Шапки с волчьим смехом

В Сибири начали торговать сувенирами и одеждой с символикой ЧМ по футболу — НГС узнал где и почём

До начала чемпионата мира по футболу ещё почти два месяца, а торговцы уже пытаются на нём заработать. Новосибирск, правда, не попал в число городов, где будут проходить игры чемпионата, — но это, кажется, не помешает местным бизнесменам немного заработать на играх. Обозреватель НГС прошёл по новосибирским магазинам, чтобы узнать, где уже сейчас можно купить одежду и обувь с его логотипами, сувенирные мячи, а также главный символ будущих игр — куклу волка Забиваки.

Мягкая игрушка Волк Забивака из «Спортмастера» (1299 рублей)





Чемпионат мира по футболу проходит в России впервые, и в силу особенностей российской географии в первый раз мундиаль пройдёт одновременно в Европе и в Азии, поскольку для игр выбраны стадионы в 11 городах страны. Сибирь и Дальний Восток, впрочем, в их число не попали — самый восточный город, где будут проходить игры, — Екатеринбург.







Мягкая фигурка Забиваки (699 рублей)





Возможно, поэтому никакого особенного ажиотажа по поводу праздничной атрибутики пока нет. Товарами с символикой чемпионата торгуют только новосибирские магазины федеральных сетей.







Сувенирный мяч (399 рублей)





Больше всего «мундиальных» товаров в сети «Спортмастер», где только для сувениров выделили целую стойку. Главный герой здесь, конечно, волк Забивака — официальный символ игр. Его можно купить и в виде брелока, и в в виде магнитов, и мягких игрушек разного размера.







Шапка с мордой Забиваки (1099 рублей)





Любители смешных шапок могут надеть Забиваку на голову. Имеется несколько моделей — демисезонная шапочка с ушами и бейсболки.





Футболки с символикой чемпионата (слева — 1299 рублей, справа — 999 рублей)





Есть в «Спортмастере» и более практичные вещи: ветровки, футболки, шорты и тому подобная спортивная одежда. Стоит это всё, кстати, не сильно дороже, чем обычные товары такого рода в этой сети.







Ветровки в магазине Ostin (2999 рублей)





Если поблизости не окажется «Спортмастера», его частично может заменить любой магазин Ostin. Обе сети имеют одного и того же владельца, так что футбольная коллекция представлена и здесь тоже. Правда, уже без сувениров.





Обувь с символикой мундиаля в магазине Zenden





Ещё одним брендом, который выпустил лимитированную коллекцию «мундиальных» товаров, стала сеть обувных магазинов Zenden. Единственная её торговая точка в Новосибирске находится в ТЦ «МЕГА».





Полукеды из Zenden (1199 рублей)





Здесь можно купить кроссовки, кеды и спортивные тапочки. Для сравнения: цена обычных кроссовок без логотипов чемпионата здесь в полтора-два раза ниже.







Пазл со стадионами чемпионата (99 рублей)





Газетные киоски предлагают маленькие трехмерные пазлы. Задача — собрать модель одного из 12 стадионов, на которых будут проходить игры чемпионата.







Один из возможных рисунков на картах Сбербанка

Те, кому не нужны ни сувениры, ни кроссовки, могут заказать себе банковскую карту с картинкой Забиваки. На сайте Сбербанка можно даже выбрать рисунок будущего пластика.







Публикация от Подарочный шоколад и чай оптом (@chokocat_official) 5 Апр 2018 в 4:34 PDT





Использование официальной символики чемпионата — штука не бесплатная, однако просто выпустить продукт в новой упаковке на футбольную тему закон не запрещает. Например, небольшое предприятие, которое делает шоколадные фигуры, предлагает котов-футболистов.





Сувенирные купюры (есть варианты для всех стран-участников) по 335 рублей





Часть сувениров, которые уже появились (или могут появиться) в продаже, можно заказать в интернет-магазинах. Ну или по крайней мере проверить, сколько они там стоят, если уж вам захочется их купить. Кстати, именно матчем Россия – Саудовская Аравия в московских «Лужниках» 14 июня чемпионат и начнётся.





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