«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 005 — смертные, подвиньтесь

В новом, 70-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: соседи не могут победить женщину на маленьком «Рено», паркующуюся на газоне, а водитель «Мерседеса» встаёт возле мусорных контейнеров и парализует работу мусорщиков.





Открывает выпуск внедорожник Porsche с красивым номером 005. Он занял инвалидное место, обозначенное несколькими табличками.













«Есть в нашем дворе один чудак, который портит каждое утро водителю мусоровоза, да и многим неравнодушным жителям своей хамской парковкой. Во дворе дома на улице Рябиновая, 10/1», — пишет нам читатель Александр.













«В нашем доме появился "замечательный" сосед — молодой автохам с наплевательским отношением к окружающим и с почти не читаемым номером. Наверняка номер сам таким сделал, чтобы на камеры не попадать. Овражная, 13», — подмечает детали Виталий.















«Мерседес» пробрался через тротуарную плитку вплотную к входу в здание.













Жители ЖК «Оазис» не могут справиться с собственницей автомобиля «Рено», которая повадилась парковаться на газоне. «Просим "пропиарить" нашего регулярного автохама. Никакие разговоры с владелицей автомобиля, к сожалению, ни к чему не приводят», — жалуется житель Алексей.













«Лексус» уютно устроился на тротуарной плитке. Хотя бы грязь не месит на газоне.













«Перекрёсток ул. Б.Хмельницкого и Театральной. На замечание леди ответила нецензурщиной», — попробовали пресечь нарушение очевидцы.















Mitsubishi отыскал всё-таки газон на улице Мичурина, хорошо хоть деревце не повредил.













«На пересечении улиц Щетинкина и Каменской припаркован автомобиль. В результате такой парковки девушки с колясками пройти не могут. Хотел бы отметить, что таких водителей очень много, которые паркуются на это место утром и стоят до конца рабочего дня», — сообщает читатель Артем.















Автомобили взгромоздились целиком на пешеходную дорожку. Люди, соответственно, пойдут по проезжей части, всё логично.













Будни Академгородка. «Во дворе на Морском проспекте, 11 после зимы водители не могут остановиться и продолжают ставить авто на газон и пешеходную дорожку, создавая грязь и разрушая газон, который не сможет восстановиться после такого перемешивания грязи», — переживает Наталья.















Ну и новая народная мудрость. «Не только богатые паркуются как чудаки», — подметил читатель Владислав.







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