии нет или по ней сложно найти работу — предложат альтернативы, курсы переподготовки. Всё бесплатно! Даже на уборщицу можно пройти обучение (больше года), и тогда зарплата будет выше.







В малом бизнесе здесь намного проще с налогами и документами. Мы с подругой открывали фирму в Новосибирске, и это была головная боль с кучей отчетов, обиванием порогов и оплатой различных налогов. В Финляндии такой бумажной волокиты нет: просто платишь процент с прибыли. При этом любые расходы можно чеками из магазина доказать.







В католической Финляндии очень много церквей и храмов, но веру никто не навязывает

У нас в городе нет метро и трамваев, только автобусы, но они всегда ходят чётко по расписанию. По разовому билету можно ездить с любыми пересадками в течение 2 часов: мы зачастую успеваем съездить в магазин или бассейн и вернуться по тому же билету. Если едешь с коляской — проезд бесплатный, а автобус наклонится, чтобы было удобнее заехать. Если едет инвалид на коляске — водитель выйдет, опустит специальную ступеньку и поможет ему заехать.







Кто-то тут хвалит медицину, кто-то ругает. Например, с соплями и кашлем ты даже до врача не дойдёшь: медсестра посмотрит и отправит домой. Лекарства в аптеке купить можно только простые типа панадола, все более серьёзные препараты — только по рецепту.





Лечат тут по принципу «подождите пару недель, если не пройдёт — обращайтесь заново».





Но если что-то серьёзное, сделают всё возможное, чтобы помочь: скорая приедет за 7 минут, если далеко — прилетит вертолёт.





Одна из причин, почему мы решили переехать, — это финское образование, которое считается одним из лучших. Сын пошёл в русско-финский сад, сейчас он в школе, русско-финский класс. Адаптировался легко: в их группе было около 10 человек на троих воспитателей и учителя «подготовишки». Ходил с удовольствием, учил там в процессе игры и общения финский. Теперь болтает уже на разговорном финском.







В школу мы покупали только рюкзак и пенал — всё остальное дают. Питание бесплатное, по типу шведского стола с выбором из пары-тройки блюд. Поездки, походы в театр, бассейн — тоже бесплатные. Сейчас вот мы в Питере, школа организовала выезд. Для ребёнка всё бесплатно, но родитель сопровождающий сам себя оплачивает.







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