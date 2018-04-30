Мини-город под крышей

НГС попросил 10 ТРЦ Новосибирска назвать свои сильные и слабые стороны

Торговые центры сравнивают себя с механизмами, состоящими из множества деталей 
Торговые центры сравнивают себя с механизмами, состоящими из множества деталей 

Новосибирцы выбрали 10 лучших торговых центров города в «Народной премии НГС» — голосование будет идти до 20 мая. Журналист НГС узнала у номинантов, какие программы торговые центры готовят для своих посетителей, какие новые площадки открывают и какие из них пользуются популярностью, как обстоят дела с парковкой, за что их любят и за что ругают жители города.

Кирилл Леонов, руководитель управления по связям с общественностью АО «ТПС Недвижимость», владеющего «Галереей Новосибирск»:


Любовь посетителей торговых центров можно измерять посещаемостью, уверены в «Галерее Новосибирск»
Любовь посетителей торговых центров можно измерять посещаемостью, уверены в «Галерее Новосибирск»


«За что любят? За центральное место в городе, выбор магазинов, красоту фасада и интерьеров — да, собственно, за всё. На самом деле то, насколько любят ТРЦ, показывает его посещаемость. У нас она растёт, а значит, вероятно, и любят больше».


Анастасия Стоун, маркетолог ТРК «Эдем»:

«В Советском районе, и особенно в Академгородке, давно не хватало современного ТРК. На покупку новых вещей или обычный поход в кинотеатр приходилось тратить целый день, ведь необходимо было ехать в центральные районы города. Сейчас на обеде можно пробежаться по магазинам в поисках красивой блузки или подарка, а после рабочего дня прогуляться и посмотреть киноновинку, оставив ребёнка в детском развлекательном центре. 


В Советском районе живут люди с особенным менталитетом — это связано с определённым интеллектуальным уровнем района, поэтому, помимо развлечения, мы позаботились о развитии населения,


в том числе детей, и стараемся поддерживать уровень, который был заложен академиком Михаилом Лаврентьевым. Мы создали арт-пространство, где периодически проводим лекции, мастер-классы и просто собираемся вечерами подискутировать на какую-нибудь интересную тему.


Конечно, верно говорят, что Москва не сразу строилась. То же самое можно сказать и про нас. Это наш первый год, год рождения, мы растём и в ходе своего развития сталкиваемся с каким-то новыми задачами, которые постепенно решаем. Кто это в первую очередь замечает? Наши гости. Те, которые приходят к нам и замечают определённые несовершенства. Они искренне беспокоятся за нас, поэтому находят время и желание сообщать об этом в виде отзывов и предложений. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям и решаем появившееся проблемы.


В «Эдеме» проводят лекции и мастер-классы 
В «Эдеме» проводят лекции и мастер-классы 


Первый год работы большого ТРК — это как запуск нового механизма, состоящего из множества деталей. Прислушиваешься к звуку и понимаешь, что тут надо смазать, а здесь подкрутить. Со временем все детали друг к другу притрутся и будут уже интуитивно подстраиваться под ритм остальных. Так и у нас. Самое главное — наши гости, это часть механизма, и мы без них никуда. Наши арендаторы — вторая важная составляющая нашего механизма, дружной торгово-развлекательной среды. Некоторые из них приходят и уходят, другие ещё не пришли и мы ведём переговоры с ними, но уже есть и те, кто пришёл и останется навсегда, в любом случае мы слушаем наших гостей, знаем их пристрастия и мы находим арендаторов по их пожеланиям.


Несмотря на широчайший ассортимент товаров и услуг, представленный у нас, многие посетители хотели бы видеть всё новые и новые крупные магазины известных брендов. Но, к сожалению, это не всегда возможно: многие крупные федеральные бренды, такие как Adidas, ZARA, размещаются только в ТРК площадью свыше 50 тысяч кв. м. Но мы работаем и над этим вопросом, поэтому в прошлом году удалось осчастливить наших гостей открытием магазинов "Эдьдорадо", Ostin, "Спортмастер", "Логос", Zolla и "Детский мир"».


