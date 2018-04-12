«Из самых сложных ситуаций мы находим выход»

Читатели выбрали 10 лучших агентств недвижимости Новосибирска в качестве номинантов «Народной премии НГС» — голосование будет идти до 20 мая. Журналист НГС узнала у представителей компаний-номинантов, за что их любят жители города и за что ругают, почему они часто сталкиваются с недоверием и какую награду считают самой ценной в своей работе.

Жанна Волобуева, генеральный директор агентства недвижимости «Большой город»:

«Мы искренне рады, что попали в число номинантов "Народной премии НГС". Голосовали наши клиенты, а это дорогого стоит. Если коротко и честно, нас любят за то, что мы отвечаем за безопасность в очень сложном и редком процессе для человека. Сделки на миллионы в жизни обычных людей совершаются три-пять раз за жизнь.





Клиент сначала идёт на репутацию компании, но всё равно дрожит, а потом наш специалист становится для него практически членом семьи.





Если взять за основу отзывы, написанные нам в открытых источниках, то любят нас за внимательность, отзывчивость, обязательность в выполнении поставленных задач.







Ругают не нас, ругать любят в целом сообщество риелторов. Всему виной новички на рынке, которые путём ошибок на клиентах учатся ремеслу. Так бывает в мелких компаниях, в крупных агентствах существуют учебные центры и наставничество. Но пока мы каждый день должны доказывать и объяснять, что мы "не такие". Открыто можем сказать, что мы пока не слишком сильны в постклиентском обслуживании, но мы поставили это в приоритет развития».







Александр Бычковский, генеральный директор агентства недвижимости «Грановит»:

«Любят за качественные услуги. Ругают иногда за соблюдение стандартов — из-за того, что мы жёстко следуем правилам».







Ольга Саблина, руководитель офиса агентства недвижимости «Жилфонд»:





«Клиенты любят нашу компанию, безусловно, за надёжность, гарантию безопасности сделок, индивидуальный и комплексный подход, доступность офисов — человеку не нужно далеко ехать, чтобы решить свой квартирный вопрос: офисы работают во всех районах Новосибирска. Нашему агентству уже 21 год, а это, согласитесь, уже серьёзный возраст для компании.







Если говорить о том, за что новосибирцы могут ругать нашу компанию, то тут я думаю следующее. Ругают зачастую не столько какую-то конкретную риелторскую компанию. У людей в принципе много предубеждений о самой риелторской деятельности. В обществе сложился определённый стереотип. Надеемся, что он со временем будет разрушен. А сделать это можно, только добросовестно работая, ставя во главу угла интересы клиентов. Нередко к нам обращаются скептически настроенные люди. После того как клиент с помощью риелтора выгодно решает свой квартирный вопрос, он меняет представление о работе агентства. Приятно это видеть!».







Наталья Рубцова, руководитель отдела маркетинга агентства недвижимости «Квадротека»:

«Любят за умение вникать в каждую человеческую историю и за помощь людям. Мы компания с человеческим лицом. Надеюсь, что ни за что не ругают, потому что мы стараемся соблюдать все правила игры на рынке недвижимости и уверены, что наши агенты хорошо выполняют свою работу, условия, которые нужны людям для совершения сделок».







Федеральная риелторская компания «Этажи» в Новосибирске (ответ предоставлен пресс-службой):

«Клиенты выбирают нас, во-первых, потому что это защита от стресса. Покупка или продажа квартиры — ответственный шаг в жизни, решиться на который самостоятельно психологически сложно. А специалист организует процесс грамотно и сделает для клиента всё максимально лёгким и быстрым. Во-вторых, экономия бюджета. Правильное понимание рыночной ситуации, грамотная работа с ценой и спросом, продуманный маркетинговый план — вот чем специалист по недвижимости занимается каждый день, причём профессионально.







В-третьих, экономия сил и времени. В офисе можно получить профессиональные консультации экспертов по недвижимости, юристов, ипотечных брокеров, представителей застройщиков, банков, страховых и оценочных компаний. Оформить сделку и даже сдать документы в МФЦ. В-четвёртых, это надёжно и безопасно. Клиент может не волноваться по поводу юридической чистоты сделки.







