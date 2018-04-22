Шапки с волчьим смехом
В Сибири начали торговать сувенирами и одеждой с символикой ЧМ по футболу — НГС узнал где и почём
До начала чемпионата мира по футболу ещё почти два месяца, а торговцы уже пытаются на нём заработать. Новосибирск, правда, не попал в число городов, где будут проходить игры чемпионата, — но это, кажется, не помешает местным бизнесменам немного заработать на играх. Обозреватель НГС прошёл по новосибирским магазинам, чтобы узнать, где уже сейчас можно купить одежду и обувь с его логотипами, сувенирные мячи, а также главный символ будущих игр — куклу волка Забиваки.
Чемпионат мира по футболу проходит в России впервые, и в силу особенностей российской географии в первый раз мундиаль пройдёт одновременно в Европе и в Азии, поскольку для игр выбраны стадионы в 11 городах страны. Сибирь и Дальний Восток, впрочем, в их число не попали — самый восточный город, где будут проходить игры, — Екатеринбург.
Возможно, поэтому никакого особенного ажиотажа по поводу праздничной атрибутики пока нет. Товарами с символикой чемпионата торгуют только новосибирские магазины федеральных сетей.
Больше всего «мундиальных» товаров в сети «Спортмастер», где только для сувениров выделили целую стойку. Главный герой здесь, конечно, волк Забивака — официальный символ игр. Его можно купить и в виде брелока, и в в виде магнитов, и мягких игрушек разного размера.
Любители смешных шапок могут надеть Забиваку на голову. Имеется несколько моделей — демисезонная шапочка с ушами и бейсболки.
Есть в «Спортмастере» и более практичные вещи: ветровки, футболки, шорты и тому подобная спортивная одежда. Стоит это всё, кстати, не сильно дороже, чем обычные товары такого рода в этой сети.
Если поблизости не окажется «Спортмастера», его частично может заменить любой магазин Ostin. Обе сети имеют одного и того же владельца, так что футбольная коллекция представлена и здесь тоже. Правда, уже без сувениров.
Ещё одним брендом, который выпустил лимитированную коллекцию «мундиальных» товаров, стала сеть обувных магазинов Zenden. Единственная её торговая точка в Новосибирске находится в ТЦ «МЕГА».
Здесь можно купить кроссовки, кеды и спортивные тапочки. Для сравнения: цена обычных кроссовок без логотипов чемпионата здесь в полтора-два раза ниже.
Газетные киоски предлагают маленькие трехмерные пазлы. Задача — собрать модель одного из 12 стадионов, на которых будут проходить игры чемпионата.
Те, кому не нужны ни сувениры, ни кроссовки, могут заказать себе банковскую карту с картинкой Забиваки. На сайте Сбербанка можно даже выбрать рисунок будущего пластика.
Использование официальной символики чемпионата — штука не бесплатная, однако просто выпустить продукт в новой упаковке на футбольную тему закон не запрещает. Например, небольшое предприятие, которое делает шоколадные фигуры, предлагает котов-футболистов.
Часть сувениров, которые уже появились (или могут появиться) в продаже, можно заказать в интернет-магазинах. Ну или по крайней мере проверить, сколько они там стоят, если уж вам захочется их купить. Кстати, именно матчем Россия – Саудовская Аравия в московских «Лужниках» 14 июня чемпионат и начнётся.
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Стас Соколов
Фото автора (1–9), скриншот сайта «Сбербанка» (10), kremnica.ru (12)