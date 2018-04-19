Государевы петли

Директор МУПа пришёл на работу в странном галстуке — стилист оценил костюмы чиновников Новосибирска

Галстук — одна из главных составляющих делового дресс-кода
Галстук — одна из главных составляющих делового дресс-кода

Директор «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик на одном из выездных совещаний появился в кожаном галстуке — предмете гардероба вроде бы и официальном, но в то же время довольно странном — из-за материала. Корреспондент НГС, впечатлённая кожаным галстуком, решила посмотреть, какие носят другие работники мэрии, правительства и известные люди Новосибирска. И попросила стилиста оценить наряды.

Три главные составляющие деловой одежды, как известно, — костюм, рубашка и галстук. Видимо, для того чтобы новосибирские чиновники это хорошо усвоили, ещё в 2012 году бывший на тот момент губернатором Василий Юрченко закрепил эти правила официально. В своём распоряжении он дал рекомендации по деловому стилю в государственных органах. Например, главные требования к костюму: строгость, элегантность, удобство и практичность.


НГС нашли несколько фото первых лиц города и области и попросили известного стилиста Анну Ладан оценить их стиль и знание особенностей делового дресс-кода.


Анна Ладан — новосибирский стилист-имиджмейкер, в профессии 6 лет. Преподает «мужской стиль» и «self-стилист» в школе стилистов «Yammy School»; главный стилист ТРЦ «Галерея Новосибирск». 


Анатолий Локоть: жаркий коммунист

Мэр Анатолий Локоть на выездном совещании
Мэр Анатолий Локоть на выездном совещании


Мэр Анатолий Локоть с каждым годом всё краше, считает Анна Ладан. На последних фото, по мнению стилиста, он стал чаще угадывать с выбором. Здесь мэр на одном из выездных совещаний. Цветовая гамма, по словам стилиста, вполне уместная, правда, галстук подвёл. По мнению стилиста, он должен быть темнее. 


А вот правила дресс-кода Анатолий Локоть проигнорировал. Манжеты рубашки должны быть длиннее рукавов пиджака примерно на два сантиметра. Конечно, по фото видно, что на дворе лето, и, казалось бы, какие манжеты, ведь рубашка с коротким рукавом. Тем не менее деловой стиль для политиков допускает рубашку с коротким рукавом только на отдыхе, подчеркнула стилист. В крайнем случае, если жарко, можно снять пиджак и подвернуть рукава. Так что придётся «попариться». 


Анатолий Локоть на открытии бани «Сандуны Сибирь»
Анатолий Локоть на открытии бани «Сандуны Сибирь»


У политиков и первых лиц города самый жёсткий и консервативный дресс-код, который, уточняет стилист, предполагает костюмы в тёмно-синей цветовой гамме. Почему синие? Оказывается, в науке стиля синий цвет — это уверенность, спокойствие, стабильность и некая отстранённость. А серый, по словам Анны Ладан, скорее говорит о готовности работать в команде, нежели быть её лидером. Также стилист заметила ещё одну неточность в образе Анатолия Локтя — зажим галстука слишком низко. 


Владимир Городецкий: стильный пенсионер


Владимир Городецкий на одном из последних фото в должности губернатора
Владимир Городецкий на одном из последних фото в должности губернатора


Бывший мэр и губернатор Владимир Городецкий получил оценку «хорошо». Но есть замечание к рубашке — она должна быть под запонки. Это, пожалуй, один из самых удачных образов Владимира Городецкого. Красивый, но грустный — так Городецкий выглядел на торжественном представлении Андрея Травникова в областном правительстве


Виктор Толоконский: не угадал с размером


Виктор Толоконский после возвращения в Новосибирск с поста губернатора Красноярского края
Виктор Толоконский после возвращения в Новосибирск с поста губернатора Красноярского края


Стоимость костюмов и бренд, уточнила Ладан, по фото определить практически невозможно. Оценить можно лишь сегмент класса одежды — у большинства представленных это костюмы класса премиум. 

Виктор Толоконский, обратила внимание стилист, не угадал с размером, что несколько подпортило вид. 


