«Мы подаём эмоции и создаём воспоминания»

Жители Новосибирска выбрали 10 лучших ресторанов города в качестве номинантов «Народной премии НГС» — голосование будет идти до 20 мая . Журналист НГС узнала, какие эмоции они подают посетителям, помимо вкусных блюд, в какие страны переносят гостей своей атмосферой, что напоминает еду мам и бабушек, какие устраивают акции, чем ещё стараются удивить и какие ошибки иногда допускают.

Наталья Ильина, создатель ресторана «Библиотека»:

«Нас любят за атмосферу, вкусную еду, сервис, уют и за то, что мы не просто кормим наших гостей, а стараемся подарить им эмоцию. Чтобы гость ушёл чуть радостнее, чем пришёл. Любят за наши тарелки резерва — мы рисуем красиво и лично для каждого. У нас любят отмечать дни рождения: мы гасим свет, выходим всей командой, поём песню и дарим гостю домашнее мороженое "Библиотека", которое наши кулинары готовят у стола с жидким азотом. Иногда мы поём песню семь раз за вечер!







Ресторан «Библиотека» напоминает гостям атмосферу Лондона, Парижа или Берлина





Ещё нас любят за то, что гости чувствуют себя не в Новосибирске, а в Европе. Причём каждому гостю видится свой город — Лондон, Берлин, Париж и так далее. Ругать нас не ругают, но иногда, очень редко, обижаются за ошибки в сервисе: например, долго готовили. Ещё за то, что у нас столы расположены очень близко друг к другу. Кому-то это некомфортно. И за то, что у нас часто нет свободных мест».







Наталья Соловьева, бренд-менеджер ООО УК «Фуд-Мастер» («Вилка-Ложка»):

«Новосибирцы любят рестораны быстрого обслуживания "Вилка-Ложка" за разнообразное меню, быстроту в обслуживании и, конечно, за то, что у нас всегда можно поесть вкусно и недорого. Как и в любом уважающем себя ресторане, меню дополняется и изменяется четыре раза в год, есть также фестивальные и сезонные предложения. У нас весьма разнообразное меню в отличие от фастфуда или, допустим, кофейни. Мы предлагаем на выбор около 10 салатов и закусок, более пяти супов, с десяток гарниров и более 20 вторых горячих блюд. Плюс напитки, выпечка и десерты. Далеко не каждый ресторан может похвалиться таким разнообразием. Все эти блюда можно получить быстро, гости не ждут официанта, а берут блюда сразу на раздаче и тут же рассчитываются, сэкономив время для собственно обеда и общения, — это преимущество высоко ценится нашими гостями.







В Новосибирске 14 ресторанов быстрого обслуживания «Вилка-Ложка»





Все блюда у нас только ресторанного качества: они большие и вкусные и стоят совсем недорого. Есть комплексные предложения, когда набор из трёх блюд с напитком можно приобрести в обед за 119 рублей, — это уникальные для Новосибирска предложения, которыми пользуются ежедневно тысячи новосибирцев и гостей города. Сегодня один ресторан "Вилка-Ложка" в среднем принимает ежедневно 800 гостей. В Новосибирске 14 таких ресторанов. Путём нехитрых вычислений получаем, что ежедневно "Вилка-Ложка" кормит более 11 тысяч гостей. Какой другой ресторан или сеть ресторанов может похвалиться такой цифрой? Прикиньте, сколько людей мы кормим в месяц? Спойлер: почти треть Новосибирска — около 350 тысяч гостей.





Многие недовольны тем, что всегда есть очередь в обеденное время. На самом деле с того момента, как гость встал в конец очереди, и до расчёта на кассе пройдёт около пяти минут. Кому-то сегодня не понравился суп, кого-то недостаточно вежливо или недостаточно быстро обслужили, у кого-то не сработала бонусная карта. С каждым случаем, когда гость недоволен, мы разбираемся и находим причину. Практически всегда находим компромисс в непростой ситуации, поэтому гостей у нас меньше не становится».







