Полина без Цензуры: талантливую спортсменку выкинули из сборной, чтобы не платить 200 тысяч

Чиновники отказались компенсировать траты на поездку в Европу — родители девочки подали в суд

Полина — участница международных соревнований и обладательница многих титулов
Полина — участница международных соревнований и обладательница многих титулов

Талантливая наездница из Новосибирска была исключена из школы олимпийского резерва Новосибирской области. Тренер исключил способную 16-летнюю девушку из-за попытки получить компенсацию за поездку на соревнования и вернуть лошадь из Чехии, утверждают родители девушки. Участница юношеской сборной России Полина сначала впала в депрессию, а затем заявила, что будет выступать за другой город. Корреспондент НГС узнал, как спортсменка с международным потенциалом пытается вернуться в большой спорт через суд.

Иск отца Полины Олега Рощупкина к спортивной школе олимпийского резерва и Федерации конного спорта Новосибирской области рассматривает Ленинский районный суд. Родители спортсменки добиваются сатисфакции, так как не успели оспорить исключение девушки из школы и теперь ей негде полноценно готовиться к Спартакиаде по конному троеборью. 


Права тренироваться в своей спортивной школе девушка лишилась, когда её родители попросили руководство компенсировать часть затрат на поездку в Польшу на соревнования.


«Полина занимается конным спортом с трёх лет, за всё это время мы вложили более 7 миллионов в её занятия спортом. После поездки Полины в Польшу как кандидата в сборную России я попросила более 200 тысяч рублей компенсации у центра спортивной подготовки. Нам отказали и задним числом исключили Полину из состава школы, отчего у неё развилась депрессия. Теперь она не может подтвердить КМС, нормально тренироваться и попасть в сборную России», — призналась мама спортсменки Татьяна Пипарс.


Федерация конного спорта РФ несколько раз приглашала Полину представить страну на стартах в Европе — в польском Стржегоме, немецком Кройте, австрийском Вейнер-Нойштадте и итальянском Монтелибретти. Полина Рощупкина стала кандидатом в сборную России в феврале 2017 года, что дало ей возможность участвовать в международных соревнованиях.


Тогда Татьяна Пипарс обратилась за поддержкой в департамент физкультуры и спорта Новосибирской области, попросив компенсировать затраты на авиабилеты в Москву, Прагу, седло и доставку лошади в Чехию, стартовые взносы и тренировочные сборы для Полины.


Ради участия в международных стартах Полина буквально жила в конюшне
Ради участия в международных стартах Полина буквально жила в конюшне


В мае спортсменка отправилась на соревнования в польском Стржегоме, но департамент физкультуры и спорта не смог вовремя компенсировать доставку лошади в Чехию. Родители продали прицеп-коневозку, а девушке пришлось жить на чердаке конюшни перед соревнованиями. Уже в июне 2017 года департамент физической культуры и спорта был готов предоставить «Центру спортивной подготовки по конному спорту» субсидию в 200 тысяч рублей для участия Полины в тренировках (копия документа есть в распоряжении редакции НГС). 


Но пока спортсменка выступала в Европе, её отчислили задним числом.


«5 июля на почту мне пришло письмо от Федерации конного спорта Новосибирской области, они требуют доставить Полину и Цензуру на Спартакиаду в Москву за свой счёт, ни слова не сказав, что девочка отчислена», — рассказала Татьяна Пипарс.


Лошадь Цензура осталась у чешского тренера
Лошадь Цензура осталась у чешского тренера


Об исключении попросил новосибирский тренер Анатолий Кирдин ещё в июне, говорит юрист Рощупкиных. Официальная причина исключения — невыполнение календарного плана соревнований новосибирской команды, пока спортсменка представляла интересы региона и страны в Европе.


Из-за исключения из центра спортивной подготовки родители не смогли получить 200 тысяч рублей субсидии, и лошадь Цензура осталась на постое в Чехии. 


Тренер СШОР по конному спорту Анатолий Кирдин настаивает, что спортсменка ушла сама, а её результаты недостаточны для попадания в сборную России. «Её никто не исключал, она сама решила уехать. Как мог тренер её просто так исключить? Полина с мамой написали официальное письмо, что будут выступать за Москву. Потом она и мама не просили вернуться в состав СШОР. Её уровень недостаточно высок для попадания в российскую сборную», — уверен Анатолий Кирдин.


Лишившись возможности тренироваться в олимпийской школе, наездница не смогла хорошо подготовиться и представить страну на следующих стартах сборной России, потеряла возможность тренироваться, подтвердить звание КМС и получить обещанную субсидию департамента на перевозку лошади. Цензура перестала узнавать Полину, разлука с животным стала не только шоком, но и потерей важной для наездников мышечной памяти. Девушка тренируется на чужих лошадях и сама теряет навыки.


«После исключения многие спортсмены из СШОРа сохраняют нейтралитет, и я прекрасно их понимаю. Но у меня там есть хорошие друзья, с которыми я ежедневно общаюсь и стабильно вижусь вне территории конюшни. Огромную поддержку получаю от коллектива конного клуба "Аллюр", которому я очень благодарна», — рассказала НГС Полина Рощупкина.


Полине Рощупкиной предлагали выступать за Германию
Полине Рощупкиной предлагали выступать за Германию


Полина — одна из самых способных спортсменок-юниоров в Новосибирской области, уверены не только её родители, но и второй тренер из Чехии Петр Веселовски. Конёк участницы конного троеборья — выездка, хороший кросс, но с конкуром ей надо работать. Европейский конкур стал намного технически сложнее российского, и девушке нужно выступать в Европе. Притом что центр спортивной подготовки СШОР дал ей отличную базу, уверен чешский тренер.


После исключения спортсменки Петр Веселовски попросил министра спорта РФ Павла Колобкова взять Полину Рощупкину обратно из-за высоких результатов международных стартов в Стржегоме, Кройте, Винер-Нойштадте. Однако старший тренер молодёжной сборной России по конному спорту Вячеслав Кладов подчеркнул, что юная спортсменка попала в сборную России в обход обязательных требований: побед в первенстве России, спартакиадах и выполнения международной квалификации.


«Она сидит в Новосибирске, а лошадь стоит в Чехии. И лошадь не готовится, и ребёнок не готовится. Когда она на другую кобылу садится — она не знает, что на ней делать, но это не самовоз», — уверен Вячеслав Кладов.


Конкур — слабая сторона Полины, считают в Чехии
Конкур — слабая сторона Полины, считают в Чехии


Тренер молодёжной сборной России считает, что настойчивые родители «перехитрили сами себя», когда пытались устроить спортсменку в сборную, а Полине нужно больше тренироваться и побеждать, чтобы вернуться в состав конной молодёжки.


«Я — патриот своей страны, конечно же, за Россию. Я также люблю свой город, но в этом году из-за сложившихся обстоятельств мои результаты будут разделены на два региона: НСО и Москву», — рассказала НГС Полина.


Сейчас молодая спортсменка и её родители планируют добиться трудоустройства в центре спортивной подготовки и отмены исключения из школы через суд. Параллельно семья молодой спортсменки ищет более 200 тысяч, чтобы вернуть лошадь и участвовать в Спартакиаде Новосибирской области.


Не только спортсмены-олимпийцы из Новосибирска попадают в спортивные скандалы. Так, в 2017 году был взят под стражу экс-директор муниципального Центра зимних видов спорта Константин Каширин, его подозревали в хищении денег на строительство хоккейной коробки.


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