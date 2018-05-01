Что нас ждет в мае: курортный сбор на Алтае, новый МРОТ и обязательные визиты в полицию

Обзор свежих изменений в российских законах

Где в России с туристов начнут собирать деньги на благоустройство и зачем всем приезжим в городах, принимающих мундиаль, надо будет идти в полицию — читайте в нашем материале о новых законах, которые вступят в силу в мае 2018 года

Минимальную зарплату подтянут к прожиточному минимуму 


Минимальная зарплата в России вырастет до 11 163 рублей
Минимальная зарплата в России вырастет до 11 163 рублей


С 1 мая 2018 года федеральный МРОТ вырастает на 17% — до 11 163 рублей в месяц. Сейчас МРОТ составляет 9489 рублей. Его приравняли к величине прожиточного минимума трудоспособного населения в России. 


Так что теперь ежемесячная зарплата россиянина не может быть ниже 11 163 рублей. Но учтите, что это сумма до вычета НДФЛ, то есть на руки будут выплачивать на 13% меньше. МРОТ используют для начисления минимального размера пособий по временной нетрудоспособности или по беременности и родам. 


В большинстве регионов страны МРОТ и так выше, чем федеральный минимум, поэтому на их жизни нововведение никак не отразится. Во всех остальных минимальную зарплату подтянут как минимум до федеральной базы. 


Два региона введут курортный сбор 


С 1 мая 2018 года власти Ставрополья и Алтая начнут собирать с туристов деньги на благоустройство курортных городов. За сутки отдыха на Ставрополье туристу придется доплатить в региональную казну 50 рублей (это максимум, установленный на 2018 год), на Алтае — 30 рублей.


Собранные деньги вложат в развитие инфраструктуры, сохранение и восстановление объектов культурного наследия. В Краснодарском крае из-за ЧМ-2018 курортный сбор (10 рублей в сутки) отложили до 16 июля. А крымские власти начнут собирать с туристов деньги на развитие аж с 1 мая 2019 года. Размер крымского сбора пока неизвестен. 


В Крыму введение курортного сбора отложили до 2019 года
В Крыму введение курортного сбора отложили до 2019 года


Срок подачи декларации о доходах продлен до 3 мая 


3 мая 2018 года заканчивается срок подачи декларации о доходах за 2017 год. По общему правилу декларацию 3-НДФЛ подают до 30 апреля следующего года. Но в 2018 году на 30 апреля выпадает праздничный день, поэтому срок перенесли. Так что успевайте. А мы пока расскажем, кому надо подавать декларацию и что в ней указывать. 


Отчитаться перед налоговой нужно, если в 2017 году вы продали машину, квартиру или земельный участок, которые находились в собственности меньше минимального срока владения. Если купили квартиру в 2013 году и продали ее в 2017-м, то подавать декларацию не нужно: минимальный срок владения для такой недвижимости составляет три года. 


Если вы работаете по гражданско-правовому договору, и ваш работодатель не выплачивает за вас НДФЛ, то вам нужно самостоятельно отчитаться в налоговой. О доходе из-за рубежа (проценты по вкладу в иностранном банке или доход от продажи недвижимости за границей) также нужно сообщить, как и о выигрыше в лотерею и о подарке от неблизких родственников. К близким родственникам, напомним, относятся супруги, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры. С денежных подарков налог платить не нужно. 


Срок подачи декларации установлен только для тех, кто обязан отчитаться о доходах. Если декларацию заполняют только для налогового вычета, то подавать ее можно в любое время года, следующего за отчетным. 


Сдать декларацию можно в налоговой, через сайт Госуслуг, отправив документы с помощью услуги «Предоставление налоговой декларации», или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Заплатить налог на доходы, начисленный по этой декларации, нужно будет до 15 июля. 


Декларацию нужно подать до 3 мая
Декларацию нужно подать до 3 мая


Гостей ЧМ-2018 ждет обязательный визит в полицию 


С 25 мая по 25 июля 2018 года все, кто приезжает в города ЧМ-2018, обязаны будут лично обратиться в отделы МВД региона в течение трех дней со дня приезда, чтобы зарегистрироваться по месту пребывания. Иностранцы должны зарегистрироваться в полиции в течение суток со дня приезда. В обычное время регистрация требуется только от тех, кто приезжает в другой город дольше, чем на 90 дней. 


Новое требование распространяется и на туристов, и на командировочных, и на тех, кто переезжает на постоянное место жительства. Исключение сделают только для участников мундиаля и Кубка конфедераций, представителей FIFA и футбольных ассоциаций. 


Еще на время ЧМ-2018 в городах, где пройдут матчи, будет приостановлена работа опасных производств, на которых применяются источники ионизирующего излучения, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества. 


Игры ЧМ-2018 пройдут в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.

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