На рынке недвижимости лояльность клиентов к конкретной компании вырабатывается годами, потому что отношение в целом к отрасли сегодня ещё недостаточно позитивное. Стоимость сделки высока, и важность безупречного её проведения, конечно, предельная. В нашей компании мы порой получаем негативную обратную связь, считаем, это неизбежно и нормально. Все обращения фиксируем, детально разбираем и, разумеется, даём обратную связь».







Андрей Силков, основатель агентства недвижимости «Доктор ключ»:

«Нас любят за высокое качество услуг и соблюдение договоренностей. Ругают за не самый гибкий подход в ценообразовании услуг».







Григорий Якобсон, руководитель «Выставки новостроек»:

«Во-первых, мы создали очень интересную команду — это амбициозные люди, добивающиеся успеха. Несмотря на то что они разные, преследуют одну цель — работать для людей. Видимо, за нас голосуют, потому что наши клиенты такие же — люди с определёнными целями, которые знают, чего хотят. Не мы их выбираем, а они нас. Агентство недвижимости нужно знать, принять: не любой же может быть вашим агентом по недвижимости, так же как и не любой может быть вашим стоматологом. Человек выбирает по своим внутренним ощущениям: хорошо со мной общается риелтор, понимает мои проблемы, решает задачи? Мои сотрудники успешно с этим справляются. Наивысшая награда для риелтора — это когда клиент приглашает его на новоселье.







Теперь за что ругают. Мы всё-таки "Выставка новостроек" — к сожалению, не все застройщики добросовестные.





Мы следим за ними: смотрим налоговые декларации, годовой аудит, соответствие срокам сдачи. Если что-то не так, то пытаемся разобраться. Но в любом случае появляются застройщики, которые показывают хорошие темпы и по аудиту у них всё нормально, но в какой-то момент в их механизме что-то ломается, а мы объекты уже реализовали. Тогда клиенты приходят к нам и спрашивают, что делать. В таких случаях могут и нас ругать. Но мы начинаем разбираться вместе».







Валентин Штаев, директор агентства недвижимости «Евразия»:

«Мы молодая, динамично развивающаяся компания. За несколько лет на рынке недвижимости привлекли большой круг клиентов, которые нам доверяют и советуют нас своим друзьям и знакомым. Любят за честность, оперативность, юридическую чистоту проверяемых нами сделок, клиентоориентированность — при подборе вариантов объектов недвижимости мы всегда учитываем пожелания клиентов и их интересы. За ответственное отношение к работе, умение определять выгодные цены продажи. За умение аргументировано обосновать торг при покупке. За фиксированные цены на услуги, не зависящие от стоимости объектов недвижимости».







Татьяна Дергачева, генеральный директор агентства недвижимости «Афина Паллада»:



«Бессмысленно говорить, что не ругают, потому что, я считаю, кто не работает — тот не ошибается. Поэтому бывают, конечно, отрицательные отзывы, но всё это индивидуально. Чтобы за что-то ругали массово — такого нет. Любят за индивидуальный и творческий подход. Из самых сложных ситуаций мы находим выход. Часто предвосхищаем ожидания клиентов. Ещё клиенты отмечают у нас надёжность, комфортность, качественность услуг. Опытный юридический состав — здесь я с клиентами согласна: это гордость нашей компании. Наши сотрудники часто становятся победителями риелторских поединков, что тоже говорит об их квалификации».







Светлана Сарычева, директор по маркетингу «Центрального агентства недвижимости»:

«Ценят за высокую экспертизу и профессионализм, за качество сопровождения. Юридическая экспертиза в компании — это отдельная услуга. Она основана на многоуровневой системе проверки, снижающей влияние человеческого фактора на результат работы. За поиск нестандартных решений. Например, компания предоставляет возможность продать квартиру в необходимый и точно оговоренный клиенту срок.





Ругают за то, что система проверки сопровождается бюрократической составляющей — нужно подписывать много документов. Риелторский бизнес завязан на продажи «люди —людям», и в данном случае возможно, что клиент не с первого раза находит своего риелтора, который понимает его с полуслова и полностью удовлетворяет. Но мы открыты для обратной связи и готовы подобрать агента, который полностью удовлетворит клиента и станет его семейным риелтором».







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