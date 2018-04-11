Ни проехать, ни пройти

10 мест в городе, куда новосибирцам лучше не соваться — всё перекрыто шлагбаумами

Городское пространство, дефицит которого растёт с каждым годом, ценится на вес золота, поэтому существует множество желающих забрать себе его кусочек при мало-мальской возможности. Шлагбаумы, ограды, калитки — законные и незаконные, — нигде не хотят видеть чужих и делиться местом. Какие шлагбаумы и куда преграждают дорогу водителям Новосибирска — далее в обзоре НГС.АВТО.





Самый центр города, кинотеатр Маяковского, муниципальный объект. Когда-то на эту площадку можно было проехать, теперь драгоценные места пустуют.













Дизайнерский шлагбаум с отвратительного вида бумажками на скотче сообщает о въезде по каким-то «спискам». Введены в обиход новые слова: «камерау» и «невидно».













Ещё один дизайнерский шлагбаум преграждает свободный проезд к налоговой инспекции Центрального района по адресу Октябрьская магистраль, 4/1.













По части периметра стоквартирного дома на Красном проспекте, 16 проходит городская улица Спартака. Свободно попасть на муниципальную улицу не получится.













Шлагбаумы возле здания Сибирского института управления (ранее СибАГС) на улице Нижегородской, 6 появились со скандалом год назад. Горожане жаловались на отсутствие возможности проезда, в частности, к областному Арбитражному суду. Преграда продолжает действовать.













Перекрыт сквозной проезд за зданием Новосибирской государственной областной научной библиотеки на улице Советской, 6.













Перенесёмся на левый берег. Горнолыжный комплекс на Горской, здесь действует областная спортшкола по сноуборду. Свободного проезда нет ни к школе, ни вниз к реке.













Намертво замурованный шлагбаум в межквартальном проезде между домами 24 и 26 по проспекту Маркса. С проспекта не заехать ни в бассейн СибУПК, ни в многочисленные компании, которые расположены в зданиях на территории этого так называемого «студенческого городка».













Междворовой проезд возле дома 86 на улице Максима Горького. Шлагбаум не даст доехать до маленького жилого дома № 92, притаившегося внутри квартала.













Этот пост преграждает дорогу между Первомайским сквером и территорией гостиницы Центральная. Здесь организовали стоянку для клиентов гостиницы.













Ну а это преграда в межквартальном проезде за магазином «Универсам» на улице Ленина, 10. Раньше здесь было свободное движение с улицы Урицкого на Советскую.





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