Денис Иванов, владелец ресторана #СибирьСибирь:



«Нас любят, потому что мы подаём эмоции и создаём воспоминания! Мы любим своё дело, сибирские традиции, стараемся для наших гостей. Ностальгия — это блюда советской кухни: любимый всеми оливье, салат мимоза, десерты. Как готовили бабушка и мама — пирожки и кулебяки, солёные огурчики и грибы, а ещё домашнее варенье.







Владелец ресторана #СибирьСибирь отмечает, что посетители ностальгируют по блюдам советской кухни





Встретить столичного или иностранного гостя по-сибирски широко, патриотично, с душой — это застолье с закусками из северной рыбы, сугудаем, дичью, блюда по старинным рецептам из фермерских продуктов. Пригласить на свидание девушку с хорошим вкусом — предложим гастрономические изыски, а для стильных и модных есть бар с напитками на сибирских ягодах.







Не любят? Бытует мнение, что у нас дорого. Возможно, но исполнение блюд шеф-поваром Натальей Крупеня — единственной в Сибири, попавшей в небезызвестную книгу "Герои новой русской кухни", авторский интерьер, красивая посуда, вкусные продукты и создадут вам ту атмосферу события, о которой вы действительно будете вспоминать. Выбор же настолько широк, что попробовать можно всё: от комфортной домашней кухни или субботних чаепитий с бесплатными мастер-классами для детей до действительно эксклюзивных редких блюд, которые готовят ведущие шефы страны, гастролируя в #СибирьСибирь».







Рита Алисова, директор по стратегическому маркетингу сети ресторанов «Своя компания»:







Представители «Своей компании» уверены, что их любят за особо доверительные отношения с гостем





«Любят нас за вкусные блюда, внимательное и заботливое облуживание, гостеприимство, уютную атмосферу, мягкие цены. И как нам кажется, за особо доверительные отношения с гостем. Ругают за то, что не хватает свободных столиков и мест на парковке, а также расстраиваются, когда с обновлением меню уходят их любимые блюда».







Юлия Мамаева, менеджер по рекламе и PR чайханы «Баранжар»:







В интерьере «Баранжара» сочетаются азиатская щедрость, пестрота, многоцветье и современный дизайн





«Новосибирцы любят нас за невероятно вкусную и понятную еду и меню, в котором каждый может найти что-то особенное для себя — от наваристого лагмана с бараниной до лёгкого овощного салата. За интерьер, построенный на гармоничном сочетании азиатской щедрости, пестроты и многоцветья и современного дизайна. Конечно, за сервис: ребята всегда помогут выбрать блюдо по вкусу, разобраться в необычных названиях и не оставят без внимания никого. Ругают за то, что иногда вечером нужно немного подождать, чтобы освободился свободный столик, но мы всегда стараемся оперативно решать этот вопрос. Также ругают за большие порции, попробовав которые невозможно остановиться и невозможно остаться голодным».







Яна Фомина, совладелец итальянской траттории «Тесту Место»:







Траттория «Тесту Место» хочет подарить гостям максимум удовольствия от еды





«В первую очередь нас любят за качественный продукт, приготовленный с любовью нашими поварами. Это наша философия — мы хотим подарить гостям максимум удовольствия от еды. Все заготовки для блюда мы делаем сами — начиная от теста на пасту, заканчивая майонезом. Нас ругают из-за территориального расположения, но ведь в Италии всё самое вкусное находится на тихих улочках недалеко от центра».







Любовь Писаренко, управляющая ресторана «Аджикинежаль» (Красный проспект, 37):





В «Аджикинежаль» гости любят вкусную кухню и гостеприимный персонал





«Новосибирцы любят нас за вкусную кухню и гостеприимный персонал, а недовольны бывают отсутствием парковки, в частности около ресторана на главной улице города — Красном проспекте».







Анжелика Бурковская, соавтор и совладелица группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских:





«Новосибирцы очень гордятся нашим Гастрономическим театром и считают его городской достопримечательностью наряду с оперным театром и зоопарком, поэтому любят приводить к нам столичных и иностранных гостей. Шкатулка с чудесами, кукольный домик, фантасмагорическое шапито — как только не называют PuppenHaus. Любимое времяпровождение в ожидании заказа — это, конечно, фотосессии, потому что наш интерьер сказочно завораживает своей экзотикой и стилем. Но возвращаться сюда вновь и вновь заставляет, конечно же, кухня!





