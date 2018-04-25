10 кинотеатров Новосибирска рассказали о том, за что их ценят посетители — и за что критикуют

Жители Новосибирска выбрали 10 лучших кинотеатров города в качестве номинантов «Народной премии НГС» — голосование будет идти до 20 мая . Журналист НГС узнала у представителей кинотеатров, за что их ценят помимо поп-корна и зрелищ, насколько посетителям важен комфорт в зале, как отбирается репертуар и какие дополнительные услуги у них ценятся.

Хельга Пирогова, PR-менеджер кинотеатра «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск»:







В «Люксоре» зрители любят диванчики love seat, звук Dolby Atmos и поп-корн





«Очень приятно и почётно входить в топ кинотеатров Новосибирска, мы рады, что наша работа находит отражение в любви горожан к "Люксору". Мы — один из самых новых кинотеатров города, поэтому наших гостей ждут все самые современные технологии: звук Dolby Atmos, экраны с серебряным покрытием, новейшие проекторы. Всё это позволяет дать первоклассный звук и идеальную картинку. И мы знаем, что очень многие гости специально едут смотреть, например, экшены и другие фильмы, где важны динамика и звук, к нам. Помимо классной картинки, наши гости любят комфорт — мягкие кресла, диванчики love seat, широкие проходы между рядами. И поп-корн!





Особенно приятно было слышать от людей, которые в силу различных причин посещают другие кинотеатры, что всё-таки у нас самый вкусный поп-корн в городе.





Если вспомнить о многовековой формулировке "Хлеба и зрелищ", то мы готовы удовлетворить эти потребности на высшем уровне!





Безусловно, есть вещи, которые не очень нравятся нашим гостям, — то, что у нас поздно появляется расписание на сайте и, как ни странно, парковка в "Галерее". И если с первым мы, как всё-таки сетевой кинотеатр, медленно, но работаем, то с подъёмом на парковку, к сожалению, сделать ничего не можем. Мы очень рады, что для наших гостей эти недочёты абсолютно перекрываются комфортом и качеством всего, что находится за вывеской "Люксор"!».







Евгений Афонасов, представитель команды кинотеатра Skyline Cinema Новосибирск:







«Любят, судя по отзывам, за эксклюзивность и качество услуг, тёплую атмосферу и сервис, красивые закаты и подборку фильмов. За всё время, честно, никто не ругал, разве что за то, что не работали зимой, за отдалённость от Академгородка, слишком демократичные цены в магазине и за скромность. Отзывы на "Флампе" тому подтверждение.







Зрителям кинотеатра под открытым небом нравятся интерактивные дополнения, например фейеверки





Также нашим посетителям очень нравятся наши интерактивные дополнения. Фейерверки под фильм "Великий Гэтсби", страшные костюмы на фильмах ужасов, бои на волшебных палочках во время "Гарри Поттера" и многое другое! Ведь в нашем кинотеатре можно делать всё, что нельзя в обычном».







Лидия Маркова, PR-директор Центра культуры и отдыха «Победа»:





Кинотеатр «Победа» любят за разнообразный репертуар, мастер-классы, встречи с актёрами и режиссёрами





«Кинотеатр расположен в знаковом здании в центре Новосибирска, в месте, которое обладает своей историей, своей атмосферой. Любят за разнообразный репертуар: то, что можно посмотреть у нас, нельзя посмотреть больше нигде — не только в Новосибирске, но и в принципе в других городах. Он соответствует только нескольким кинотеатрам в Москве и в Санкт-Петербурге. За то, что у нас проходят премьеры, на которые приезжают режиссёры. За то, что мы развиваемся не только как кинотеатр, но и как центр культуры и отдыха с различным контентом — выставки, лекции, мастер-классы.





Бывает, что критикуют, но лишь исходя из того, чтобы мы становились всё лучше и лучше.





Иногда сетуют на то, что не самые удобные сеансы, или на то, что какие-то фильмы хотят видеть, а мы их, допустим, не берём. Это связано со многими факторами. К сожалению, угодить всем нельзя, но мы очень стараемся именно для своей аудитории, которая существует у нас уже не первый год».







