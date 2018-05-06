Дисбат: мёртвый город
Фоторепортаж из заброшенного микрорайона Новосибирска — он пугает горожан и притягивает сталкеров
Дисбат (дисциплинарный батальон) — заброшенный около десяти лет назад военный городок, расположившийся в Ленинском районе между Хилокским рынком, Клещихинским кладбищем и мусорным полигоном. Когда-то здесь отбывали наказание осуждённые за уголовные преступления военнослужащие. И это место было для его обитателей страшнее тюрьмы. Сейчас местными развалинами интересуются лишь сталкеры, бомжи да игроки в страйкбол, пугающие местных жителей звуками выстрелов. Несколько дней назад здесь прошли съёмки видеоролика для рекламы сериала «Долгая зима» про выживших после ядерных ударов. До этого киногруппа поджигала для съёмок человека. Корреспонденты НГС провели несколько часов на жутковатой даже в светлое время территории вымершего несколько лет назад военного городка и узнали у местных жителей, каково им такое соседство.
40-й отдельный дисциплинарный батальон (в/ч
В первые годы 40-й дисбат был заброшенным военным городком из пары десятков строений, где оставалась мебель, сантехника и некоторые бытовые вещи. Со временем военные что-то вывезли, а как только убрали охрану, всё, что осталось, тут же разворовали.
Теперь здесь остались только разбитые здания с голыми стенами, которые привлекают внимание лишь сталкеров, руферов, бомжей да игроков в страйкбол. Последние регулярно приезжают сюда на нескольких машинах и пугают местных жителей непрекращающимися выстрелами.
Асфальтированный плац между корпусами (слева на фото — лазарет) за несколько лет покрылся бурьяном. А кое-где даже выросли многометровые деревья. Все здания здесь относительно новой постройки — 1970–90-х годов.
Одна из двух казарм для осуждённых. В центре — бетонный коридор для построения. Кровати стояли вдоль окон справа и слева на деревянном полу. Сам пол уже давно разобран.
На одной из стен в казарме сохранился фрагмент солдатского творчества: плакат с наклеенными вырезками из журналов. Здесь фотографии Шварценеггера, Сталлоне, Джеки Чана, а также изображения рельефных девушек и культуристов.
Судя по надписям на стенах, буквально перед самым появлением в Дисбате корреспондентов НГС здесь побывали гости из Хакасии — Калян и Игарян. Гостили они 19 апреля и, судя по надписям уже на другой стене, мирно употребляли алкогольные напитки.
Подвалы под зданиями в Дисбате довольно просторные и высокие. Тут, как вспоминают в интернете очевидцы, размещалось собственное производство, которым были заняты осуждённые. Правда, нет единой версии, что именно тут делали. Некоторые утверждают: что-то деревянное типа нард и чёток.
Есть на территории и какие-то подземные сооружения. Или бомбоубежище, но тогда оно достаточно неглубокое, или это было просто какое-то овощехранилище.
Найти на территории Дисбата хоть какую-то необычную вещь из прошлого этого объекта уже очень сложно: сплошной мусор из пластиковых бутылок да баночек из-под йогурта. Интересные экспонаты, как, например, этот небольшой деревянный ящик зелёного цвета, встречаются крайне редко.
Один из кирпичных корпусов, судя по всему, был спортивного предназначения. Это — огромный спортзал. Полностью разбитый, но с сохранившимся на стене девизом: «Воин, будь сильным!» и спортивными «фресками», написанными, вероятно, кем-то из осуждённых.
Подобные картины остались и в больничном корпусе. Видимо, раньше здесь было небольшое фойе. На одной стене пейзаж с берёзками, на противоположной — парусный корабль.
А это актовый и кинозал в корпусе, который был чем-то вроде клуба. Надпись «Демократия — это исполнение законов!» звучит несколько издевательски для того, что происходило на территории дисциплинарного батальона. Конечно, исполнение законов здесь было жесточайшим, но вот о демократии речь вряд ли шла. 40-й дисбат считался одним из самых страшных, где условия были хуже, чем в тюрьме. Правда, и ссылали сюда военнослужащих за очень серьёзные преступления: жестокие избиения сослуживцев, изнасилования, грабежи и т.д.
Декоративный камин в солдатском корпусе. Сооружен каким-то военнослужащим по прозвищу Кама. Два года назад очевидец на форуме, где обсуждали 40-й дисбат, написал: «Помню Каму (Камиль), фамилию называть не буду, он был смотрящим роты после Гриши».
Упирается территория Дисбата в полигон твёрдых бытовых отходов, где работают и живут люди. А над свалкой тучами носятся вороны, чайки и даже утки. Ограждение из колючей проволоки сохранилось только на этом участке.
Люди здесь живут и рядом с Дисбатом — буквально через бетонный забор. На улице Малыгина расположились несколько частных деревянных домов, одна двухэтажка и два трёхэтажных дома. Естественно, всё с видом на свалку и Дисбат.
С видом на свалку здесь даже административные и различные производственные корпуса, которые сдаются в аренду. Двухэтажное строение на фото расположилось непосредственно возле Клещихинского кладбища. В арке здания заметен мусорный полигон.
Местные жители не раз писали жалобы о своих проблемах, связанных как с заброшенным Дисбатом, так и с мусорным полигоном, который пахнет и регулярно горит. Как заметила одна из жительниц дома по улице Малыгина 25/1, из своих окон они видят не только свалку, но иногда чувствуют ещё и вонь от неё.
Помимо свалки местных жителей волнуют проблемы, которые известны любому горожанину. На фото детскую площадку с новой горкой ограждают металлическими столбиками. Говорят, недобросовестные водители паркуются прямо там, где играют дети.
Старшая по дому Лидия Терехова (на фото справа) рассказывает, как они неоднократно пытались выяснить у своего депутата, планируют ли их расселять. Депутат отмалчивался. Корреспондент НГС получил ответ на этот вопрос в мэрии: «Дома на улице Малыгина, 23, 25 и 25/1 не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции». А территория Дисбата является федеральной и к муниципалитету не относится, пояснили там же, в мэрии.
«Мы уж привыкли, конечно, здесь жить. Самое необходимое для жизни есть. Рынок, храм и кладбище… Как ни странно», — то ли всерьёз, а то ли с иронией заметила корреспонденту НГС на прощание Лидия Терехова.
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Илья Калинин
Фото: Анны Золотовой (1–21), автора (22)