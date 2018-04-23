«С этим редко выживают»: названа причина смерти мамы четверых детей в ЦКБ СО РАН

Её убила стремительная болезнь — она грозит беременным, полным и людям с плохой наследственностью

Екатерина работала юристом в одной из компаний Академгородка. С мужем всегда хотели большую семью. «Они верующая семья, в храм ходили — для них было нормально», — говорят родственники
Екатерина работала юристом в одной из компаний Академгородка. С мужем всегда хотели большую семью. «Они верующая семья, в храм ходили — для них было нормально», — говорят родственники

Жительница Академгородка Екатерина Ульская всегда мечтала о большой семье. Воспитав троих детей, она с мужем решила завести четвёртого, вынашивать которого пришлось на две недели дольше, чем обычно. Но мечты о счастливой семье рухнули в прошлую пятницу — у Екатерины во время родов резко упало давление, несколько часов женщина провела в коме, а затем умерла, так и не увидев своего сына, которого назвали Ванечкой. Родственники Екатерины надеются, что виновных в смерти многодетной мамы найдут и накажут, а врачи говорят о страшном диагнозе, с которым сталкиваются роженицы. Подробности — в материале НГС.

Эта беременность для 38-летней Екатерины была четвёртой — старшему ребёнку уже 16 лет, ещё двоим — 6 и 5 лет. В роддом ЦКБ СО РАН Ульская пришла сама на прошлой неделе — у неё не было схваток, но на тот момент она переходила срок на две недели. Дни, которые сибирячка провела в роддоме, не предвещали ничего плохого — все анализы показывали хорошие результаты. Всё пошло не так, считают родственники, когда Екатерине дали таблетки, стимулирующие роды.


«У Кати всегда была проблема со слабыми сосудами и [плохая] свёртываемость крови, — вспоминает её сестра Диана. — Всё было хорошо. Если человек пришёл и его не положили экстренно в больницу, значит было всё нормально. Она посещала своего участкового гинеколога. Она легла в понедельник в больницу, а роды только в пятницу. У неё задержка была, она перехаживала, но плохо ей не было, состояние было нормальное, когда она поступила. УЗИ было нормальное. Начались проблемы, когда ей перевернули ребёнка, а потом дали таблетки, которые стимулируют роды».


«Начала рожать, стало падать давление. Вызвали бригаду, стали делать кесарево. Стремительный сепсис — заражение крови, отёк лёгких и куча сопутствующих. 


В течение нескольких часов — кома и смерть», — рассказала мама Екатерины Ирина Быковская.


Ребёнка смогли спасти. Мальчика, который будет расти без родной мамы, назвали Ванечкой. Сейчас он с папой — ему помогают родственники. «С ребёнком всё хорошо. Конечно, мы будем следить внимательно за его состоянием, потому что роды были тяжёлые, и если там было заражение крови и прочее, то, конечно, надо следить внимательно. Сегодня его забирает папа. Я крёстная мама, конечно, мы все будем ему помогать — это без разговоров», — говорит Диана.


Родные Екатерины считают, что смерть произошла по вине врачей. «Мне бы хотелось получить оценку действий врачей, бригады, которая её лечила. <...> У них было время обследовать её и принять нормальное решение. 


Почему произошла такая ситуация? Они просто прикрыли этот факт диагнозом, и на этом всё закончилось», 


— сказала Диана и добавила, что хочет написать заявление в Следственный комитет, чтобы провели расследование.


Официально причину смерти Екатерины в СК пока не называют — в больнице следователи проводят проверку, сообщили НГС в пресс-службе регионального СК. 23 апреля на оперативном совещании у врио губернатора НСО врио министра здравоохранения Олег Иванинский заявил, что у сибирячки была массивная тромбоэмболия. 


Главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков отказался комментировать случившееся до окончания доследственной проверки. Но он рассказал о тех диагнозах, которые связывают со смертью Екатерины её родные и глава областного минздрава.


«Сепсис — это тяжёлое гнойно-септическое осложнение. Протекает как тяжёлое инфекционное заболевание: с лихорадкой, ухудшением состояния полиорганной недостаточности (стресс-реакция организма, совокупность недостаточности нескольких функциональных систем. — К.Ш.). Это осложнение любого инфекционного заболевания, то есть когда присоединяется инфекция, если организм не справляется, иммунитета недостаточно, чтобы сдержать эту инфекцию. В группе риска люди со сниженным иммунитетом — мужчины и женщины любых возрастов. 


Это нельзя предотвратить — по какой-то причине организм не справляется с инфекцией, и она распространяется по всему телу от нескольких часов до нескольких дней. 


Лечится не всегда, всё зависит от организма человека и от микроба», — пояснил Волков.


Второй диагноз, тромбоэмболия, — это образование тромбов в сосудах. «Тоже несколько причин есть — в основном повреждения тканей либо нарушение гемостаза (биологическая система в организме, функция которой заключается в сохранении жидкого состояния крови. — К.Ш.) у человека», — пояснил он и добавил, что в группе риска — люди с наследственной тромбофилией, с избыточным весом, беременные. 


Бывший главный акушер-гинеколог Новосибирска, врач-методист Нелли Агамян добавила, что при тромбоэмболии вероятность выживания крайне низкая: «К сожалению, это острый процесс, это даже не минуты, а секунды. В группе риска — и возрастные женщины, и женщины, имеющие определённые экстрагенитальные заболевания. Неизвестно ещё, тромбоэмболия была это или эмболия околоплодными водами (патология, вызываемая проникновением околоплодных вод в кровоток роженицы. — К.Ш.). Это две большие разницы. 


При тромбоэмболии процент [смертности] большой, при эмболии — почти 100%, очень редкие случаи, когда выживают. 


К сожалению, профилактики нет. Даже капля попала в кровяное русло — и всё. Там происходят процессы, которые обратному развитию не подлежат. Только на остроте процесса диагноз ставится. <...> Этот случай ещё не разбирался. Разбор предварительный будет только завтра», — резюмировала эксперт.


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