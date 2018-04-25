«Камри» в шкуре «Лексуса» и BMW с одной ноздрёй

«Мерседес» показал новый недорогой седан, а «Шкода» — кроссовер за 900 тысяч

Автосалон в Пекине, открывшийся 25 апреля, показал очередную порцию автомобильных новинок текущего года, прикоснуться к которым в ближайшее время смогут и новосибирцы. Традиционно горожане интересуются моделями Lexus, BMW, Ford. Как изменились новые поколения популярных моделей и какие бюджетные авто подготовили Mercedes и Skoda — далее в обзоре НГС.АВТО. 

Lexus ES


«Камри» в шкуре «Лексуса» и BMW с одной ноздрёй


Уважаемый в Сибири бренд Lexus представил в Китае новое поколение седана ES. Поскольку легковой сегмент переживает нелегкие времена, японцы решили полностью отказаться от другого, более крупного седана GS, а все усилия сосредоточить на одной модели. ES — это премиальный аналог Camry, и в новом поколении его постарались максимально приблизить по внешнему виду к флагманскому LS. Массивная радиаторная решётка-борода с явно выраженными прутьями, сложная форма фар, прямая подоконная линия. В основе машины — «тойотовская» модульная архитектура TNGA, переднеприводная схема. В моторной гамме бензиновые атмосферники объемом 2, 2,5 или 3,5 литра, возможен вариант с гибридом. Автомобиль получил новый 8-скоростной классический автомат. 


«Камри» в шкуре «Лексуса» и BMW с одной ноздрёй


Размеры модели подросли, поэтому в салоне теперь ещё просторней. Дизайнерская линия, делающая скос по средней консоли, напоминает аналогичное решение в новой Camry. Но в остальном компоновка другая, монитор вынесен на переднюю панель. Ближайшие к Новосибирску дилерские центры Lexus находятся в Томске и Новокузнецке. У нас же сейчас работают компании-поставщики автомобилей Lexus, не обладающие статусом официального дилера.



Ford Focus


«Камри» в шкуре «Лексуса» и BMW с одной ноздрёй


«Фокус» в последнее время неплохо продавался на отечественном рынке благодаря всяким скидкам. Его основными проблемами были уменьшенные размеры салона и роботизированная КП, которая не внушала доверия нашим потребителям. В новом поколении эти проблемы решены. Колёсная база машины выросла сразу на 5,3 сантиметра, в салоне стало ощутимо просторней — и в ногах у задних пассажиров, и в плечах на передних местах. 


«Камри» в шкуре «Лексуса» и BMW с одной ноздрёй


Ушла в прошлое футуристичная огромная передняя панель, пожиравшая полезное место в салоне. Теперь в «Фокусе» симпатичная, но довольно банальная архитектура передней панели. Экран мультимедиа стал выносным, как в BMW или Mazda. Вообще новый «Фокус» во многом стал похож на два упомянутых бренда — у него формы задних дверей повторяют очертания проемов, как в «единичке» BMW, а волновой дизайн кузова, перепады всех этих линий очень близки к последним моделям Mazda. Автомобиль получил различные моторы, пока неизвестно, какие именно поступят к нам на рынок. Важно, что в новом поколении будет классический автомат. Кстати управляется он не традиционной рукояткой, а шайбой на центральной консоли, как у Land Rover. В Новосибирске сейчас уже два дилера Ford — компании «Форд центр Сибирь» и «Автомир».



Mercedes A-class седан


«Камри» в шкуре «Лексуса» и BMW с одной ноздрёй


Версия «седан» самого доступного «Мерседеса» — очень важная веха для нашего потребителя. Ведь даже C-class стоит от 2 миллионов, а хетчебки A-класса у нас не особо кому нужны. Другое дело доступный седан, тем более внешне он получился довольно солидным — большие колёса, высокая подоконная линия, мощный капот, фары с прищуром ящерицы. Корму удалось сделать не сильно скомканной. Автомобиль получил 1,3-литровый бензиновый турбомотор в разных версиях — 136 или 163 л.с. Есть 2-литровый турбодизель мощностью 190 л.с. Привод передний, коробка — 7-скоростной робот.


«Камри» в шкуре «Лексуса» и BMW с одной ноздрёй


Салон автомобиля повторяет уже представленный хетчбэк, здесь традиционные для «Мерседеса» круглые воздуховоды и новая мультимедийная система, которая пришла на смену устаревшей Comand. Кожа, дерево, алюминий — всё это будет доступно для самого маленького седана марки Mercedes. В Новосибирске такую машину можно будет найти у единственного дилера, компании «СТС-автомобили».



Skoda Kamiq


«Камри» в шкуре «Лексуса» и BMW с одной ноздрёй


А это самый доступный кроссовер от «Шкоды». Главная интрига, связанная с ним, — появится ли он на других рынках, кроме Китая. Пока в компании говорят, что автомобиль ориентирован на китайского потребителя. Машину сделали максимально простой и бюджетной, в пересчёте с юаней её цена колеблется в районе 900 000 рублей. Это такой завышенный «Рапид», но с кузовом, похожим на кузов старшего Kodiaq. Конечно, автомобиль узковат, это видно даже на фотографиях. Мотор у автомобиля 1,5-литровый, атмосферный, мощностью 110 л.с. Коробка — механика или автомат. Фары только галогеновые, простой кондиционер, минимум опций, хотя есть мультимедийная система с экраном, — в общем, всё ради экономии. Напомним, в нашем городе есть два дилера Skoda — компании «Альт-Парк» и «Автомир».



BMW iX3


«Камри» в шкуре «Лексуса» и BMW с одной ноздрёй


Полностью электрический кроссовер iX3 немцы сделали на базе обычного X3 (платформа CLAR). Внешне автомобиль выделяется свой одной ноздрёй, составленной из обычных двух. Есть отличия в оптике, бамперах, колёсных дисках. Вся электрическая начинка объединена в отдельный блок — двигатель, трансмиссия и электронный блок управления. Мотор выдает 270 «лошадей», а батарея имеет емкость 70 кВт⋅ч. Производитель утверждает, что запас хода у электромобиля равен 400 километрам (цикл WLTP). Мощная зарядная станция (150 кВт) позволяет зарядить батарею электрокара полностью за 30 минут. В Новосибирске автомобили BMW представляет единственный дилер, компания «Элит Авто Сибирь».


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