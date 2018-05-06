Бог с ними

В Новосибирской области всего два женских монастыря — один расположен в посёлке Колывань, другой в селе Малоирменка. По словам представителей Новосибирской епархии, в монастыри часто приходят новые послушницы, но благословение на постриг получает не каждая. Обозреватели НГС посетили Покровский Александро-Невский женский монастырь в Колывани — здесь ежедневно проходят экскурсии, но быт сестёр скрыт от пытливых взглядов прихожан. Зачем монахиням мобильный телефон, почему в монастырь идут богатые и успешные и как развлекаются затворницы единственный день в году — в фоторепортаже НГС.

Перед воротами Покровского монастыря лениво прохаживается нищий. «Подайте на хлеб, Христом Богом прошу», — требовательно сипит он, увидев прихожан. Мужчина торопливо распахивает фуфайку, выставляя напоказ многочисленные прорехи в рубашке, и будто невзначай заслоняет проход в храм, при этом насуплено поглядывая на прохожих.





«Ты что так вырядился, — сурово обращается к нищему сестра Мария. — Разве мы не одевали тебя? Ты чего с одеждой сделал?». И уже спокойным тоном велит мужчине подождать: сейчас ему вынесут немного еды.







Дом, в котором расположены кельи — комнаты монахинь





Александро-Невский монастырь выглядит так, как может представлять себе настоящий женский монастырь светский человек. Здесь всё налажено и чётко организовано. На территории постоянно проживает больше 40 монахинь, всё свободное время они посвящают молитвам и послушаниям. День у сестёр начинается в 6:00 с молитвы в храме. Потом монахини начинают работать или, как здесь говорят, выполнять послушание. Главная в монастыре — настоятельница, без её благословения сёстры стараются ничего не делать.





Настоятельница Надежда





Настоятельница Надежда — степенная женщина лет 60. Говорит мало, всё больше кивает и соглашается с тем, что рассказывает матушка Мария. «Я смотрю на сестру, в каком она возрасте, какое состояние здоровья, к чему она склонна, — рассказывает Надежда. — Приходится молиться, спрашивать: Господи, куда мне эту сестру послать? На какую работу. Бывает, спрашиваю, чем занималась до монастыря. Чтобы узнать интересы и возможности».





Подготовка стола для сестёр





Сёстры сразу оговариваются: в монастырь не принимают людей, которые «бегут от трудностей», поэтому многим приходится отказывать в послушании. «Сначала спросим, крещёный ли человек, ходит ли в церковь, как давно крестились, исповедуетесь? Причащаетесь? — перечисляет матушка Мария. — Про семейное положение спросим. Потому что может выясниться, что женщина просто с мужем поссорилась и решила, а не уйти ей в монастырь. Тех, кто бежит от проблем, мы пытаемся вразумить». Однако каждый год в монастырь приходит одна-две послушницы, которых стоит взять. Послушница должна прийти в храм «от избытка мирской жизни».





Колокольня монастыря





О том, почему пришли в монастырь, сёстры говорить не любят: тут это просто не принято. Но несколько историй без имён всё же рассказывают. К примеру, приехала к ним 17-летняя девочка вместе с бабушкой. Бабушка хотела принять постриг, внучка же думала просто посмотреть монастырь. Месяц они прожили вдвоём. Бабушка поняла, что ей тяжело в монастыре, — и уехала домой, а внучка осталась, через несколько лет приняла постриг.





«Другая девочка ездила к нам из Новосибирска на каникулы, десятый класс закончила, предстоял одиннадцатый, — улыбается сестра Мария. — Помните, у Фонвизина было: "Не хочу жениться, а хочу учиться". Вот тут то же самое, только "не хочу учиться, а хочу в монастырь". Мама верующая была, быстро дочь благословила».







Сёстры не скрывают, что иногда родители «выдёргивают из монастыря» детей. «Потом с одной такой девушкой была грустная история, — вспоминает матушка Мария. — Она себе места в жизни так и не нашла, в общем никак не определилась. По больницам пошла. Родители потом жалели».





