«Где дороги?»: машинку засосало

Дорога после ремонта начала засасывать автомобили, а возле Оперного исчез тротуар

В третьем выпуске проекта «Где дороги?»: новосибирские улицы после починки засасывают автомобили, на Лесосечной обнаружили самую грязную лестницу в мире, а в самом центре города периодически исчезает тротуар.

«Где дороги?»: машинку засосало


Открывает выпуск самая настоящая трясина, которая затягивает автомобили. «В Октябрьском районе на микрорайоне "Закаменский" строители перенесли дорогу с наезженного плотного участка на место, где ещё по осени был огород. В итоге на месте проезжей части жижа. На прошлой неделе её засыпали мелким гравием, теперь каждый день злосчастные автолюбители, не знающие особенностей местного рельефа, вязнут чуть не ежечасно», — рассказывает Оксана. 



«Где дороги?»: машинку засосало


«Спасение утопающих — добрый водитель с тросом, который спасает их из грязевого плена. Пешеходам тоже приходится несладко. Строительная компания, которая устроила всем такой экстрим, и власти — выше данной ситуации. Для галочки сыпанули чуть гравия и отчитались, поди, о доблестном решении проблемы», — продолжает читательница. 



«Где дороги?»: машинку засосало


«Предлагаю устроить голосование: самая убитая дорога города или области. У нас за сегодня 5 застрявших машин, вчера — 7. Мы — Новолуговое, улица Строевая. Выигравшая улица получит ремонт за счёт зарплаты чиновников, которые не видят ничего страшного в наших дорогах», — пишет нам Татьяна. 



«Где дороги?»: машинку засосало


Настоящее море в районе Пашинского переезда. 



«Где дороги?»: машинку засосало


«Поселок Листвянский Искитимского района, улица Весенняя. Дорога размыта, по ней невозможно проехать на обычном седане, только на автомобиле повышенной проходимости. Скорая доезжает до данного участка, разворачивается и начинает искать пути объезда и терять драгоценное время. И так каждый год по весне, осени и в сильные дожди», — сообщает читатель Яков.



«Где дороги?»: машинку засосало


Может быть, самая грязная лестница в мире. «А так выглядит лестница, ведущая от жилых домов по улице Лесосечной к остановке транспорта», — телеграфирует Оксана.



«Где дороги?»: машинку засосало


Акатуйский жилмассив. Асфальт просто провалился.



«Где дороги?»: машинку засосало


«Центр Новосибирска, улица Орджоникидзе, между Каменской и оперным театром. Люди ходят по газону много лет, так как каждую весну или летом во время дождя тротуар уходит под воду. У меня дочь занималась в хореографическом училище семь лет, и семь лет одна картина. Проезжал мимо, там все по-прежнему. Новосибирск стабилен», — переживает за город читатель Михаил.



«Где дороги?»: машинку засосало


«Знаменитая яма на Шамшиных. Растет не по дням, а по часам», — следит за жизнью ямы Андрей.



«Где дороги?»: машинку засосало


«Представляю вашему вниманию Памирский микрорайон, в данном секторе три улицы, 1-й и 2-й Памирские микрорайоны и Ивана Титкова, плюс около 200 домов СНТ круглогодичного проживания. Микрорайону примерно 15 лет, всё время здесь нет дороги, и добиться её крайне сложно. Расположен в 3 остановках от площади Кирова», — описывает нелёгкую судьбу района читательница Татьяна. 



«Где дороги?»: машинку засосало


«Может быть, власти и не знают про наш забытый богом край, именуемый МЖК? Каждую весну дорожное покрытие выглядит как после бомбежки. Есть ямы, и автолюбители просто переезжают из одной в другую на скорости 3–5 километров в час. Несколько раз за тёплое время года эти ямы заваливают какими-то бытовыми отходами — я не знаю, как ещё назвать эту субстанцию. Здесь нужно полностью застилать асфальт, а не сыпать в ямы эти лепёшки», — сообщает Евгения.



«Где дороги?»: машинку засосало


Ну а это типичный новосибирский двор. Такое ощущение, что грязь в него специально завозили грузовиками.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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