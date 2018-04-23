Самый лучший «Мерс»

Тест-драйв: именно этот Mercedes стал самым любимым в народе — что он вытворяет с ямами и горками

Кроссовер Mercedes-Benz GLC оказался в России самым успешным автомобилем этой немецкой марки, машину сбалансировали по цене и набору потребительских качеств. Она даже вошла в тройку лидеров продаж по всему премиальному сегменту, опередив своего легкового собрата Mercedes-Benz E-class: в 2017 году в стране продано 6650 штук GLC. Чем же так хорош этот автомобиль и есть ли у него минусы — далее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 

Самый лучший «Мерс»


Кроссовер Mercedes-Benz GLC может быть представлен в классическом виде с «прямым» багажником или в спортивно-гламурном виде купе. У нас на тесте классика (машина предоставлена официальным дилером «СТС-автомобили»), причём довольно скромная — никаких особых обвесов, колёса с высоким профилем, простые колёсные диски.



Самый лучший «Мерс»


Спереди автомобиль не сказать что так уж брутален. Умеренная внешность — как раз такая, которая нравится большинству. Низкая капотная линия, высокое лобовое стекло, стандартные «мерседесовские» фары.



Самый лучший «Мерс»


В профиль уже видно, что это кроссовер. Неплохой дорожный просвет (18,1 см), по аркам и порогам пущена чёрная пластиковая защита. Стандартные колёса с высоким профилем, конечно, не сильно украшают экстерьер, но зато делают автомобиль комфортным на неровностях.



Самый лучший «Мерс»


Задняя часть получилась немного скомканной — какие-то легковые фонари, слишком большие по высоте на внешних краях, маленькая крышка багажника. Хромированный двойной выхлоп не до конца вписывается в простенький чёрный низ бампера.



Самый лучший «Мерс»


Больше всего GLC нравится своим салоном. Главный акцент здесь — большая деревянная накладка на центральной консоли. Она хоть и пластиковая, но неплохо имитирует древесную фактуру тёмного благородного оттенка.



Самый лучший «Мерс»


Боковина этой панели оформлена чёрной вставкой и металлизироваными полосками — получилось интересное объёмное сооружение.



Самый лучший «Мерс»


Впрочем, есть один нюанс — из-за большой ширины этой накладки место в коленях может показаться узковатым.



Самый лучший «Мерс»


Салон «Мерседеса» традиционно собран аккуратно и без изъянов. Спереди пластик от верха до низа — мягкий, фактурный. Передняя панель, двери обшиты кожей, есть кожа и на боковинах центрального тоннеля.



Самый лучший «Мерс»


На дверях продолжается всё то же тёмное дерево, впрочем, можно заказать и другую отделку. В мягких дверных карманах две выемки под бутылки.



Самый лучший «Мерс»


Интерьер GLC — самая актуальная разработка компании, поэтому аналоговые приборы прежних поколений выглядят здесь немного наивно.



Самый лучший «Мерс»


Кресла обиты плотной кожей, которая обещает долго не изнашиваться. В этой комплектации частично есть электрорегулировки сидений, но нет поясничного подпора. А подпор этот вообще нужно ставить в базе на каждый «Мерседес».



Самый лучший «Мерс»


На задних местах исчерпывающий запас пространства, подлокотник посажен высоко — это удобно. Спинки складываются нажатием кнопки электрозамка.



Самый лучший «Мерс»


Багажник — умеренный для кроссовера, 550 литров. Уровень пола удобен для погрузки, в подполе — куча всяких ящичков и выемок.



Самый лучший «Мерс»


Под капотом GLC 2-литровый турбированный мотор мощностью 211 л.с. Он разгоняет кроссовер до сотни за 7,3 секунды.



Самый лучший «Мерс»


Мотор гибкий, сбалансированный, с хорошим запасом тяги в 350 Н·м. При резком нажатии газа — небольшая задержка, раскрутка двигателя и потом хороший рывок с 3000 оборотов.



Самый лучший «Мерс»


Если продавливать педаль газа постепенно, но уверенно, никакой задержки нет, при этом автомобиль всё равно динамично набирает скорость. При старте с двух педалей мотор даёт раскрутить себя до тех самых 3000 оборотов, и вот тогда мы получаем настоящий толчок в спину.



Самый лучший «Мерс»


Возможно, комфортабельная подвеска и стала одной из причин такой популярности GLC у покупателей. Здесь она действительно комфортная, мягкая, сглаживающая даже острые края ям.



Самый лучший «Мерс»


Конечно, и высокопрофильная резина даёт свой эффект, но чувствуется, что прежде всего сам автомобиль заточен под то, чтобы максимально ограждать своего владельца от дорожных невзгод. Таким вот сочетанием комфорта салона и подвески кроссовер и бьёт рекорды продаж.



Самый лучший «Мерс»


Третья составляющая успеха — шумоизоляция. В салоне тихо на любой скорости, двигатель, кажется, отодвинут на несколько метров вперед, вибрационный фон минимален. Моторный звук, конечно, доносится, но только на высоких оборотах и только для того, чтобы украсить процесс разгона. Неплохой, кстати, звук для четырёх цилиндров.



Самый лучший «Мерс»


GLC предлагается только с полным приводом, здесь фирменный 4MATIC с постоянной тягой на обеих осях. На автомобиле можно заехать в грязь, в песок, он продолжает ползти в сложных ситуациях, делает это деликатно.



Самый лучший «Мерс»


Тяга на осях непрерывная, это позволяет машине не зарываться одной осью в ожидании того, пока муфта не подключит вторую ось. Хороший уклон, вязкий песок, заедет или нет? Всё-таки это не грязевой внедорожник, а паркетник.



Самый лучший «Мерс»


Кажется, что пора сдавать задом, но GLC ползёт и ползёт вверх под легким газом, слегка смещаясь вбок на скользком песке. Немного упорства, и подъём закончен — кажется, что это не предел для машины. Во всяком случае в городе сложно представить себе ситуацию, где бы GLC застрял.



Самый лучший «Мерс»


Цены на автомобиль стартуют от 3 230 000 рублей, для премиум-сегмента это что-то среднее. Психология потребителей здесь такова, что если машина устраивает набором своих характеристик, то цена не отпугнёт от покупки.



Самый лучший «Мерс»


У конкурентов входная планка чуть пониже: BMW X3 — от 2 950 000 рублей, Audi Q5 — от 3 050 000 рублей. Что в общем-то не является определяющим при выборе того или иного автомобиля.


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