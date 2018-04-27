Девушки с обложки: 5 обнажённых сибирячек борются за право попасть на страницы MAXIM

Они рассказали, как относятся к откровенным фотосессиям и о способах познакомиться с ними

Мужской журнал MAXIM объявил конкурс на фотосессию для обложки одного из своих номеров — героиню сентябрьского выпуска выберут с помощью онлайн-голосования в формате «кто горячее». Среди 360 сексуальных россиянок оказались несколько девушек из Новосибирска. Корреспондент НГС познакомился с ними и попросил их ответить на три вопроса: об отношении к откровенным фотосессиям, знакомствах и о том, каково быть красивой. Подробнее — в материале НГС. 

Виолетта Емельянова
23 года, модель


Девушки с обложки: 5 обнажённых сибирячек борются за право попасть на страницы MAXIM


1. Как относитесь к откровенным фотосессиям? «К такому отношусь спокойно, я люблю будуарные съёмки и добавляю такие фото [себе на страницы в соцсети]. Работа моделью для меня как хобби в большинстве случаев, потому что наши местные девушки обесценили данную работу, часто соглашаются на съёмки бесплатно... Мои родители относятся тоже нейтрально, а мнением чужих людей я пренебрегаю. На самом деле, я даже несерьёзно отношусь к этому конкурсу, зарегистрировалась не думая. Не знала, что кто-то обратит на это внимание».


2. Как с вами познакомиться? «Парня у меня нет. Для знакомства с такой девушкой, как я, ничего не могу советовать. Здесь я бессильна — всё зависит от ситуаций, главное, быть уверенным в себе».


3. Пользуетесь ли своей красотой в жизни? «Это происходит всегда — красота помогает во всём. Например, когда искала работу основную, немодельную, размещала в резюме фото, таким образом, чаще приглашали на собеседования».


Анастасия Серебрянская
33 года, бизнесвумен


Девушки с обложки: 5 обнажённых сибирячек борются за право попасть на страницы MAXIM


1. Как относитесь к откровенным фотосессиям? «Те фотки, которые я отправила на конкурс, — они уже для меня откровенны. Но сейчас я сравниваю себя с другими участницами, и у меня ощущение, что я просто курю в сторонке. Мне как-то предлагали поучаствовать в полуэротичной фотосессии, чтобы не было ничего видно. Но, мне кажется, в будущем они бы мне помешали, и я не хотела бы, чтобы мои родители потом такие фотографии видели. Я думаю, "Мисс MAXIM" не стоит того, чтобы выставлять прям всё напоказ. А если всё соблюдено, та грань между пошлостью и эротикой, то почему бы и нет».


2. Как с вами познакомиться? «У меня высокие критерии, мне сложно угодить. Нужно поухаживать элементарно. Сейчас люди разучились ухаживать в принципе. Надо, чтобы мужчина был интересен, чтобы был с амбициями, чтобы не был занудой, — нужен же защитник и сильнее меня. С этим сложности. Нужно проявить инициативу как минимум, потому что в основном я её проявляю — у меня гиперактивность с детства».


3. Пользуетесь ли своей красотой в жизни? «У девчонок это как соревнование: сможешь ли ты проявить свою женственность так, чтобы тебя угостили. Но, мне кажется, это такие игрушки, которые до 30 работают, а потом как-то не очень, потом надо за себя платить. Я как-то себе посадила двигатель в машине среди ночи, это было на трассе. Мне пришлось переодеваться в юбку и надевать каблуки, чтобы кто-то остановился. А так никто не останавливался. В таких случаях помогает». 


Виктория Ковтунович
26 лет, модель


Девушки с обложки: 5 обнажённых сибирячек борются за право попасть на страницы MAXIM


1. Как относитесь к откровенным фотосессиям? «Не вижу в этом ничего такого. Родители и друзья тоже к этому спокойно относятся. XXI век — этим никого уже не удивить, поэтому это уже норма в наше время, плохо это или хорошо». 


