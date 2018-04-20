Выбор б/у: не бита, не крашена

Почти новая машина за 700 тысяч — «Кашкай» или «Солярис»

Практически каждому автолюбителю хочется купить новую машину, но цены на них отпугивают многих. Даже бюджетный В-класс приблизился к миллиону, «Солярис» в среднем оснащении стоит за 800 тысяч. Но ведь можно посмотреть и на слегка подержанные автомобили, которые будут «почти как новые» и заметно дешевле. Будем отталкиваться от 3-летнего «Соляриса», бюджета 700 000 рублей и подыщем ему альтернативы.

Итак, что купить за 700 тысяч? Против представителя В-класса Hyundai Solaris будут бороться другие классы: Skoda Octavia (С-класс) и Nissan Qashqai (SUV). Все эти автомобили достаточно свежи, текущего десятилетия. Они получат оценки по 5-балльной шкале в 5 категориях.





1. Свежесть











Solaris, от которого мы оттолкнулись, — это 2016 год выпуска. Рестайлинговый кузов первого поколения, машина ещё на гарантии. 5 баллов.













Skoda Octavia классом повыше, а значит, в этом бюджете будет постарше. 2013–2014 годы, но кузов уже новый, актуальный А7. 5 баллов.















Qashqai самый возрастной, 2011–2012 годы. Первое поколение, рестайл. 4 балла.









2. Внешний вид











Hyundai Solaris после рестайлинга перестал быть «букашкой», спереди и сзади это достаточно гармоничная машина. Сбоку всё-таки становится понятно, что «кореец» — скромный автомобиль. Тем не менее 5 баллов.













Octavia в кузове А7 стала отличным европейским автомобилем, к дизайну которого ни добавить, ни прибавить. Экстерьер спокойный, в меру оживлён острыми гранями. Автомобиль выглядит довольно крупным. 5 баллов.













Пропорции Qashqai, созданные ещё в 2007 году, сейчас уже слегка устарели и померкли на фоне второго поколения этой модели. А так машина неплохая, отторжения не вызывает. Какой-никакой кроссовер. 4 балла.









3. Салон











Салон «корейца» эргономически выверен, все органы управления расположены в правильных местах, стеснения водитель и пассажир не испытывают. Разве что на задних местах маловато пространства в коленях. Кому-то может не понравиться азиатский размашистый дизайн интерьера. Зато багажник удобный и вместительный, 470 литров. 5 баллов.













Octavia поистине самый просторный автомобиль С-класса. Находясь внутри, можешь почувствовать себя в машине даже классом выше. Скромный дизайн, качественная отделка, нет проблем по эргономике. Сзади пассажирам тоже просторно. Багажник у машины вне конкуренции, 568 литров. Благодаря кузову лифтбек у автомобиля очень большой проём багажного отделения, можно погрузить вещи, которые в обычный седан не влезут. 5 баллов.















Qashqai внутри особых эмоций не вызывает, но вроде всё на местах. Салон может быть отделан кожей, оснащен навигацией. Багажник — 410 литров, а при сложенных задних сиденьях — 1513 литров. 5 баллов.











4. Ходовые качества







Solaris нам удастся купить с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с. Для обычной жизни в городе хватит, но о зажигательных стартах придётся забыть. Оснащение может оказаться любым — от простых версий до богатых. Привод только передний. Машинка лёгкая и склонна к вилянию задом, на хороших скоростях надо постоянно подруливать. 4 балла.





«Октавию» можно найти с атмосферным мотором 1,6 л и классическим автоматом. А можно с турбированным 1,4 TSI и роботизированной коробкой. Последняя будет достаточно драйвовым авто, можно постартовать и погонять. Привод в основном передний. «Октавия» неплохо рулится, уверенно стоит на дороге, радует комфортной подвеской. 5 баллов.





Qashqai — кроссовер, и это уже важное преимущество перед конкурентами. Хоть он и совсем компактный, но посадка уже высокая, обзорность — сверху. Даже на переднем приводе вам будут подвластные кое-какие сугробы и бордюры. 1,6-литровый мотор мощностью 117 л.с., конечно, слабоват для этого автомобиля, но, может, повезёт найти 2-литровый аппарат со 141 «лошадью». 5 баллов.









5. Техническая часть







Особых проблем с «корейцами» нет, недаром они так популярны. По-крупному ничего не ломается, но есть значимые конструктивные недостатки — слабенькая шумоизоляция, тонкий играющий металл, хрупкие бамперы, слабое лакокрасочное покрытие. 4 балла.





«Октавия» с «атмосферником» и обычным автоматом технически достаточно надёжный автомобиль. Турбина и робот несколько портят репутацию модели. Двигатель 1,4 может страдать масложором, турбина грозит отказом, а починка робота — большими финансовыми затратами. 4 балла.





Qashqai, как самый старший, будет наверняка с гремящим салоном — это его болезнь. Ещё автомобиль страдает малой производительностью печки. Вариаторная коробка может начать гудеть и пинаться — придётся её чинить. 4 балла.





Итоговая оценка:



Hyundai Solaris — 4,6 балла



Skoda Octavia — 4,8 балла



Nissan Qashqai — 4,4 балла







Итак, победила золотая середина — среднеразмерный вместительный седан Skoda Octavia в актуальном современном кузове. А читатели НГС могут выбрать одну из этих моделей или рассказать о своём выборе в комментариях.





Ваш выбор

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершению опроса. Hyundai Solaris

Skoda Octavia

Nissan Qashqai К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования









Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



Водители массово отказываются от ОСАГО



Число оштрафованных за отсутствие полиса подскочило на 40% — страховку не покупают из-за дороговизны.







НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.