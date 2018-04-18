Засада на Ипподромской

Изрядно разрушенная Ипподромская магистраль окончательно превратилась из скоростной в тихоходную — городские власти обильно украсили улицу знаками ограничения скорости 40 км/ч. И это там, где раньше разрешалось разгонятся до 80 км/ч — таковы масштабы бедствия. Выбоины и колея появились на магистрали не сейчас, все это нарастало в течение двух лет. И вот теперь вместо капитального ремонта новосибирские водители имеют серьезные ограничения и шанс нарваться на крупный штраф за превышение скорости. Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко проехался по некогда сверкающему автобану и увидел, во что он превратился.

Если ехать от автовокзала, Ипподромская сразу встречает перекошенным асфальтом и небольшой колеей. Но на этом участке (до ул. Военной) по-прежнему действует стандартное городское ограничение 60 км/ч, никаких новых знаков нет. Напротив «Ауры», не доезжая перекрестка с Военной выставлены знаки «40» и «неровная дорога». Сделано это для того, чтобы снизить скорость транспорта уже на перекрестке, где асфальт местами просел и появились острые края ям. Далее, за перекрестком эти знаки продублированы.





Расстановка знаков





Мы въезжаем на дугу, где раньше можно было разгоняться до 80 км/ч — учитывая «бесплатные» 20 км/ч поток здесь шел со скоростью под сто. Теперь на дуге явно выраженная колея, которая еще больше усугубляется при приближении к ул. Гоголя. Дальше в левом ряду колея еще опасней, есть перепады дороги по высоте — под сто ездить здесь конечно уже не стоит. После перекрестка с Кропоткина знаков нет и дорога чуть получше — остаток магистрали можно проехать со скоростью 60 км/ч.





Расстановка знаков





Обратный путь от ул. Танковой начинается все с той же комбинации знаков «40» и «неровная дорога». Знаки дублируются перед перекрестком с Кропоткина и после проезда ТРЦ «Континет». На этом участке есть не только колея в левом ряду. Средний ряд полностью искрошился и вот-вот здесь появятся глубокие ямы, грозящие повреждением колёс. Затем в районе улицы Достоевского появляется знак «60», как раз перед зоной «обстрела» камер фотофиксации ГИБДД. После проезда Гоголя вновь возвращается ограничение «40», которое продолжается вплоть до самого автовокзала.





Ограничение «60» перед камерами





Участок от «Ауры» до «Спортмастера» находится в самом плачевном состоянии. Асфальт разрушен большими участками, в некоторых местах не то что 40, даже 10 км/ч не поедешь. Дорожники местами латают полотно, покрывая его временными «лепешками».





Между тем, водители по привычке едут по Ипподромской со скоростью и 60, и 80 и даже 100 км/ч в зоне действия знака «40». Тем самым рискуя получить штраф с дальнобойных (до 1 км) комплексов фотовидеофиксации «Стрелка», которые установлены на путепроводе ул. Гоголя. Комплексы эти могут ловить за превышение на участках от самой улицы Фрунзе и от улицы Писарева. И если ехать по привычке 100 км/ч (в сторону Сухого лога), можно получить автоматический штраф до 1500 рублей. А если поехать 101 км/ч и вас поймает живой инспектор ГИБДД — тогда вплоть до лишения прав.





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



Водители массово отказываются от ОСАГО



Число оштрафованных за отсутствие полиса подскочило на 40% — страховку не покупают из-за дороговизны





НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.