Галина Туралина, PR-менеджер МФК «Сан Сити»:


«Сан Сити» — это маленький «город в городе», уверены его представители 
«Сан Сити» — это маленький «город в городе», уверены его представители 


«"Сан Сити" любят за удобное расположение, особую атмосферу, разнообразные мероприятия и, конечно же, за нашу многофункциональность. Здесь каждый может найти то, что ему интересно: шопинг, развлечения, спорт, отдых и даже здоровье. Мы маленький "город в городе". Как как-то написала одна из наших посетительниц, "если бы в «Сан Сити» была ещё и гостиница, то отсюда можно было бы не выходить вообще". А мы в свою очередь стараемся сделать всё возможное, чтобы нашим посетителям было комфортно и интересно находиться в комплексе. Из минусов часто отмечают слишком активных подростков».


Ольга Витовская, управляющий ТЦ «Апельсин»:


«Апельсин» любят за современные архитектурные решения и коммуникации
«Апельсин» любят за современные архитектурные решения и коммуникации


«Любят за удачное расположение в центральной части города (метро, ж/д вокзал), максимально удобную транспортную и пешеходную доступность. Современные архитектурные решения и коммуникации, сбалансированную концепцию повседневных покупок и присутствие таких якорей, как "Лента", "М.Видео", "Бургер Кинг". Ругают за ожидание открытий новых арендаторов».


Анна Важенина, маркетолог СТЦ «Континент»:


«ТРЦ "Континент" на Троллейной без преувеличений есть за что любить. Год назад мы начали масштабное облагораживание территории возле торгового центра для семейного отдыха. Уже два года функционирует детская площадка с бесплатными горками, качелями и аттракционами. Введён в эксплуатацию "Детский автодром", где на базе "Новосибирского детского автогородка" проходят занятия для детей. В свободное от занятий время на площадке дети катаются на самокатах, велосипедах, скейтах и веломобилях, конечно же, соблюдая правила дорожного движения. Там организованы и места для отдыха: проведено озеленение, установлены парковые скамьи и урны. Ещё одна интересная площадка — роллердром, где совместно с роллер-школами и роллер-сообществами города регулярно проводятся мероприятия, показательные выступления и обучающие мастер-классы.


Зимой возле детской игровой площадки работал бесплатный каток для всех желающих с прокатом коньков. Площадь катка позволяет свободно принимать до 100 человек. Он подходит как для уверенно катающихся, так и для новичков в катании на коньках. Для удобства на катке есть "ледовые помощники" (специальные деревянные конструкции), которые позволят удержаться на ногах и не упасть. Сейчас каток закрыт на реконструкцию, вместо него летом появится полноценный стадион, на котором можно будет играть в футбол, баскетбол, волейбол и другие активные игры. Возле стадиона уже в этом месяце начнёт официально свою работу площадка для подготовки и сдачи норм ГТО. Она оборудована современными и безопасными тренажёрами, летом будет открыта прыжковая яма.


На территории «Континента» работают каток, детский автодром, роллердром
На территории «Континента» работают каток, детский автодром, роллердром


Помимо спортивных и обучающих зон на территории центра работает верёвочный парк, который открылся осенью прошлого года и так полюбился жителям близлежащего жилмассива. Несколько уровней сложности, разные виды трасс, безопасная высота — вот за что любят на новый парк. Сейчас парк тоже закрыт на реконструкцию: готовимся к летнему сезону, но в начале мая он вновь будет открыт для посетителей. Самое главное, что посещение всех этих площадок бесплатное. На всех площадках есть музыкальное сопровождение, ведётся видеонаблюдение и работают сотрудники охраны. Поэтому родители могут не переживать за безопасность своих детей.


Удачное расположение торгового центра в непосредственной близости к жилмассиву позволяет жителям не выезжать в центр города за покупками и отдыхом. Всё самое нужное и интересное можно найти рядом! На территории торгового центра есть удобная парковка. Помимо всех этих площадок, на наш взгляд, ТРЦ "Континент" любят ещё и за то, что здесь бесплатно проходят детские и семейные программы. Это и мастер-классы, и концерты, и показательные выступления. В отличие от других торговых центров, "Континент" — это не просто набор магазинов, детский центр и фуд-корт, а место отдыха для всей семьи».


