Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi

Красивая Ксения работает директором строительной компании, водит Audi A7 и тренирует своё тело

Ксения, 33 года, окончила новосибирскую архитектурную академию, в 2009 году защитила диссертацию по теории архитектуры. Работает руководителем строительной компании, воспитывает маленького сына. Ездит на автомобиле Audi A7 TFSI 3.0 S-Line 2012 года выпуска. 

Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi


Это мой четвёртый автомобиль, до этого были и праворукий «японец», и паркетник, и красная «Камри». На эту машину обратила внимание случайно, после продажи очень любимого Infiniti FX точно знала — хочу седан, обязательно большой, белый и немного спортивный. И как-то выходила из спортзала и увидела на парковке такую машину и, наверное, сразу влюбилась.


Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi


Потом были поиски, машина довольно редкая, тем более хотелось найти достойную комплектацию. И нашла даже лучше, чем я планировала. Эта машина может ехать как угодно — хочешь гоняй, хотя я практически не пользуюсь этим, но люблю, когда возможность такая есть. А хочешь — неторопливо проезжай по городу. 


Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi


Я всегда знала, что у меня будет автомобиль, и хотела водить, хотя в моей семье не было машин никогда и никто не был даже любителем. Права получила в 23 года, причём далеко не с первого раза. Водить начала ещё года через четыре, и первые полгода безумно боялась, но упорно преодолевала страх и каждый день садилась за руль.


Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi


Очень хорошо помню из детства, когда ходила с родителями на рынок за продуктами и, особенно зимой, мечтала, что когда вырасту, не надо будет носить сумки в руках домой. 


Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi


Помню, как лет в 20 стояла каждое утро на остановке, мёрзла, ждала автобус, смотрела на проезжающие мимо машины и обещала себе однажды оказаться по ту сторону — купить Porsche и быть в нём абсолютно счастливой. Такие милые наивные мечты были.


Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi


Я всегда хотела работать и зарабатывать, стремилась к самостоятельности, начала трудиться с 18 лет. Работала и в казино, и на автомойке, и оформителем витрин. На момент окончания института работала дизайнером интерьеров в студии Светланы Миляевой, где и начала бывать на стройке, что, наверное, определило моё будущее. 


Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi


Потом были ещё несколько организаций строительной направленности, а сегодня я руководитель строительной компании, которая работает с федеральными брендами, — мы строим магазины в торговых центрах на всей территории России.


Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi


В списке моих увлечений — спорт, занимаюсь в зале уже много лет, мечтаю в ближайший год выступить на соревнованиях. Иногда рисую — это отголоски профессии. Люблю путешествовать и стараюсь ездить каждый раз в новые места.


Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi


Не могу сказать с уверенностью, что все мужчины относятся к девушкам за рулём предвзято, но сталкиваюсь с этим постоянно. На дороге не помогали почти ни разу, хотя случаи были разные, но тут я уже и не удивляюсь. Вообще, девушек часто на дороге не уважают, что очень грустно. Даже удивляешься, когда попадаются вежливые водители.


Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi


Знакомится — иногда да, бывает, но я это, честно сказать, не приветствую. Взаимоотношения водителей — это очень зависит от того, на чём ты едешь. 


Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi


С появлением первой дорогой машины мне стали уступать дорогу и быть вежливее, что очень заметно, когда я сажусь за руль более бюджетного автомобиля. 


Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi


По городу езжу постоянно, каждый день, погода в Новосибирске очень редко позволяет с удовольствием пройтись пешком даже по центру города. Поэтому автомобиль — это уже второй дом!


Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.


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