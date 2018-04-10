«Где дороги?»: лезьте в лужу, не растаете

На разбитых остановках пассажиров высаживают в воду, а дети теряют обувь прямо на разрушенных улицах

В новом выпуске проекта «Где дороги?»: залитая остановка общественного транспорта, отрезанные от мира жители пригородных посёлков и пробки в спальных районах из-за ям.





Открывает выпуск разбитая безобразная остановка, ещё и залитая водой. «Жилмассив "Троллейный", Пархоменко, 106. Людей высаживают в лужу», — рассказал нам читатель Александр.















«Тротуар между улицами Бестужева и Жуковского по Мочищенскому шоссе. Неделю как спили дерево, так и валяется на тротуаре, пешеходам надо обходить по «жидкой» обочине», — сообщает нам Виталий.















Жители Новосибирска ещё должны радоваться тем условиям, в которых они живут. Вот что происходит в посёлках нашей области. «Мошковский район, село Сокур. Из года в год ГИБДД штрафует главу местной организации. А местные жители, исправно платящие транспортный налог, каждую весну остаются отрезанными от всего мира», — жалуется читатель Юрий.













«Из-за отсутствия дороги в селе Лебедёвка Искитимского района к домам возможно проехать только на автомобиле повышенной проходимости. Люди, живущие здесь, имеют прописку, но не могут претендовать на необходимые условия проживания. В период весенней распутицы автомобили скорой, пожарной службы просто не смогут проехать. Дети возвращаются из школы без сапог. У одной из девочек нога застряла в вязкой глине, и выбраться из этого плена она смогла, только вынув ногу из сапога», — рассказывает о невыносимой жизни читатель Андрей.













На Колхидской, 11 вода и не собирается никуда уходить с проезжей части и тротуаров. Так и стоит вдоль всего длинного дома.













Улица Окружная. Разрушение дорожного полотна из года в год на одном и том же месте. Капитально не ремонтируется.













Перекрёсток Котовского и Выставочной. В яме под водой прячется люк, размер дыры — метр на метр.













На Курчатова, 7 просела пешеходная дорожка, теперь она наполовину затоплена.













Центральный парк, место отдыха горожан. «Девочка в резиновых сапогах шла по щиколотку в воде», — делится впечатлениями читательница Валентина.













Дорога с «Родников», переезд на улице Объединения. Большое количество заброшенных и не ремонтируемых ям парализуют движение для десятков тысяч местных жителей.













«Дорога к домам, микрорайон "Закаменский". Ни администрация, ни застройщик не реагируют на возникшие проблемы», — переживают местные жители.















Ну а на повороте с Широкой на Невельского водители научились пробираться по дороге между больших дыр.







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