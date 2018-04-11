Ни проехать, ни пройти

10 мест в городе, куда новосибирцам лучше не соваться — всё перекрыто шлагбаумами

Городское пространство, дефицит которого растёт с каждым годом, ценится на вес золота, поэтому существует множество желающих забрать себе его кусочек при мало-мальской возможности. Шлагбаумы, ограды, калитки — законные и незаконные, — нигде не хотят видеть чужих и делиться местом. Какие шлагбаумы и куда преграждают дорогу водителям Новосибирска — далее в обзоре НГС.АВТО.

Ни проехать, ни пройти


Самый центр города, кинотеатр Маяковского, муниципальный объект. Когда-то на эту площадку можно было проехать, теперь драгоценные места пустуют. 



Ни проехать, ни пройти


Дизайнерский шлагбаум с отвратительного вида бумажками на скотче сообщает о въезде по каким-то «спискам». Введены в обиход новые слова: «камерау» и «невидно».



Ни проехать, ни пройти


Ещё один дизайнерский шлагбаум преграждает свободный проезд к налоговой инспекции Центрального района по адресу Октябрьская магистраль, 4/1. 



Ни проехать, ни пройти


По части периметра стоквартирного дома на Красном проспекте, 16 проходит городская улица Спартака. Свободно попасть на муниципальную улицу не получится.



Ни проехать, ни пройти


Шлагбаумы возле здания Сибирского института управления (ранее СибАГС) на улице Нижегородской, 6 появились со скандалом год назад. Горожане жаловались на отсутствие возможности проезда, в частности, к областному Арбитражному суду. Преграда продолжает действовать. 



Ни проехать, ни пройти


Перекрыт сквозной проезд за зданием Новосибирской государственной областной научной библиотеки на улице Советской, 6. 



Ни проехать, ни пройти


Перенесёмся на левый берег. Горнолыжный комплекс на Горской, здесь действует областная спортшкола по сноуборду. Свободного проезда нет ни к школе, ни вниз к реке. 



Ни проехать, ни пройти


Намертво замурованный шлагбаум в межквартальном проезде между домами 24 и 26 по проспекту Маркса. С проспекта не заехать ни в бассейн СибУПК, ни в многочисленные компании, которые расположены в зданиях на территории этого так называемого «студенческого городка». 



Ни проехать, ни пройти


Междворовой проезд возле дома 86 на улице Максима Горького. Шлагбаум не даст доехать до маленького жилого дома № 92, притаившегося внутри квартала.



Ни проехать, ни пройти


Этот пост преграждает дорогу между Первомайским сквером и территорией гостиницы Центральная. Здесь организовали стоянку для клиентов гостиницы. 



Ни проехать, ни пройти


Ну а это преграда в межквартальном проезде за магазином «Универсам» на улице Ленина, 10. Раньше здесь было свободное движение с улицы Урицкого на Советскую. 


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.

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