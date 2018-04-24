Потоп на Большевичке

Жители частного сектора возле микрорайона «Европейский Берег» оказались под угрозой затопления: почти половину улицы здесь выкупили и расселили, а на месте ветхих домишек началась стройка. Работы разрушили часть дренажной системы, по которой десятилетиями талые и грунтовые воды уходили в реку, не мешая жить людям. Теперь в перекрытых канавах, а заодно на клубничных грядках и в подполах стоит вода, которой некуда идти. Как жители Большевистской оказались заложниками воды — в материале НГС.

В верхней, ближайшей к Большевистской части улицы 2-я Водонасосная практически не осталось домов — она расселена и снесена. В справочнике 2ГИС по чётной стороне остался только один дом № 6 , но и его владельцы в ближайшее время собираются переехать, рассказали немногочисленные соседи.







Татьяна Суздальцева боится, что, когда начнётся паводок и поднимутся грунтовые воды, их участок затопит





Дома № 10 в справочнике нет, но именно здесь уже 20 лет живёт семья Суздальцевых и переезжать пока не собирается. Правда, за неделю территория вокруг дома вдруг превратилась в стройплощадку, а за забором выросли земляные насыпи.







Сама стройка семью не беспокоит — точнее, куда больше их беспокоят её последствия: после того как вокруг дома начали разравнивать площадку, участок стало заливать водой.







Дренажные канавки делят весь участок на небольшие площадки и уходят под забор





— У нас грунтовые воды близко. Сейчас всё начнёт оттаивать, и вода пойдёт, — объясняет Татьяна Суздальцева, демонстрируя только утром затопленные грядки с клубникой. — Когда там выдавили всю эту воду, куда ей идти? Она идёт сюда.







По всему участку идут дренажные канавы, такие же, но поглубже и пошире, — вдоль улиц 1-я и 2-я Водонасосная. Но от канавы со стороны 1-й Водонасосной, куда выходит дренажная система участка Суздальцевых, почти ничего не осталось: в конце прошлой недели сюда большими грузовиками свозили землю и засыпали водоотвод, который пришлось откапывать, чтобы вода не затопила стоящий в низине дом.







По обе стороны дороги на 2-й Водонасосной — глубокие канавы, по которым вода уходила в реку, такие же были и на параллельной улице





— Водоотвод здесь изначально, — говорит глава семьи Александр. — У всех были выведены из домов [водоотводы], потому что вода здесь близко. Там (в районе пересечения с улицей Инюшенской) родник, [весной и после дождей] с Большевички всё бежит, с Днепрогэсовской. Потому канавы и были прокопаны, потому что все знали, что вода по ним пробежит в речку. Здесь же русло Инюшки было, у людей даже лодочные гаражи там стояли, люди ездили, отдыхали, рыбачили — нет ничего сейчас.







С другой стороны вровень с забором растёт земляная насыпь, которую разравнивают тракторы





Кто ведёт работы и зачем, местные жители достоверно не знают: каких-то разрешений на них рабочие не предоставили, в конце прошлой недели люди даже вызывали полицию, чтобы понять, что происходит. Но несколько лет назад все участки вокруг дома Суздальцевых выкупила компания «Сибакадемстрой» — рядом она строит микрорайон «Европейский Берег». В районной администрации, по словам местных жителей, им сказали прямо: застройщик выкупил землю и может на ней делать всё, что считает нужным.







После того как со всех сторон от участка засыпали канавы, воде стало некуда уходить





Для чего конкретно выкупали землю, местные жители не знают: по слухам, для парковки. На муниципальном портале информации о строительстве нет: чтобы уточнить, выдавала ли мэрия разрешение на него и предоставляла ли кому-то дорогу на улице 1-я Водонасосная, корреспондент НГС направила в мэрию запрос, но ответа не получила. По информации публичной кадастровой карты, почти 250 м проезда по улице 1-я Водонасосная и несколько участков на параллельной улице общей площадью почти 7 тысяч кв. м с февраля этого года разрешено использовать для обслуживания автотранспорта — то есть стоянок.







В «Сибакадемстрое» подтвердили, что территория станет новым этапом развития «Европейского Берега», хотя и не стали уточнять назначение площадки. По информации застройщика, 8 семей из частного сектора получили новое жильё, на месте снесённых домов ведутся подготовительные работы.







Перепад высот между дорогой к «Европейскому Берегу» и частным сектором — около 2 метров, или несколько самосвалов земли





Расселять этот район частного сектора начали около трёх лет назад, вспоминает Татьяна. Семье тогда тоже предлагали квартиры на вторичном рынке, но она отказалась: если это не снос по муниципальной программе, а выкуп, то и выкупали бы за деньги, рассуждает она. Заниматься перепродажей квартир, которые им предлагали за дом, и снова искать дом им не хотелось.







— [Сейчас] с нами вообще не разговаривают, потому что у нас земли почти 9 соток, — предполагает Татьяна. — Здесь такие дома были, которые прямо валились. <…> [Соседка] Ольга уезжала и говорила, что рада: от воды стены начали разваливаться, дом у них был засыпной, он вот-вот, говорит, завалится и меня придавит. Мы фундамент сами заливали, отделку делали.







С каждым годом дом № 10 «садится» всё ниже, а вода поднимается всё выше. Александр показывает мокрые стенки подпола: ещё утром, пока он не откопал засыпанную трубу водоотвода, здесь стояла вода. В последний раз такое было в 2015 году, при самом сильном паводке.







В этом году вода впервые за несколько лет залила подпол, хотя зима была малоснежной





— Ранее здесь не было дренажной системы, вода уходила естественным способом через канаву, она постоянно была забита мусором, — прокомментировали в «Сибакадемстрое». — Инженеры и строители компании проложили трубу, сделали водоотвод и отсыпку грунтом.







Судя по предоставленной информации, рабочие занялись отводом воды с частных участков в выходные — уже после того, как на месте побывали корреспонденты НГС. При этом в компании заверили, что техническая служба будет наблюдать за участком и готова добавить ещё одну трубу, если в ней будет необходимость.







Адвокат Заельцовской коллегии адвокатов Юрий Гольдберг, комментируя ситуацию, отметил, что застройщик, конечно, должен соблюдать права и интересы третьих лиц — в том числе соседей стройки.







— Вот они засыпали дренажные системы, но формально они же сделали это на своих участках, — поясняет адвокат. — Я как практик могу сказать, что доказать здесь какой-либо умысел застройщика очень тяжело и обязать его что-то восстановить в данной ситуации практически невозможно: нужно проводить ряд экспертиз, в том числе технических, а они все платные.







В такой ситуации юрист видит только одну возможность для пострадавших от стройки соседей — обращаться в суд, который назначит экспертизу и оценку ущерба, если он есть, и, возможно, обяжет виноватых его возместить и предотвратить его появление в будущем.







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