Покровский Александро-Невский женский монастырь





По словам настоятельницы, хорошо, когда на поступление в монастырь есть родительское благословление. Но если родители против — тут можно и ослушаться их. «Знаю сестру, которую через десять лет мать благословила, — объясняет матушка Мария. — Она сюда пришла в тридцать лет, мама была против. Сестра осталась, взяла благословление у отца. Через десять лет мама всё-таки взяла иконочку и благословила дочь. Я так думаю, мамы хотят убедиться, что дочкам здесь хорошо. Вот и всё».





При этом сёстры подчёркивают, что не примут в монастырь замужних и женщин с маленькими детьми, потому что первая задача — вырастить и дать образование своим детям, а потом уже «трудиться для своей души». Почти всегда принимают разведённых женщин в возрасте и молодых девушек — если они действительно готовы оставить мирские радости.





На кухне в монастыре везде расставлены иконы и молитвенники





По словам сестёр, в монастыре есть послушницы с высшим образованием, люди, которые имели «перспективы в миру». «Человек приходит в монастырь от переизбытка мирской жизни, — считает настоятельница. — Когда ему хочется чего-то выше. В миру им скучно. Жизнь в монастыре она гораздо радостнее, гораздо богаче».







До пострига, то есть до принятия монашества, сестры могут несколько лет ходить послушницами. Многие из них уходят из монастыря сами — монахини смеются, что вход и выход у них открыт, зайти и уйти может каждый. Да и разве можно удержать человека, если он сам не хочет?





Послушница за работой





Но если сестра приняла постриг, получила монашеский сан и просится уйти — это трагедия для всего монастыря. Для такого ухода уже надо получить благословение. «Мы как семья. В семье мать и сёстры. Если одна уходит, естественно, другие тоже скорбят, нам жалко сестру», — делится матушка Мария.





Монахиня поясняет, что обычно это ситуации-искушения. Например, болезнь. «Если сестра заболела, ей кажется, что она нагрузка для всех. Вот вам и причина, — сокрушается она. — Мы начинаем разговаривать: да, выполнять тяжёлую работу ты не можешь. Но ты можешь молиться, это тоже труд большой». Вспоминают и другой случай: в семье у сестры мать попала в больницу. Брат и сестра стали говорить монахине: «Приезжай ухаживать за мамой, нам работать надо, а тебе делать нечего». Сестра не поехала. А потом оказалось, что родственники сами ухаживали спокойно за мамой.





Сёстры поют рождественские псалмы





На обед в столовую подходят монахини. Трое девушек специально для гостей поют псалмы — обычно они это делают только в храме и по праздникам. На столе — молоко, яйца и закуска из рыбы. «Мясом мы вас не накормим, мясо мы не едим, только рыбу», — смеются монахини.









Во время еды обычно одна из послушниц читает молитву. Матушка Мария признаётся, что один раз в году — на Пасху — во время еды включают песни на магнитофоне. «Обычно это колядки. Знаете, какие сейчас замечательные колядки есть? Так мы сами для всех поём, но раз в году можем позволить себе послушать», — замечает матушка.





Столовая в монастыре





Молодые монахини тихонько шепчутся между собой. Настоятельница одёргивает миловидную девушку лет 20 из-за громкого смеха. Но отвечать на вопросы журналиста сёстры отказываются. Только скромно улыбаются и отводят глаза в сторону.





За столом больше разговаривает матушка Мария: вспоминает легенду про святую Ксению, рассказывает о хозяйстве. Настоятельница спокойно улыбается и украдкой подкладывает еду в тарелку говорливой матушке — кажется, она боится, что та не успеет поесть.





