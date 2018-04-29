«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 005 — смертные, подвиньтесь

Водитель Porsche унизил больных людей, а водитель Mercedes начал войну с мусоровозом

В новом, 70-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: соседи не могут победить женщину на маленьком «Рено», паркующуюся на газоне, а водитель «Мерседеса» встаёт возле мусорных контейнеров и парализует работу мусорщиков.

«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 005 — смертные, подвиньтесь


Открывает выпуск внедорожник Porsche с красивым номером 005. Он занял инвалидное место, обозначенное несколькими табличками.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 005 — смертные, подвиньтесь


«Есть в нашем дворе один чудак, который портит каждое утро водителю мусоровоза, да и многим неравнодушным жителям своей хамской парковкой. Во дворе дома на улице Рябиновая, 10/1», — пишет нам читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 005 — смертные, подвиньтесь


«В нашем доме появился "замечательный" сосед — молодой автохам с наплевательским отношением к окружающим и с почти не читаемым номером. Наверняка номер сам таким сделал, чтобы на камеры не попадать. Овражная, 13», — подмечает детали Виталий. 



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 005 — смертные, подвиньтесь


«Мерседес» пробрался через тротуарную плитку вплотную к входу в здание. 



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 005 — смертные, подвиньтесь


Жители ЖК «Оазис» не могут справиться с собственницей автомобиля «Рено», которая повадилась парковаться на газоне. «Просим "пропиарить" нашего регулярного автохама. Никакие разговоры с владелицей автомобиля, к сожалению, ни к чему не приводят», — жалуется житель Алексей. 



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 005 — смертные, подвиньтесь


«Лексус» уютно устроился на тротуарной плитке. Хотя бы грязь не месит на газоне.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 005 — смертные, подвиньтесь


«Перекрёсток ул. Б.Хмельницкого и Театральной. На замечание леди ответила нецензурщиной», — попробовали пресечь нарушение очевидцы.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 005 — смертные, подвиньтесь


Mitsubishi отыскал всё-таки газон на улице Мичурина, хорошо хоть деревце не повредил. 



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 005 — смертные, подвиньтесь


«На пересечении улиц Щетинкина и Каменской припаркован автомобиль. В результате такой парковки девушки с колясками пройти не могут. Хотел бы отметить, что таких водителей очень много, которые паркуются на это место утром и стоят до конца рабочего дня», — сообщает читатель Артем.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 005 — смертные, подвиньтесь


Автомобили взгромоздились целиком на пешеходную дорожку. Люди, соответственно, пойдут по проезжей части, всё логично.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 005 — смертные, подвиньтесь


Будни Академгородка. «Во дворе на Морском проспекте, 11 после зимы водители не могут остановиться и продолжают ставить авто на газон и пешеходную дорожку, создавая грязь и разрушая газон, который не сможет восстановиться после такого перемешивания грязи», — переживает Наталья. 



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 005 — смертные, подвиньтесь


Ну и новая народная мудрость. «Не только богатые паркуются как чудаки», — подметил читатель Владислав. 


В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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