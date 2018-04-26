Позолоти номер

Сибирячка Алла Коротких не может перевести с юрлица на себя красивый телефонный номер, которым пользуется 12 лет. Формальная причина отказа службы безопасности мобильного оператора — несовпадение подписей на заявлении и в паспорте. Но женщина считает, что ей просто не хотят отдавать красивый номер. Корреспондент НГС изучил тему и выяснил, что новосибирцы по-особому относятся к цифрам не только в телефонных номерах — а психологи считают, что это может закончиться неврозом.

НГС уже рассказывал историю сибирячки Аллы Коротких, которая пытается перевести с юрлица на себя телефонный номер, которым она пользуется уже 12 лет. Служба безопасности сотовой компании МТС провела свою проверку, после чего телефон Аллы заблокировали, потому что подписи в заявлении Аллы и в её паспорте не совпали. Сибирячка считает, что у неё таким образом хотят просто забрать красивый телефонный номер категории VIP 8–913–911-хх-yy.







В пресс-службе новосибирского МТС пояснили, что номера категории VIP стоят 15 000 рублей,





в то время как «Золото» и «Платина», которые попроще, оцениваются в 1500 и 5000 рублей соответственно. Но при этом в МТС есть ещё номера «Престиж» и «Премиум» за 20 000 и 25 000 рублей.





Татьяна, бывшая обладательница красивого телефонного номера, в котором после первых трёх цифр мобильного оператора шли одни семёрки, рассказала, что получила этот номер от знакомых, попользовалась им, а потом вернула владельцам.





По словам Татьяны, её знакомые позже продали этот номер примерно за 400 тысяч рублей.







«На машины то же самое: некоторые хотят крутые номера. Но я, честно говоря, не понимаю людей, кто гоняется за такими номерами. Мне кажется, мажоры к этому стремятся», — заметила бывшая обладательница телефонного номера с семёрками. Кстати, сейчас у Татьяны телефонный номер с пятью четвёрками в конце, но достался он, как она уверяет, совершенно бесплатно и нужен лишь для удобства запоминания.







Автомобильные номера новосибирцы действительно покупают охотно. В 2017 году о готовности официально продавать красивые сочетания букв и цифр заявили в ГИБДД. Как ранее подробно сообщал портал НГС.АВТО, в местной иерархии самыми «блатными» считаются серии из одинаковых букв (ООО) и первые десятки номеров 001–020. Просто «красивые» — это 222, 777 и т. д. Есть ещё «зеркальные» — 070, 575, 909 и т. п. Перепродажей таких номеров активно занимаются так называемые перекупы.





Автовладелец Дмитрий два года назад получил красивый номер 090 за бутылку недорогого коньяка. «Это же красиво, когда цифры в номере стоят симметрично. Такие номера называются "зеркальными". Или их ещё называют "чебурашками". Такой вариант — самый недорогой среди красивых номеров. Но есть автомобильные номера, которые продаются и за 100 тысяч, и дороже», — объяснил Дмитрий.





Существуют даже специальные сайты, где выставлены на продажу самые лучшие сочетания цифр на автомобильных номерах. На одной из таких площадок за номер 003 просили 100 тысяч рублей, а 111 стоил дешевле — 80 тысяч.







К цифре 13 люди относятся по-разному: кто-то считает её счастливой, а кто-то боится

Бизнесмен Андрей, попросивший не называть его фамилию, — владелец компании, работающей в сфере торговли бензином. Ещё в 90-е годы Андрею случайно достался автомобильный номер с тремя восьмёрками, а кто-то из знакомых объяснил, что цифра 8 у китайцев считается символом богатства, а три восьмёрки — богатства в три раза больше.







«Мне понравилась эта идея. По мере развития бизнеса я начал приобретать машины и договариваться устанавливать такие номера. В том числе и на грузовики. <…> У нас было двенадцать машин с тремя восьмёрками [в номере]. А потом ситуация изменилась: ГАИ перестала выдавать [номера], нельзя уже стало просить… И сейчас осталось у нас пять-шесть таких машин. Какие-то были проданы ещё в кризис», — рассказал корреспонденту НГС бизнесмен.







Его компаньон, рассказал также Андрей, оказался равнодушен к красивым номерам авто, но очень любит число 13.





Поэтому в офисе у него было сразу несколько кабинетов под одним номером — 13, но с разными литерами: a, b, с и так далее.







По мнению врача-психотерапевта и супервизора Игоря Ляха, с так называемой магией цифр человек сталкивается ещё в раннем детстве, когда начинает их изучать и понимать. Постепенно это переходит во взрослую жизнь.







Для некоторых автомобилистов Новосибирска 13 — число несчастливое: трамвай с таким номером особенно часто попадает в ДТП

«Часто предметы, например тот же автомобиль, владельцы наделяют в какой-то степени сакральным смыслом. Поэтому "крутой" номер, который читается издалека, может не только обозначать принадлежность его владельца к определённому кругу, но и усиливать это сакральное значение. Но тут есть и утилитарное значение: <…> какое-то время такие номера снижали риск, что тебя остановит автоинспектор», — рассказал Игорь Лях.







У некоторых людей, заметил доктор, страсть к сакральному значению цифр может даже перерасти в невроз.







«Был человек, который страдал от того, что у него были большие нумерологические повторы: он повторял очень многие вещи и тратил на это много времени. Например, дверь несколько раз мог закрыть… Мы с ним много работали. <…> В какой-то момент после нескольких встреч он благодарит меня, выходит в коридор и так прищурясь говорит: "Игорь Вячеславович, вот хорошо с вами поработали, виден результат, но, может, это как-то связано с тем, что у вас восьмой кабинет?". Но в дальнейшем, замечу, у него всё стало хорошо», — вспомнил пример из своей практики доктор Лях.







Читайте также:

Торговля номерами: ННН за 200 тысяч

ГИБДД готова продавать «красивые» номера — как купить и сколько они будут стоить.

