Стол не треснет: фоторепортаж с выставки еды

В новосибирском Экспоцентре проходит выставка FoodService Siberia 2018. По традиции на ней собрались поставщики оборудования и сырья, пивовары и производители продуктов. Однако даже совместными усилиями они смогли занять не больше половины одного из павильонов выставочного центра. Пустоты организаторам пришлось заполнять всевозможным креативом: от наборов национальных блюд, которые привезли небольшие предприятия из области, до художественных композиций из продуктов, подготовленных сибирскими поварами и кондитерами. Обозреватель НГС собрал самые яркие образцы народного творчества.

Стенд «Первой русской пивоварни» из Новосибирска





На выставку съехались больше 100 компаний. Заметнее всего на общем фоне выглядят, пожалуй, пивовары. На волне так называемого крафтового пива в эту сферу в последнее время пришло много новых участников, которым нужно искать сбыт своему продукту. И они стараются обратить внимание на свои стенды кто во что горазд. Среди участников не только компании из Сибири — свои пиво и газировку на выставку привезла компания даже из далекого Крыма.





Живая тилапия с рыбной фермы из Коченёво





Видимо, понимая, что ложка хороша к обеду, а вяленая рыба — к пиву, на выставку привезли свои товары предприятия, выпускающие продукты, которые хорошо идут с хмельным напитком. Сибирский союз производителей рыбы привёз свой товар сразу в двух состояниях: живом и уже готовом к употреблению.







Сибирскую сыровяленую свинину можно сначала попробовать





Напротив попробовать вяленые свиные ноги предлагал создатель проекта «Сибхамон» Алексей Крестьянов (недавно мы рассказывали, как юрист решил стать производителем еды и начал зарабатывать на производстве мяса с плесенью).





Шоколад красноярского предприятия Delicert de chocolat





Компания из Красноярска привезла гигантские шоколадные плитки (по 2,5 килограмма). В принципе, предназначение этих монстров вполне практическое — это сырьё для кондитеров. Но никто не мешает подарить такую шоколадку хорошему человеку. Или просто купить и долго есть самому.







Самой живописной оказалась часть выставки, в которой организаторы собрали работы сибирских поваров и кондитеров, а также композиции предприятий из разных регионов на темы национальных кухонь.







С композициями, однако, вышла какая-то незадача. Готовили их, видимо, для участия в конкурсе, но после того, как жюри всё попробовало, блюда так и остались стоять на столах в непонятном статусе. Лишь отдельные посетители ярмарки позволяли себе попробовать выставленные продукты.







Верхняя часть торта «Сказочный мир»





Чуть дальше расположились столы с композициями. Объединяло их только то, что все скульптуры, панно, картины и прочие художественные произведения были сделаны из потенциально съедобных вещей.







Композиция «Бердский острог» Бердского политехнического колледжа





Материалом модели Бердского острога, например, стало слоеное тесто. Из теста же на выставке были модель Бугринского моста, небольшие фигурки и т. д.







Композиция «Хуторок зимой» (Бердский политехнический колледж)





Обычные макароны стали материалом для маленького хутора. Такой композицией можно украсить дом, а в случае чего — сварить на обед.





Не обошлось без специалистов по карвингу (вырезанию) на овощах и фруктах. Весной в Сибири подобные вещи, правда, вызывают смешанные чувства (учитывая цены на исходный материал), но смотрится красиво.







Композиция из шоколада «Букет для любимой» кондитера Натальи Зобниной





Но самой большой популярностью среди участников пользовались кондитерская мастика и шоколад.







Композиция «Замок Авроры» кондитера Евгения Никифоркина





Понять, что некоторые экспонаты сделаны из съедобных материалов, без специального пояснения было непросто. Выставка проходит с 11 по 13 апреля, поэтому шанс не только посмотреть всё это, но и попробовать (в дегустационных дозах пиво и закуски для посетителей бесплатны) ещё есть.





Читайте также:

Что вы мне лепите

Новосибирцев переводят на питание пельменями, которые варят в пакетиках, — НГС попробовал их и нашёл в магазинах другие шокирующие варианты главного сибирского блюда.