2. Как с вами познакомиться? «Даже не знаю, честно. Я в основном не знакомлюсь, как-то не до этого, что ли, сейчас. Глупые подкаты? Они почти каждый день, поэтому у меня к этому уже иммунитет. Они все одинаковые: начиная с "зятя маме", "Ты самая прекрасная, что я видел" и заканчивая "Давай я заплачу за встречу". Был один романтик, он каждый день мою машину розами закидывал. Приезжал на работу, моя машина всегда стояла за территорией (я тогда работала на "Роснефти"), и когда я подходила к машине — всегда на ней что-то было, было приятно. Но он не мой человек, не зацепило».


3. Пользуетесь ли своей красотой в жизни? «Нет, мне всегда помогает аналитический склад ума и харизма, а красота — это второстепенное. Считаю это унижением — просить что-то. Я считаю, что самое главное — питать свой внутренний мир красотой, так как если человек красив внутри, то он будет красив и внешне».


Анастасия Малютина
22 года, студентка НГМУ


Девушки с обложки: 5 обнажённых сибирячек борются за право попасть на страницы MAXIM


1. Как относитесь к откровенным фотосессиям? «Смотря насколько раздета на фотографиях. В целом ню я не сторонница, а если на фотографии человек раздетый, но всё прикрыто, то это, я считаю, эротично и красиво».


2. Как с вами познакомиться? «У меня есть молодой человек, нас друзья ещё давно познакомили, ещё до этого конкурса, конечно. Но главное, чтобы познакомиться, это, я считаю, нужно иметь опрятный вид, грамотно разговаривать, интеллигентность, умение себя подать. Ничего сверхъестественного не надо, если человек сам по себе выглядит приятно».


3. Пользуетесь ли своей красотой в жизни? «Чтобы прямо в корыстных целях — нет, конечно. Бывало, разве что напитками угощали».


Светлана Шичкина
26 лет, специалист по контрактации


Девушки с обложки: 5 обнажённых сибирячек борются за право попасть на страницы MAXIM


1. Как относитесь к откровенным фотосессиям? «Я не задумывалась на эту тему, и участие в этом конкурсе для меня было, скорее, чем-то спонтанным. Я не могу выразить своего отношения к этому. Я, безусловно, люблю фотографию, люблю выглядеть красиво и, как это ни странно, люблю смотреть на красивых девушек и женщин. Наверное, я не сторонница [откровенных фотосессий], не могу сказать, до какой степени откровенности я бы готова была осуществить фотосессию для большого количества людей. Но та фотография, которая представлена в рамках конкурса, я считаю, что для меня это в пределах допустимого».


2. Как с вами познакомиться? «Я всегда открыта для знакомств, для общения. Но если вы имеете в виду, что меня привлекает в мужчине, то, безусловно, это ум, творчество и чувство юмора. Это основные вещи, которые хотело бы видеть в своём будущем спутнике. Я считаю, что первый шаг должен быть от мужчины, но какой это шаг — не могу сказать, я думаю, это всё на энергетическом уровне происходит, когда люди видят друг друга и понимают, что здесь что-то может зародиться. Пока у меня никого нет. Наверное, не встретился ещё тот человек, рядом с которым хотелось бы прожить всю жизнь. Я в этом плане идеалист и романтик».


3. Пользуетесь ли своей красотой в жизни? «Это происходит на самом деле каждодневно. Женщина, наверное, и должна пользоваться своей красотой и улыбкой, как бы это меркантильно ни звучало, но только лишь для того, чтобы нести окружающим доброту, позитив и хорошее настроение».


За какую новосибирскую красавицу вы бы проголосовали?

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  • Виолетта Емельянова
  • Анастасия Серебрянская
  • Виктория Ковтунович
  • Анастасия Малютина
  • Светлана Шичкина
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Голосование продлится до 18 мая на сайте конкурса. По его итогам выберут 100 самых горячих девушек, из которых редакция выберет топ-10, а из них — лучшую, которая украсит обложку сентябрьского номера журнала. 


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