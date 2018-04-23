Льёт как в джунглях

Стал известен прогноз погоды на первомайские праздники — он не обрадует дачников и пешеходов

Синоптики прогнозируют дождливую неделю в Новосибирске. И говорят, что это норма
Синоптики прогнозируют дождливую неделю в Новосибирске. И говорят, что это норма

В Новосибирск идут сильные дожди — по прогнозам синоптиков, всю предстоящую неделю в городе будет тепло и влажно, однако осадки не превысят апрельской нормы, а паводки на реках области начнутся не раньше конца мая. Зато лужи в городе появились и становятся глубже с каждым часом — пешеходы рискуют быть облитыми грязными брызгами. Сотрудники госавтоинспекции рассказали, что делать, если лихой водитель окатил вас из лужи и теперь у вас не работает смартфон, а пальто нуждается в химчистке. Однако юристы предупреждают: доказать вину водителя будет крайне сложно. Подробнее — в материале НГС.

На смену мартовским метелям в Новосибирск пришёл сезон весенних дождей. Кажется, без зонта и резиновых сапог на улице нечего делать, Однако, как убеждают синоптики, никаких погодных аномалий сейчас в области нет — количество осадков в Новосибирске сегодня соответствует климатической норме.


«В ближайшие три дня осадки почти весь период, но завтра днём в городе мы ожидаем преимущественно без осадков, затем они снова возобновятся. Без осадков будет конец недели — днём 27 и 28 апреля.


Сейчас в городе около нормы, нет никакого превышения. По северо-западу области несколько больше: там полторы-две декадных нормы за вторую декаду выпало, но сейчас в этих районах спокойно. На севере области может быть и снег», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


В ближайшую неделю в Новосибирске будет преимущественно пасмурно, тепло и сыро. Ветер юго-западного направления — во вторник и среду скорость ветра составит 6–11 м/с с порывами до 17 м/с, в четверг направление ветра изменится на западное — днём скорость ветра составит 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с, — сообщают на сайте Западно-Сибирского УГМС.


Гидрометцентр России даёт ещё более тёплый прогноз погоды в Новосибирске на вторник и среду — по данным их сайта, воздух в Новосибирске прогреется до +16...+17 градусов тепла.


Такой прогноз Гидрометцетр России даёт на ближайшую неделю в Новосибирске
Такой прогноз Гидрометцетр России даёт на ближайшую неделю в Новосибирске


Точный прогнозы погоды на длинные майские праздники пока неизвестен, но синоптики различных метеоцентров считают, что выходные будут дождливыми. По прогнозам центра погоды «Фобос», в воскресенье, 29 апреля, будет малооблачно, воздух прогреется до +13 градусов, в понедельник потеплеет до +17, но пройдёт дождь, а в первых числах мая днём будет без осадков, немного похолодает — до +8...+12 градусов.



По данным сайта gismeteo.ru, в майские выходные в городе будет прохладно и сыро
По данным сайта gismeteo.ru, в майские выходные в городе будет прохладно и сыро


Сайт gismeteo.ru считает, что самый тёплый день из выходных будет воскресенье — всего +11 градусов, а ко второму мая столбик термометра и вовсе опустится до отметки +7. Все четыре дня будет идти дождь — 2 мая станет самым дождливым днём, выпадет 6,3 миллиметра осадков. Вдобавок день будет ветреный, с порывами до 17 м/с.


Несмотря на обильные дожди и высокую температуру, опасности паводка сейчас нет, считают синоптики. Значительные подъёмы уровня воды ожидают позже, когда начнёт таять снег на высокогорьях Алтая, — точную дату назвать ещё невозможно, но, по данным многолетних наблюдений, 


активное таяние снега в горах и начало паводка приходится на конец мая и июнь.


«В основном на реках Новосибирской области идёт спад: Иня и Карасук до 7–9 сантиметров в сутки. На реках северо-запада, где прошли осадки и было активное снеготаяние, небольшие подъёмы до 31–55 сантиметров в сутки — это Бердь, Обь, Тартас. Это не штормовые подъёмы, ничего экстраординарного нет. На Алтае сейчас идут подъёмы из-а высокого температурного фона — 9–35 сантиметров в сутки на притоках верхней Оби. На Томи побольше: там был затор, сейчас температуры повысились и затор прошёл, там подъёмы до 63 сантиметров в сутки», — пояснила Марина Виноградова.


За изменением уровня воды в Оби и Новосибирском водохранилище можно наблюдать на сайте Западно-Сибирского УГМС
За изменением уровня воды в Оби и Новосибирском водохранилище можно наблюдать на сайте Западно-Сибирского УГМС

Конец апреля — сезон луж в городе: страдают от них и автомобилисты (которые просто не замечают ямы на дорогах), и пешеходы, которые уворачиваются от брызг с проезжей части. Если водитель окатил пешехода грязной водой из лужи, то теоретически пострадавший пешеход может найти водителя и потребовать оплатить ущерб, но необходимо обратиться в полицию. В заявлении нужно будет указать номер и марку автомобиля, желательно иметь свидетелей, фото или видео — специалисты ГИБДД рекомендуют сразу сфотографировать повреждения одежды и техники. К заявлению стоит приложить заключение о повреждениях — документы и чеки из химчисток или сервисных центров, если пострадал смартфон или планшет. 


Однако самостоятельно узнать имя виновника невозможно — в Госавтоинспекции имя владельца назовут только должностным лицам.


«В соответствии со статьёй 10.79 Гражданского кодекса РФ владелец источника повышенной опасности, то есть автомобиля, обязан оплатить ущерб потерпевшему в том случае, если его вина будет доказана в судебном порядке. Это квалифицируется как причинение материального ущерба, административной ответственности не предусмотрено. Может ещё расцениваться как мелкое хулиганство, но только если будет доказан умысел причинения материального вреда. Госавтоинспекция оказывает помощь в установлении владельца транспортного средства, но эту информацию предоставляют только по запросу органов внутренних дел или судебных органов — гражданам эту информацию не предоставляют», — объяснил государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня. 


Юристы считают, что доказать вину водителя крайне сложно, ведь ущерб одежде или технике наносит не сам автомобиль, а вода на улице, за которую водитель не несёт ответственности.


«Одно дело, когда человек причиняет вред непосредственно автомобилем — сбил или наехал. А заехал в лужу — водитель мог это не проконтролировать, сделать это неумышленно. Должен быть доказан сам факт причинения вреда: нужны показания свидетелей, результаты экспертизы о том, сколько будет стоить восстановить телефон; если не подлежит восстановлению, то сколько такой телефон стоит в б/у состоянии, если это одежда — то сколько будет стоить устранить ущерб, зафиксировать все обстоятельства происшествия. Если человек не согласится добровольно возмещать, то обращаться в суд», — прокомментировал адвокат Михаил Спиридонов.


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