«Он хочет испортить мою жизнь»

Сибирячка три года ищет сына — его похитил мужчина, с которым она прожила 2,5 года

Ирина Колесникова не знает, в каком городе прячут её пятилетнего сына Мишу
Ирина Колесникова не знает, в каком городе прячут её пятилетнего сына Мишу

Молодые супруги из Читы Ирина и Александр Колесниковы переехали в Новосибирск в конце 2013 года. Пока они искали здесь работу, их сын Миша жил с бабушкой — матерью Александра. Свекровь обещала привезти ребёнка родителям, как только они снимут жильё, но мать с тех пор больше не видела ребёнка. В новосибирском суде она добилась развода и лишения отца родительских прав, но бывший муж больше трёх лет скрывает сына. Женщина не знает, где и с кем её ребёнок, — и ищет его по всей стране. Подробности — в материале НГС.

Сибирячка Ирина Колесникова уже три года ищет пятилетнего сына Мишу: бывшего мужа Александра лишили родительских прав, но он всё равно не вернул женщине ребёнка. Сейчас мальчика разыскивают судебные приставы.


Читинцы Ирина и Александр Колесниковы поженились летом 2012 года за несколько месяцев до рождения сына. По словам матери, бывший супруг был против рождения ребёнка и даже настаивал на аборте, но пара всё равно поженилась. Рождение первенца не сделало брак крепче — женщина терпела унижения и побои супруга, мужчина мог запросто не прийти ночевать домой.


Вскоре после родов Александр предложил молодой супруге переехать в Новосибирск в поисках работы. Однако, по словам женщины, карьера у Александра в новом городе не складывалась.


«Брак продлился 2,5 года. Я думаю, он с ребёнком не сидит, а передал Мишу родственникам. Он просто хочет мне насолить, он хочет испортить мою жизнь. Бывший муж прописан в Новосибирске. Мы переехали в конце 2013 года, ребёнка на первое время оставили со свекровью, пока искали съёмную квартиру и работу. Она обещала привезти его в течение двух-трёх месяцев. Здесь ничего не изменилось: он распускал руки, нигде не работал. Я училась, работала продавцом обуви, сейчас у меня высшее образование — у меня хорошая должность. Тогда я просто собрала вещи и сбежала из Новосибирска. В Чите ребёнка не было. В полиции выяснили, что ребёнок с ним: когда я выехала из Новосибирска, бабушка (свекровь. — Прим. ред.) с Мишей с отдыха приехали из Краснодара в Новосибирск», — рассказывает мама Ирина Колесникова.


Женщина вернулась в Новосибирск, но Александр отказался добровольно отдать ребёнка, а телефоны бывшей супруги занёс в чёрный список.


В январе 2015 года Октябрьский районный суд Новосибирска решил, что Миша должен жить с мамой. Отец мальчика ходатайствовал о проверке Ирины у психиатра, однако экспертиза установила, что Ирина здорова и не имеет никаких психологических отклонений. В ноябре 2017 года Новосибирский областной суд лишил Александра Колесникова родительских прав.


Сейчас Ирина не знает, в каком городе прячут её пятилетнего сына Мишу. Единственная зацепка — штрафы бывшего мужа за нарушение ПДД.


«В марте 2018 года мужчина передвигался по трассе Улан-Удэ — Чита и привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», — добавили в службе судебных приставов. Полиция предполагает, что Александр сейчас в Чите, но Ирина говорит, что по адресу, где жили свёкры, сейчас никого нет.


Всех, кто обладает какой-либо информацией о Мише, судебные приставы просят позвонить по телефонам: 8 (383) 241–07–07, 8–913–012–29–38.


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