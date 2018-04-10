«Где дороги?»: лезьте в лужу, не растаете

На разбитых остановках пассажиров высаживают в воду, а дети теряют обувь прямо на разрушенных улицах

В новом выпуске проекта «Где дороги?»: залитая остановка общественного транспорта, отрезанные от мира жители пригородных посёлков и пробки в спальных районах из-за ям. 

«Где дороги?»: лезьте в лужу, не растаете


Открывает выпуск разбитая безобразная остановка, ещё и залитая водой. «Жилмассив "Троллейный", Пархоменко, 106. Людей высаживают в лужу», — рассказал нам читатель Александр.



«Где дороги?»: лезьте в лужу, не растаете


«Тротуар между улицами Бестужева и Жуковского по Мочищенскому шоссе. Неделю как спили дерево, так и валяется на тротуаре, пешеходам надо обходить по «жидкой» обочине», — сообщает нам Виталий.



«Где дороги?»: лезьте в лужу, не растаете


Жители Новосибирска ещё должны радоваться тем условиям, в которых они живут. Вот что происходит в посёлках нашей области. «Мошковский район, село Сокур. Из года в год ГИБДД штрафует главу местной организации. А местные жители, исправно платящие транспортный налог, каждую весну остаются отрезанными от всего мира», — жалуется читатель Юрий.



«Где дороги?»: лезьте в лужу, не растаете


«Из-за отсутствия дороги в селе Лебедёвка Искитимского района к домам возможно проехать только на автомобиле повышенной проходимости. Люди, живущие здесь, имеют прописку, но не могут претендовать на необходимые условия проживания. В период весенней распутицы автомобили скорой, пожарной службы просто не смогут проехать. Дети возвращаются из школы без сапог. У одной из девочек нога застряла в вязкой глине, и выбраться из этого плена она смогла, только вынув ногу из сапога», — рассказывает о невыносимой жизни читатель Андрей.



«Где дороги?»: лезьте в лужу, не растаете


На Колхидской, 11 вода и не собирается никуда уходить с проезжей части и тротуаров. Так и стоит вдоль всего длинного дома.



«Где дороги?»: лезьте в лужу, не растаете


Улица Окружная. Разрушение дорожного полотна из года в год на одном и том же месте. Капитально не ремонтируется. 



«Где дороги?»: лезьте в лужу, не растаете


Перекрёсток Котовского и Выставочной. В яме под водой прячется люк, размер дыры — метр на метр. 



«Где дороги?»: лезьте в лужу, не растаете


На Курчатова, 7 просела пешеходная дорожка, теперь она наполовину затоплена. 



«Где дороги?»: лезьте в лужу, не растаете


Центральный парк, место отдыха горожан. «Девочка в резиновых сапогах шла по щиколотку в воде», — делится впечатлениями читательница Валентина.



«Где дороги?»: лезьте в лужу, не растаете


Дорога с «Родников», переезд на улице Объединения. Большое количество заброшенных и не ремонтируемых ям парализуют движение для десятков тысяч местных жителей. 



«Где дороги?»: лезьте в лужу, не растаете


«Дорога к домам, микрорайон "Закаменский". Ни администрация, ни застройщик не реагируют на возникшие проблемы», — переживают местные жители. 



«Где дороги?»: лезьте в лужу, не растаете


Ну а на повороте с Широкой на Невельского водители научились пробираться по дороге между больших дыр.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus OOO — царь улицы Советской.


В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.

Прочтений: 387
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено