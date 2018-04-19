Государевы петли

Директор «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик на одном из выездных совещаний появился в кожаном галстуке — предмете гардероба вроде бы и официальном, но в то же время довольно странном — из-за материала. Корреспондент НГС, впечатлённая кожаным галстуком, решила посмотреть, какие носят другие работники мэрии, правительства и известные люди Новосибирска. И попросила стилиста оценить наряды.

Три главные составляющие деловой одежды, как известно, — костюм, рубашка и галстук. Видимо, для того чтобы новосибирские чиновники это хорошо усвоили, ещё в 2012 году бывший на тот момент губернатором Василий Юрченко закрепил эти правила официально. В своём распоряжении он дал рекомендации по деловому стилю в государственных органах. Например, главные требования к костюму: строгость, элегантность, удобство и практичность.





НГС нашли несколько фото первых лиц города и области и попросили известного стилиста Анну Ладан оценить их стиль и знание особенностей делового дресс-кода.





Анна Ладан — новосибирский стилист-имиджмейкер, в профессии 6 лет. Преподает «мужской стиль» и «self-стилист» в школе стилистов «Yammy School»; главный стилист ТРЦ «Галерея Новосибирск».







Анатолий Локоть: жаркий коммунист





Мэр Анатолий Локоть на выездном совещании





Мэр Анатолий Локоть с каждым годом всё краше, считает Анна Ладан. На последних фото, по мнению стилиста, он стал чаще угадывать с выбором. Здесь мэр на одном из выездных совещаний. Цветовая гамма, по словам стилиста, вполне уместная, правда, галстук подвёл. По мнению стилиста, он должен быть темнее.





А вот правила дресс-кода Анатолий Локоть проигнорировал. Манжеты рубашки должны быть длиннее рукавов пиджака примерно на два сантиметра. Конечно, по фото видно, что на дворе лето, и, казалось бы, какие манжеты, ведь рубашка с коротким рукавом. Тем не менее деловой стиль для политиков допускает рубашку с коротким рукавом только на отдыхе, подчеркнула стилист. В крайнем случае, если жарко, можно снять пиджак и подвернуть рукава. Так что придётся «попариться».





Анатолий Локоть на открытии бани «Сандуны Сибирь»





У политиков и первых лиц города самый жёсткий и консервативный дресс-код, который, уточняет стилист, предполагает костюмы в тёмно-синей цветовой гамме. Почему синие? Оказывается, в науке стиля синий цвет — это уверенность, спокойствие, стабильность и некая отстранённость. А серый, по словам Анны Ладан, скорее говорит о готовности работать в команде, нежели быть её лидером. Также стилист заметила ещё одну неточность в образе Анатолия Локтя — зажим галстука слишком низко.





Владимир Городецкий: стильный пенсионер





Владимир Городецкий на одном из последних фото в должности губернатора





Бывший мэр и губернатор Владимир Городецкий получил оценку «хорошо». Но есть замечание к рубашке — она должна быть под запонки. Это, пожалуй, один из самых удачных образов Владимира Городецкого. Красивый, но грустный — так Городецкий выглядел на торжественном представлении Андрея Травникова в областном правительстве.





Виктор Толоконский: не угадал с размером





Виктор Толоконский после возвращения в Новосибирск с поста губернатора Красноярского края





Стоимость костюмов и бренд, уточнила Ладан, по фото определить практически невозможно. Оценить можно лишь сегмент класса одежды — у большинства представленных это костюмы класса премиум.



Виктор Толоконский, обратила внимание стилист, не угадал с размером, что несколько подпортило вид.









По мнению стилиста, здесь удачное сочетание цветов. Но, если в тот момент хотелось расположить к диалогу, нужно было надеть галстук более «открытого» цвета, считает стилист. Тёмно-синий цвет с лёгким металлическим блеском — это цвет холодный, который дистанцирует. Создать более дружелюбный образ поможет более светлый галстук, например оттенки голубого, жёлтого, бордового или коричневого. С этой же целью можно использовать принты, например мелкие огурцы «пейсли».





Андрей Травников: «В целом — элегантно»





Врио губернатора Андрей Травников





Образ Травникова у стилиста вопросов не вызвал. «Очень гармоничный образ. Уверенный и спокойный», — заключила Анна Ладан.





«В целом — элегантно», — заключила стилист





То же самое на другом фото. Какие именно это бренды одежды, определить не удалось.





Сергей Меняйло: адмирал на гражданке





Полпред президента в СФО Сергей Меняйло





У Сергея Меняйло образ соответствует ситуации. Это торжественное мероприятие, поэтому принятое для него сочетание: синий костюм, белая рубашка и бордовый галстук здесь вполне уместны, считает Анна Ладан. Правда, у Меняйло тоже нашлась оплошность — манжеты рубашки, которые должны выглядывать из под пиджака на два сантиметра.





Олег Иванинский: дорого и красиво





Министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский





Министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский впечатлил стилиста «отличным цветом» костюма. По её словам, еле заметная клетка создаёт доверительный образ. Вопрос только в расстёгнутой пуговице на воротничке рубашки. Здесь, по её мнению, складывается впечатление, что мероприятие подразумевает неформальное общение. Возможно, так и есть. «Пиджак, галстук и рубашка — явно из премиум-сегмента», — определила Анна Ладан.





Анатолий Костылевский: почти как Бонд





Выездное совещание по программе «Безопасные и качественные дороги»





К костюму врио министра транспорта Анатолия Костылевского (первый слева) у стилиста не нашлось претензий, за исключением расстёгнутого пиджака. По правилам нижняя пуговица всегда расстёгнута, вторая всегда застёгнута, а третья (верхняя, если она есть), иногда расстёгнута, иногда застёгнута, это зависит от формата мероприятия. Если формальное — застёгнута. Однобортный пиджак можно полностью расстегнуть только сидя. Конец галстука должен быть опущен до начала пряжки ремня, а в идеале заступать за начало пряжки на 2 см.





И солнцезащитные очки — они не предусмотрены дресс-кодом, объяснила стилист.





Михаил Кузнецов: принт подвел





Новый глава «СИБЭКО» Михаил Кузнецов





У нового руководителя «СИБЭКО» пиджак не совсем по размеру — немного большеват, увидела стилист, поэтому есть складка в области шеи. Рубашка под запонки выглядела бы лучше. А у галстука, по мнению стилиста, «странный» принт, который не подходит к определению «строгий дресс-код».





Александр Мысик: стиляга из подземки





Александр Мысик





Ну и, наконец, директор предприятия «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик. Перед журналистами он появился в казалось бы классическом стиле — но в кожаном галстуке. Чем, считает стилист, нарушил все каноны делового дресс-кода. По словам Анны, кожа в деловом дресс-коде допустима лишь для обуви, ремня, ремешка для часов и портфеля. А здесь кожаный галстук, по мнению Анны Ладан, напоминает портупею у женщин. К тому же зажим для галстука, уточнила она, нужен, чтобы скреплять галстук и рубашку, а не переднюю и заднюю часть галстука. Возможно, это ещё не все вопросы к образу, но вряд ли они сильно волнуют человека, который носит кожаный галстук.





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