«Копим второй год»: с родителей школьников собирают деньги за конец учебного года
Пышно отмечать конец учёбы будут даже пятиклассники — их мамы и папы рассказали, сколько это стоит
До школьных выпускных балов осталось два месяца. Если подростки с трепетом мечтают поскорее отправиться во взрослую жизнь, то родители только и успевают отдавать десятки тысяч рублей на банкеты, развлечения и наряды. Отмечают выпускные не только в 11-м классе — во многих школах появилась традиция устраивать праздники на окончание каждого года. Корреспондент НГС поговорила с родителями из разных школ Новосибирска — мамы и папы рассказали, чего хотят дети, что принято дарить учителям и школе, в какую сумму обойдётся праздник семейному бюджету и сколько они тратят на репетиторов к ЕГЭ.
Наталья (11-й класс, гимназия
Выбирать ресторан ездил родительский комитет: смотрели расположение и кухню, выбирали по меню. Фотосъёмка последнего звонка и выпускного выйдет порядка десяти тысяч, видео и ролик на полторы минуты — около шести тысяч.
В прошлом году школе дарили телевизор. Честно скажу, для гимназии ничего не жалко в разумных пределах.
За десять лет всё отремонтировано и оборудовано с нуля. Всё очень хорошо сделано, в том числе и на деньги родителей, и на деньги муниципалитета. Насколько я знаю, учительнице подарят сертификаты на покупки. Банкет для всех учителей-предметников оплачивают родители.
Рынок платьев для юных леди в Новосибирске полностью отсутствует как класс, нет этого сегмента. Есть бутик Гусинобродский — это процентов 80 нарядных платьев. Чаще всего это дешёвая ткань, оборки, миллион страз и огромная наценка. В прошлом году знакомые покупали за шесть–семь тысяч. Мы объехали магазины свадебных и вечерних платьев, но покупать из серии "два прямоугольника и пояс" либо десять метров фатина и топик минимум за 12–15 тысяч нам неинтересно. Заказали у портнихи, выйдет около семи тысяч. Плюс дополнительно туфли, чулки, предварительный поход к косметологу. Причёску и макияж дочь сделает сама».
Ольга (11-й класс, школа
Девочку нужно ещё одеть и обуть. Платье найти нетрудно, а вот цену подходящую — сложно. Средняя цена платья, которое она хотела бы, это пять–семь тысяч, найти можно попроще и тысячи за три. Полторы–две тысячи — макияж, причёска до трёх тысяч рублей. Мы записались ещё в марте. Сейчас разговаривали с девочками в классе, что кто не успел, тот не может записаться к нужному мастеру.
У репетиторов занимаемся по английскому и истории — дочь сдаёт эти предметы, академический час стоит 700 рублей, а в неделю два занятия по каждому предмету. Финансовая нагрузка перед ЕГЭ и выпускным на родителей очень большая. Мы ещё в 10-м классе начали откладывать, копим второй год на всё это дело.
Класс подобрался адекватный: год к этому идём, готовимся постепенно, нет такого ажиотажа, что всё собрать и сделать за две недели.
Родители заинтересованы, редко кто пропускает собрания. У нас замечательный классный руководитель, она много времени тратит на детей и родителей, дети её любят, она против особых подарков. Подарим картину — её портрет вместе с классом».
Александр (11-й класс, школа
Наталья (9-й класс, школа
Также ещё сдаём на фотографии. Класс выбрал альбом примерно за полторы тысячи, но там можно было и за 700 рублей заказать фотографии. Ещё полторы тысячи на подарки, пока родительский комитет не выбрал, что именно подарят. Всего выйдет около шести тысяч. Сейчас основные траты на репетиторов — по каждому предмету два раза в неделю по 500 рублей. В среднем занятий пять в неделю».
Анна (1-й класс, гимназия
Марина (5-й класс, гимназия
Класс дружный, всё очень здорово. Раньше учились в обычной средней школе — достаток разный, люди не всегда могли, а здесь всё дружно, но в рамках разумного. На окончание начальной школы покупали шикарное платье примерно за восемь тысяч рублей, а сам выпускной с видеографом вышел около пяти тысяч».
Читайте также:
Для самых умных: НГС составил тест из 15 вопросов, которые входят в ЕГЭ по пяти самым популярным предметам: проверьте, как вы помните школьную программу.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова