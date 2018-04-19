Снимайте валенки: пробил час летней резины

Вот и наступили те самые «двадцатые» числа апреля — время массового перехода на летнюю резину. Уже в пятницу, по данным синоптиков, дневная температура достигнет 8 градусов тепла, а в субботу и воскресенье перевалит за +15. Ночные температуры при этом не опустятся ниже нуля и будут колебаться в пределах +2…+6 градусов. Для большинства автолюбителей это сигнал к замене покрышек. Подробнее о ценах на шиномонтаж сезона весна/лето 2018 — в обзоре НГС.АВТО.

Как известно, автомобильным сервисом высшего уровня у нас считаются официальные дилерские центры — тут и приятные салоны, и вежливое обслуживание, и чеки, и гарантии, и бесплатная технологическая мойка. Автолюбителю не надо слоняться вокруг машины, пока ему меняют колёса, он может подождать в удобном кресле. Так вот в этом сезоне многие дилеры предлагают довольно низкие цены на шиномонтажные работы. Цены эти сравнимы с обычными СТО и даже с небольшими придорожными шиномонтажками.





Например, официальный дилер отечественной марки LADA компания «Азия авто» просит за замену колёс распространённого 16-го размера 1100 рублей. В эту сумму входят все работы — снятие, установка, монтаж шины, балансировка, но не входят балансировочные грузы. Как правило, за грузики приходится добавлять ещё 100–200 рублей.





Официальный дилер Nissan «Эксперт НСК» на Большевистской просит за те же работы 1350 рублей. В эту сумму всё включено, даже грузики. Свободных мест на выходные уже нет, ближайшая запись только на следующей неделе в четверг.





В Новосибирске появился второй дилер Ford, компания «Автомир» недавно открыла сервисный центр этой марки. За замену покрышек 16-го размера по системе «всё включено» здесь нужно будет отдать 1685 рублей. На первое посещение предлагают скидку 20%, итого 1348 рублей. Суббота и воскресенье уже расписаны.





Впрочем, не у всех дилеров можно найти такие цены. В компании «Эксперт-Авто» (Hyundai) за аналогичный шиномонтаж возьмут 2000 рублей. А если у вас автомобиль именно марки Hyundai, тогда со скидкой — 1800 рублей.





Шиномонтаж

Сеть послегарантийного обслуживания Fit Service предлагает ценник 1760 рублей. Станций в сети много, можно найти свободное место на ближайшие дни. Обычные СТО остановились на отметке 1200 рублей. Такую сумму просят на станции «Колесо Авто» на улице Николая Островского. Грузики входят в стоимость. «Пятница, суббота уже заполняются, воскресенье более-менее свободно», — уточнили в сервисе. Такая же сумма — 1200 рублей — понадобится для замены покрышек на станции с правильным колёсным названием «коЛИСо» на улице Гоголя. Записи здесь нет, есть живая очередь и обслуживание до 22:00.





Традиционно самые низкие цены можно найти, купив скидочный купон. На «Биглионе», например, есть предложение от сервиса «Сибколесо» — 720 рублей за 16-е покрышки. Правда, в эту сумму не входят грузики массой свыше 10 грамм на одно колесо. За них придётся доплатить по 50 рублей за колесо.





Ну а самую выгодную стоимость предлагает СТО «Авторемзона» — 630 рублей. Грузики массой до 30 грамм бесплатно, далее за них надо будет доплатить рубль за грамм.





А как вы будете менять шины?

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На обычной станции.

На маленькой дешёвой шиномонтажке.

Сам поменяю. К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования





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