В PuppenHaus посетители любят устраивать фотосессии





Наши гости так и говорят: "Не могу забыть вкус ваших блюд" — и едут со всех концов света, чтобы снова получить гастрономическое удовольствие. Они давно и надолго полюбили блюда из дичи, привезённой из нашей сибирской тайги, и северную рыбу, которую мы готовим в 20 интерпретациях. А апогей народной любви — сыры из нашей собственной сыроварни! Большой популярностью у наших гостей пользуются бизнес-ланчи из свежих натуральных продуктов по демократичным ценам. Что касается критических замечаний, то в основном они относятся к отсутствию кальянов, но это исключительно те гости, которые приходят к нам впервые и ещё не пробовали блюда, а попробовав, чаще всего меняют своё мнение.





Ресторан-гриль "Фенимор Купер" очень любят мужские компании и бизнес-сообщество. Их привлекают брутальный стиль в оформлении и такая же брутальная кухня. Какой мужчина не любит мясо? А здесь у нас огромный выбор мясных блюд, в том числе из дичи, приготовленных на живом древесном огне. А ещё гостям нравится перевоплощаться в жителей дикого запада, наряжаясь в индейские костюмы с перьями, особенно после дегустации фирменных сибирских настоек. Наш "Фенимор Купер" — настоящий ветеран сибирской кухни: в прошлом году отметил своё 10-летие, но настойчиво остаётся в числе любимчиков у новосибирцев и гостей города. Иногда слышим от гостей упрёк в том, что порции у нас слишком большие, но основной массе нравятся именно этот размер — big size, поэтому менять выход блюд мы не планируем».





Ресторан «Фенимор Купер» готовит северную рыбу в 20 интерпретациях





Ренат Аубакиров, управляющий кофейни Organic Coffee (Ленина, 8):

«На наш взгляд, новосибирцы любят нас за наше гостеприимство, качество кофе и доступность цен. Наши гости часто отмечают, какой у нас дружелюбный персонал, идеально знающий меню и всегда готовый помочь с выбором. Мы заинтересованы в каждом. Наш кофе отличается высоким качеством зерна. Он собран на сертифицированных плантациях и приготовлен профессионалами своего дела. Наши фирменные десерты изготавливает собственное производство и поставки свежих чизкейков осуществляются на ежедневной основе. Для приготовления десертов мы используем итальянскую муку, натуральную бурбонскую ваниль, шоколад премиальных марок valrhone (вальроне). Что касается ценовой политики, она у нас действительно не превышает средние цены по городу, что очень важно для наших посетителей. Не забываем и про выгодные предложения: допустим, одна из акций — "Кофе месяца за 99 рублей" — делает наш кофе ещё доступнее каждому гостю. Хотелось бы отметить любовь новосибирцев к дизайну наших кофеен: он создан в необычных светлых тонах, что является смелым решением, гости находят его очень уютным и не тесным, несмотря на небольшой размер зала.







В Organic Coffee своё производство десертов, в которых используется натуральная бурбонская ваниль





За что, на наш взгляд, нас ругают новосибирцы? К сожалению, специфика нашей работы такова, что как бы мы ни стремились к идеальному сервису, идеальному кофе и идеальным десертам, всегда будут оставаться гости, которым мы, к сожалению, не угодили. Кому-то пришёлся не по душе крем на основе творожного сыра в прослойке десерта, кому-то кофейная горчинка, а кому-то наши супчики. Мы всегда рады обратной связи, всегда прислушиваемся к замечаниям и пожеланиям, совершенствуем наши напитки, десерты и блюда. Учитывается мнение каждого гостя. Но что хотелось бы передать всем нашим частым, будущим и по какой-то причине оставшимся недовольными гостям: не судите о нас после одного посещения! Приходите к нам снова, ведь, возможно, вы просто не нашли свою идеальную пару десерта и кофе. А это отличный повод попробовать много нового у нас, а мы обещаем, что не подведём!».







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Напомним, что голосование идёт по 10 номинациям:







Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».