Кстати, этот же образ Толоконский использовал для выхода на сцену
Кстати, этот же образ Толоконский использовал для выхода на сцену


По мнению стилиста, здесь удачное сочетание цветов. Но, если в тот момент хотелось расположить к диалогу, нужно было надеть галстук более «открытого» цвета, считает стилист. Тёмно-синий цвет с лёгким металлическим блеском — это цвет холодный, который дистанцирует. Создать более дружелюбный образ поможет более светлый галстук, например оттенки голубого, жёлтого, бордового или коричневого. С этой же целью можно использовать принты, например мелкие огурцы «пейсли». 


Андрей Травников: «В целом — элегантно»


Врио губернатора Андрей Травников
Врио губернатора Андрей Травников


Образ Травникова у стилиста вопросов не вызвал. «Очень гармоничный образ. Уверенный и спокойный», — заключила Анна Ладан. 


«В целом — элегантно», — заключила стилист
«В целом — элегантно», — заключила стилист


То же самое на другом фото. Какие именно это бренды одежды, определить не удалось.


Сергей Меняйло: адмирал на гражданке


Полпред президента в СФО Сергей Меняйло
Полпред президента в СФО Сергей Меняйло


У Сергея Меняйло образ соответствует ситуации. Это торжественное мероприятие, поэтому принятое для него сочетание: синий костюм, белая рубашка и бордовый галстук здесь вполне уместны, считает Анна Ладан. Правда, у Меняйло тоже нашлась оплошность — манжеты рубашки, которые должны выглядывать из под пиджака на два сантиметра. 


Олег Иванинский: дорого и красиво


Министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский
Министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский


Министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский впечатлил стилиста «отличным цветом» костюма. По её словам, еле заметная клетка создаёт доверительный образ. Вопрос только в расстёгнутой пуговице на воротничке рубашки. Здесь, по её мнению, складывается впечатление, что мероприятие подразумевает неформальное общение. Возможно, так и есть. «Пиджак, галстук и рубашка — явно из премиум-сегмента», — определила Анна Ладан. 


Анатолий Костылевский: почти как Бонд


Выездное совещание по программе «Безопасные и качественные дороги»
Выездное совещание по программе «Безопасные и качественные дороги»


К костюму врио министра транспорта Анатолия Костылевского (первый слева) у стилиста не нашлось претензий, за исключением расстёгнутого пиджака. По правилам нижняя пуговица всегда расстёгнута, вторая всегда застёгнута, а третья (верхняя, если она есть), иногда расстёгнута, иногда застёгнута, это зависит от формата мероприятия. Если формальное — застёгнута. Однобортный пиджак можно полностью расстегнуть только сидя. Конец галстука должен быть опущен до начала пряжки ремня, а в идеале заступать за начало пряжки на 2 см.


И солнцезащитные очки — они не предусмотрены дресс-кодом, объяснила стилист. 


Михаил Кузнецов: принт подвел


Новый глава «СИБЭКО» Михаил Кузнецов
Новый глава «СИБЭКО» Михаил Кузнецов


У нового руководителя «СИБЭКО» пиджак не совсем по размеру — немного большеват, увидела стилист, поэтому есть складка в области шеи. Рубашка под запонки выглядела бы лучше. А у галстука, по мнению стилиста, «странный» принт, который не подходит к определению «строгий дресс-код». 


Александр Мысик: стиляга из подземки


Александр Мысик
Александр Мысик


Ну и, наконец, директор предприятия «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик. Перед журналистами он появился в казалось бы классическом стиле — но в кожаном галстуке. Чем, считает стилист, нарушил все каноны делового дресс-кода. По словам Анны, кожа в деловом дресс-коде допустима лишь для обуви, ремня, ремешка для часов и портфеля. А здесь кожаный галстук, по мнению Анны Ладан, напоминает портупею у женщин. К тому же зажим для галстука, уточнила она, нужен, чтобы скреплять галстук и рубашку, а не переднюю и заднюю часть галстука. Возможно, это ещё не все вопросы к образу, но вряд ли они сильно волнуют человека, который носит кожаный галстук.


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