Юлия Плотникова, маркетолог «Киносити»:







У кинотеатра «Киносити» в «Сибирском Молле» восемь залов





«Любят за то, что мы предоставляем полный спектр фильмов, которые выходят на кинорынок, за доброжелательное отношение: у нас восемь залов, вы можете выбрать свой фильм. За демократичные цены и сервис. Есть иногда форс-мажорные обстоятельства, за которые нас ругают: например, в "Сибирском Молле" отключается свет, и у нас он тоже отключается. И иногда могут быть какие-то шероховатости в сервисе».







Лидия Петренко, старший администратор кинотеатра «Аврора»:







Кинотеатр «Автора» к своим плюсам относит скидки для студентов и пенсионеров

«Хвалят за то, что у нас низкие цены, есть скидки для студентов и пенсионеров. За что нас можно ругать? У нас всё хорошо».







Александра Артамонова, директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям объединённой сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино»:







«Три кинотеатра объединённой сети "Синема Парк" и "Формула Кино" вошли в десятку лучших в своей номинации "Народной премии НГС" по мнению читателей. Мы благодарны нашим гостям за высокую оценку нашей работы. Отвечая на ваш вопрос, за что именно любят наши кинотеатры новосибирцы, сложно выделить что-то одно. В восприятии гостя ценность кинотеатра состоит из множества составляющих, таких как удобное расположение, дизайн, ценовая политика, разнообразие репертуара и так далее. Наши кинотеатры "Синема Парк" в "Ройял Парке" и в "Сан Сити", "Формула Кино" в "Ауре" и "Кронверк Синема Мегаплекс" отвечают всем этим показателям удобства и качества.





В кинотеатре «Синема Парк» в «Ройял Парке» есть единственный в Новосибирске зал IMAX





Кроме того, мы уделяем особое внимание внедрению передовых технологий кинопоказа, поэтому в каждом из наших кинотеатров можно посмотреть фильмы в формате 3D,





в кинотеатре "Синема парк" в "Сан Сити" установлена технология 4Dx, а в кинотеатре "Синема парк" в "Ройял Парке" — единственный в Новосибирске зал IMAX.





Мы не останавливаемся на достигнутом и стараемся развиваться. Этому способствует обратная связь от наших гостей. Наши зрители просят освежить интерьер, добавить удобные кресла в фойе, расширить детский репертуар. Мы прислушиваемся к мнению гостей и стараемся делать всё, чтобы оставаться в числе самых любимых кинотеатров новосибирцев».







Виктор Аксенов, директор кинотеатра «Рассвет»:







В кинотеатре «Рассвет» считают, что зрители выбирают их за отличное обслуживание





«Мы полагаем, что кинотеатр "Рассвет" нравится зрителям благодаря отличному качеству показа фильмов и отличному обслуживанию. К минусам относится удалённость от центральных районов города и несовременный дизайн кинотеатра».







Юлия Кобанова, старший администратор кинотеатра «Седьмое небо»:







Кинотеатр «Седьмое небо» расположен недалеко от станции метро «Заельцовская»





«У нас много скидок, клубных карт, бонусов, которые действуют только в нашей сети кинотеатров. Любят за удобство — мы располагаемся по линии метро. В залах комфортно. Нас могут ругать за длинные очереди в выходные и праздничные дни, когда могут не справляться даже две кассы. Но особо недовольных отзывов нет. Всё делаем для зрителя. Если есть какие-то конфликтные ситуации, мы их в любом случае решаем».







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Кстати, мы разыгрываем билеты за закрытую церемонию подведения итогов Народной премии НГС. Как их получить? Все просто: если вы хотите поучаствовать в розыгрыше билетов, напишите в социальной сети «ВКонтакте» или Facebook пост про любого из 100 номинантов Народной премии НГС. И не забудьте поставить официальный хештег #народнаяпремияНГС. Итоги мы подведем в пятницу, 27 апреля.







Напомним, что голосование идёт по 10 номинациям:







Это может быть рассказ, короткое видео или даже забавное сэлфи — главное, чтобы ваш пост был оригинальным и интересным. Двум читателям, посты которых покажутся нам самыми небанальными, мы подарим по пригласительному на две персоны.







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