Иконы можно увидеть даже в столовой храма





После еды монахини расходятся по делам — кто-то остаётся мыть посуду, кто-то продолжает готовить ужин, кто-то идёт в ризницу, на огород или в храм. «День у нас заканчивается поздно, — объясняет матушка Мария. — Мы в одиннадцатом часу вечера по кельям расходимся. Там сёстры могут почитать, могут помолиться или платье подшить, например. Все занимаются своими делами».





По словам матушки, иногда сёстры позволяют себе читать не только Евангелие и жития святых, но и современную священническую прозу.





В монастыре живёт много котов





Настоятельница благословляет матушку Марию на беседу и уходит по делам. Матушка прохаживается по двору храма, рассказывая историю монастыря. О себе матушка рассказывает неохотно. До монастыря работала в центре для инвалидов, ухаживала за колясочниками. Сама она родом из Центральной России. «Я тут давно, очень давно, — улыбается матушка Мария. — Узнала про этот храм, про монастырь, про настоятельницу узнала. Написала письмо. А как я заявлюсь без всего? Прежде чем принять, мы же разговариваем с людьми. А человек издалека, конечно, он сначала пишет. Те люди, которые встречались с настоятельницей, сказали, что она добрый хороший духовный человек. Я захотела нести послушание именно под её началом».





Кельи, где отдыхают монахини





Проходя мимо келий, где живут сёстры, матушка Мария заявляет, что туда никого не пускают, даже в виде исключения. «Почему я кого-то должна пускать в свою квартиру? Это моё личное пространство», — говорит монахиня тоном, не терпящим возражений.





Однако особого секрета в келье, по словам матушки, нет. Обычно в комнате стоят две или три кровати для трёх или двух монахинь. У каждой — своя полка с книгами и уголок с иконами. В центре комнаты стоит шкаф для одежды.





По субботам в храм приходят добровольцы — помочь монахиням с уборкой





Монахиня показывает вскопанные плантации — скоро на грядках появятся ростки клубники, капусты, кабачков и картошки. За огородом сёстры ухаживают сами, для этого несколько монашек отправлялись в город учиться ездить на тракторе. Единственное — сами ремонтировать технику сёстры пока не умеют.





И за пределы монастыря многим сёстрам приходится выезжать — в аптеку, в больницу, в банк, в магазин и на почту. У некоторых монахинь есть сотовые телефоны. «Но только тем, кому они правда нужны для связи, — улыбается матушка Мария. — Для таких, как я. Кто отвечает за связь с внешним миром. Я вожу экскурсии, рассказываю о монастыре. Всё и ничего — самое лёгкое послушание».





Курятник в монастыре





Матушка поясняет, что в монастыре все сёстры трудятся ради друг друга, но кормят себя сами — у них свой огород и хозяйство.





«Монастырь — это место молитвы, — объясняет монахиня. — И остальные послушания задействованы так, чтобы было больше времени для молитвы. Сёстры служат друг другу, и Богу, и храму, и тем людям, за которых молятся».











Матушка заводит журналистов в коровник и знакомит с сестрой, которая несёт послушание на хозяйстве. «А я ведь чисто городской житель, — признаётся монахиня. — А меня отправили сюда нести послушание. Страшно было. Но интересно. И скотина побаивалась меня, но как-то сразу пошла ко мне».





«А у меня ведь тоже первое послушание было в коровнике, — тут же вспоминает матушка Мария. — А я тоже городская, коров-то никогда не видела. Но знаете, как вышло? Мне мой батюшка сказал, что работать тебе в монастыре в коровнике. Я не поверила, они же не знакомы с настоятельницей, так откуда он мог бы это знать? Приехала сюда, познакомилась с настоятельницей — и она дала послушание в коровник. А я уже не удивилась и не испугалась».







В коровнике





«Вы на нас не обижайтесь, мы не всё вам можем показать. И сёстры не хотят разговаривать, но это их право, заставить я не могу, — тихонько добавляет матушка Мария. — Наверное, вы не за этим к нам приехали. И на беседу с вами я тоже брала благословение, всё это долго было. Мне хочется на всё брать благословение».







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