Фёдор Бояркин, управляющий торгово-офисным центром «Версаль»:


«Версаль» имеет удобное расположение — можно легко добраться на метро и есть где припарковать машину 
«Версаль» имеет удобное расположение — можно легко добраться на метро и есть где припарковать машину 


«Любят за то, что есть всё нужное на вполне приемлемых условиях, ценах. Много местных и федеральных предпринимателей. Удобное расположение — можно на метро доехать и машину всегда есть где поставить, бесплатная парковка. Это основное, на мой взгляд. За что ругают? У нас посещаемость большая, поэтому, наверное, где-то могло бы быть комфортнее, менее суетливо».


Евгения Шустикова, маркетолог ТРЦ «Аура»:


«В первую очередь новосибирцы любят "Ауру" за большой выбор магазинов разной направленности. У нас есть бутики одежды, белья, детских и спортивных товаров, ювелирных изделий, салоны обуви, сумок, большой продуктовый супермаркет. Кроме того, у нас присутствует большой выбор хороших ресторанов с самыми разными концепциями на любой вкус. По мнению многих покупателей, сильная сторона торгового центра — это развлекательная зона, особенно кинотеатр, а также крупные мероприятия. По отзывам наших гостей, "Аура" — очень удобный торговый центр: в силу его широкого ассортимента в нём можно не только приобрести всё самое необходимое, но и приятно провести время.


«Ауру» любят за большой выбор магазинов 
«Ауру» любят за большой выбор магазинов 


Некоторые посетители отмечают неудобства на парковке. Мы решаем эту проблему путём улучшения системы навигации, в частности её технической составляющей. Недавно мы установили новые световые указатели, кроме того, поставили два терминала с безналичным расчётом, чтобы ускорить и упростить процесс оплаты. Также мы провели реконструкцию на малой уличной парковке со стороны Ипподромской улицы, расширив её и увеличив количество мест. Отметим, что мнения на этот счёт расходятся: многие наши гости, напротив, считают большую парковку, в том числе уличную, одним из преимуществ торгового центра».


Юлия Некрасова, ведущий менеджер по маркетингу ТРК «Ройял Парк»:


В «Ройял Парке» есть тёплая парковка и кинозал IMAX
В «Ройял Парке» есть тёплая парковка и кинозал IMAX


«У нас одна из самых удачных в плане удобства парковок в городе, она тёплая, что весьма приятно в плохую погоду и зимний период. Один из лучших кинотеатров с современным оборудованием, которое постоянно обновляется, наличие единственного в городе кинозала IMAX. Нас ценит достаточно избирательная аудитория, которая не приемлет большой суеты при посещении торговых центров. Большой выбор уникальных вещей в дизайнерских магазинах (по южной галерее второго этажа). За что нас не выбирают: не слишком большой размер ТРК, что сказывается на количестве размещаемых магазинов».


Ольга Медникова, руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО «Торговый квартал — Новосибирск» (ТРЦ «Сибирский Молл»):


«Сибирский Молл» в этом году отмечает десятилетие 
«Сибирский Молл» в этом году отмечает десятилетие 


«Вопрос доверия всех посетителей очень важен для нас. Но в первую очередь торгово-развлекательный центр должен быть удобным и безопасным для посещения. Надеемся, что эти ценности разделяют все наши гости. Лояльность и особенно доверие формируется не только благодаря возможности шопинга для всей семьи. Атмосфера и настроение посетителей — важнейший фактор. Розыгрыши ценных призов, распродажи, семейные праздники, тематические фестивали, рестораны, боулинг и кинотеатр — сегодня "Сибирский Молл" предоставляет насыщенную программу для отдыха и развлечений. В этом году торговому центру исполняется 10 лет. За это время мы наработали большой опыт и знаем, что самое ценное — это хорошее настроение и улыбка каждого гостя. Мы всегда рады предложениям по улучшению работы и стремимся сделать пребывание в торговом центре максимально комфортным».


Иван Баталов, руководитель отдела маркетинга «МЕГИ» Новосибирск:


«МЕГА» — удобное для шопинга одноэтажное здание, уверены её представители 
«МЕГА» — удобное для шопинга одноэтажное здание, уверены её представители 


«Любят нас за то, что "всё под одной крышей", удобное для шопинга одноэтажное здание, множество бесплатных сервисов для посетителей, а также за безопасность. Ругают нас за то, что в выходные слишком много посетителей, и за плановые учебные эвакуации пару раз в год».


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Напомним, что голосование идёт по 10 номинациям:


Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».


Мини-город под крышей
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